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Великолепный век в Стамбуле - обзор

4.9
7 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
За последние несколько лет сериал «Великолепный век» приобрел популярность.

Кстати, это самый дорогой и качественный сериал на турецком ТВ.

А что же было в реальной жизни? Как Сулейман влюбился ❤️ в Хюррем? Я покажу вам настоящую историю 📖 любви без ретуши!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €80 за экскурсию

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Великолепный век в Стамбуле - обзор
Великолепный век в Стамбуле - обзор

Что вы увидите

  • дворец Топкапы
  • Гарем
  • дворец Ибрагима-паши
  • Гранд Базар
  • Сулеймание
  • набережная Золотого Рога
Приглашаю вас в "Великолепный век" ! Прогуляемся по парку Гюльхане, где так часто гуляла Хюррем, посетим дворец Топкапы, в котором до сих пор царит особая мистическая атмосфера. Вы узнаете какой была жизнь и история 📖 любви Султана Сулеймана и Хюррем на самом деле, без ретуши.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Топкапы и Гарем
Начало
🚩 Pudding shop Lale Restaurant, Divanyolu Cad., 6
Место завершения
🏁 Eminönü
Великолепный век в Стамбуле - обзор
Великолепный век в Стамбуле - обзор
Великолепный век в Стамбуле - обзор

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Майя А.
Майя А.
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7 отзывов оставили туристы

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