Yana проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Мы заберем вас из отеля и отправимся к специальной вертолетной зоне. По дороге вы получите ответы на все вопросы и полезные советы от гида: на что стоит обратить внимание во время полета. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.

Пристегните ремни!

Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — все как в кино 🎥. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживленная улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полету!

Организационные детали

Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полет на вертолете 🚁.

Важно знать до бронирования

Вместимость кабины — 6 человек. Стоимость указана за место посередине. Если вы хотите сидеть около окна или рядом с пилотом — уточняйте стоимость у гида.

Пожалуйста, запрашивайте наличие мест у гида до бронирования

Как проходит полет