Приглашаю вас в "Великолепный век" ! Прогуляемся по парку Гюльхане, где так часто гуляла Хюррем, посетим дворец Топкапы, в котором до сих пор царит особая мистическая атмосфера. Вы узнаете какой была жизнь и история 📖 любви Султана Сулеймана и Хюррем на самом деле, без ретуши.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в Топкапы и Гарем
Начало
🚩 Pudding shop Lale Restaurant, Divanyolu Cad., 6
Место завершения
🏁 Eminönü
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.