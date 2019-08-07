2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Весь Стамбул за 5 часов

Прокатиться по городу и переплыть Босфор, увидеть знаковые места и узнать самое главное

Ersin
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Ersin – ваш гид
На комфортном автомобиле вы проедете по центру, осмотрите популярные достопримечательности и услышите их историю.

Отправитесь в Азиатскую часть, увидите Стамбул с панорамных площадок и на пароме вернетесь обратно.

Я научу вас ориентироваться в городе, дам важную для путешественников информацию и сделаю ваше знакомство со Стамбулом незабываемым.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — по договоренности
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов

Что вас ожидает

Архитектурные ценности
Мы проедем по центральным районам Стамбула, и вы почувствуете особый характер каждого из них. Увидите знаменитый дворец Топкапы и мечеть Сулеймание — пожалуй, самую красивую в городе, — узнаете о Михримах, в честь которой построена одноименная мечеть. По Галатскому мосту мы направимся в Новый город: он резко контрастирует с центром, но и здесь есть немало старинных памятников. Я расскажу о Галатской Башне и о мечети Адмирала — еще одном творении великого Мимара Синана. Вы осмотрите армянские и греческие церкви, а после в «светском» районе Бешикташ полюбуетесь изящным дворцом Долмабахче, самым европейским в Стамбуле.

Азиатский Стамбул и панорамы города
Для полного знакомства с городом мы отправимся в Азиатскую часть по Босфорскому мосту — с него открывается впечатляющий вид на пролив. На смотровой площадке Чамлыджа вы увидите панораму обоих континентов сразу и Принцевы острова в Мраморном море; а я угощу вас настоящим турецким чаем или кофе. Прогуливаясь по набережной Саладжак, самой романтичной в Стамбуле, дойдем до мечети Чамлыджа. Открылась она недавно, но уже поставила рекорд как крупнейшая в Европе.

Возвращение по Босфору
Паром отвезет нас обратно в центр: мы поднимемся на верхнюю палубу, где открывается прекрасный вид на оба побережья Босфора. Вы увидите силуэты самых важных исторических достопримечательностей — и рассмотрите Девичью башню, которая возвышается на островке в море. А я открою вам её легенды и поделюсь интересной информацией о проливе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер, дополнительные расходы не предвидятся.
  • Экскурсия проходит на автомобиле 2017 года с большой стеклянной панорамной крышей и с просторным салоном.
  • Экскурсия обзорная и не предполагает посещения достопримечательностей (за исключением мечети Чамлыджа).
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов
Весь Стамбул за 5 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ersin
Ersin
Добро пожаловать в Стамбул! Меня зовут Эрсин, и Стамбул — мой родной город. Я профессиональный русскоговорящий гид с лицензией. Изучал языки в Киеве и Одессе, в 2004 вернулся в Стамбул, получил второе образование гида-историка. С тех пор не устаю показывать своим гостям мой легендарный город контрастов. Принимаю всех людей такими, какие они есть — вне зависимости от страны, религии и политических взглядов. Важно только одно: чтобы ваша экскурсия по Стамбулу прошла максимально интересно и незабываемо.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Victoria
7 августа 2019
Нас забрали на машине с отеля и привезли обратно. Побывали во многих местах, куда сами бы не добрались. Экскурсия понравилась
22 мая 2019
Очень интересная экскурсия,
Очень приятное знакомство с нашим замечательным гидом,
Профессионально, познавательно, любезно,
Достойный человек своей страны,
Всем советую 100%.
С благодарностью от всей нашей семьи.

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