Приглашаю вас в "Великолепный век" ! Прогуляемся по парку Гюльхане, где так часто гуляла Хюррем, посетим дворец Топкапы, в котором до сих пор царит особая мистическая атмосфера. Вы узнаете какой была жизнь и история 📖 любви Султана Сулеймана и Хюррем на самом деле, без ретуши.