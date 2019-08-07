2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные ценности

Мы проедем по центральным районам Стамбула, и вы почувствуете особый характер каждого из них. Увидите знаменитый дворец Топкапы и мечеть Сулеймание — пожалуй, самую красивую в городе, — узнаете о Михримах, в честь которой построена одноименная мечеть. По Галатскому мосту мы направимся в Новый город: он резко контрастирует с центром, но и здесь есть немало старинных памятников. Я расскажу о Галатской Башне и о мечети Адмирала — еще одном творении великого Мимара Синана. Вы осмотрите армянские и греческие церкви, а после в «светском» районе Бешикташ полюбуетесь изящным дворцом Долмабахче, самым европейским в Стамбуле.

Азиатский Стамбул и панорамы города

Для полного знакомства с городом мы отправимся в Азиатскую часть по Босфорскому мосту — с него открывается впечатляющий вид на пролив. На смотровой площадке Чамлыджа вы увидите панораму обоих континентов сразу и Принцевы острова в Мраморном море; а я угощу вас настоящим турецким чаем или кофе. Прогуливаясь по набережной Саладжак, самой романтичной в Стамбуле, дойдем до мечети Чамлыджа. Открылась она недавно, но уже поставила рекорд как крупнейшая в Европе.

Возвращение по Босфору

Паром отвезет нас обратно в центр: мы поднимемся на верхнюю палубу, где открывается прекрасный вид на оба побережья Босфора. Вы увидите силуэты самых важных исторических достопримечательностей — и рассмотрите Девичью башню, которая возвышается на островке в море. А я открою вам её легенды и поделюсь интересной информацией о проливе.