Yana проводит ещё 5 экскурсий

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Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»

Посмотреть на жизнь крупнейшего мегаполиса мира глазами пилота и получить головокружительные эмоции!

Yana
Yana – экскурсионное агентство из Стамбула
Лучший способ навсегда запомнить поездку — попробовать что-то новое! Кружа на высоте птичьего полета, вы увидите главные достопримечательности 🏛️ с необычного ракурса и получите яркие впечатления.

Мы гарантируем прилив адреналина и прекрасное время в атмосфере приключений.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €180 за человека

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Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Мы заберем вас из отеля и отправимся к специальной вертолетной зоне. По дороге вы получите ответы на все вопросы и полезные советы от гида: на что стоит обратить внимание во время полета. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.

Пристегните ремни!
Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — все как в кино 🎥. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживленная улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полету!

Организационные детали

Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полет на вертолете 🚁.

Важно знать до бронирования

  • Вместимость кабины — 6 человек. Стоимость указана за место посередине. Если вы хотите сидеть около окна или рядом с пилотом — уточняйте стоимость у гида.
  • Пожалуйста, запрашивайте наличие мест у гида до бронирования

Как проходит полет

  • Длительность полета — 20 минут. Если вы хотите заказать 30-минутный или 40-минутный полет, уточняйте стоимость у гида.
  • Мы заберем вас из отеля, если он находится в районе Султанахмет, Таксим или Бешикташ. Если вы проживаете в другом районе, сообщите об этом в письме гиду.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в старом городе
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Вертолетная экскурсия «Горизонты Стамбула»

Экскурсия проводится в воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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