Yana проводит ещё 5 экскурсий

Безопасное приключение
Мы заберем вас из отеля и отправимся к специальной вертолетной зоне. По дороге вы получите ответы на все вопросы и полезные советы от гида: на что стоит обратить внимание во время полета. Пилот проведет инструктаж и расскажет, что можно делать на борту, а чего не рекомендуется, а после проводит вас на воздушное судно.
Пристегните ремни!
Вы наденете наушники с системой шумоподавления, так что можно будет спокойно общаться друг с другом и подслушивать атмосферные переговоры пилота и диспетчера — все как в кино 🎥. Внизу раскинется старинный Султанахмет с его великолепными мечетями и дворцом Топкапы, площадь Таксим, от которой тянется оживленная улица Истикляль, и, конечно, пролив Босфор. Дворец Долмабахче, Дворец Бейлербейи, Босфорские мосты — приготовьтесь к восхитительным пейзажам и захватывающему полету!
Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт полет на вертолете 🚁.
Важно знать до бронирования
Как проходит полет