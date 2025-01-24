Весь Стамбул за два дня

За два дня мы посетим основные достопримечательности города, полюбуемся на него с земли и воды

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За два дня мы посетим основные достопримечательности города, полюбуемся на него с земли и воды.

В первый день увидим храм Святой Софии, дворец Топкапы, Цистерну Базилику, Голубую мечеть и римский Ипподром.

Во второй день посетим холм Чамлыджа, Девичью башню, Халкедон, мечеть султана Сулеймана и Египетский базар, прокатимся на катере по Босфору.
Весь Стамбул за два дня
Весь Стамбул за два дня
Весь Стамбул за два дня
Весь Стамбул за два дня
Весь Стамбул за два дня
Весь Стамбул за два дня

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм Святой Софии
  • дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Голубая мечеть
  • Римский Ипподром
  • холм Чамлыджа
  • Девичья башня
  • Халкедон
  • мечеть Султана Сулеймана
  • усыпальницы Роксаланы и Сулеймана
  • Египетский базар.
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Что вас ждет

Нас ждет увлекательная экскурсия по Стамбулу. За два дня мы посетим основные достопримечательности города, полюбуемся на него с земли и воды.
Первый день
Мы отправимся на пешеходную прогулку.

Храм Святой Софии

Этот шедевр древней византийской архитектуры был построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. Император Юстиниан в день рождества открыл его, подняв руки к небу и сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!». Затраты на строительство храма были огромными и составили три годовых дохода государства Византия, примерно 130 тонн золота.
Это самый старый православный храм в мире, ему 1479 лет. На своем веку он пережил набег крестоносцев и османов, а после основания Турецкой Республики стал музеем. Сейчас это самый популярный объект Византийского периода.

Дворец Топкапы

Он построен в восточном стиле и является средневековым символом османской государственности. Основные части дворца были возведены во время правления султана Мехмеда Завоевателя в XV веке. В течение 400 лет в этом дворце жили 25 султанов Османской империи.
В гареме дворца жила знаменитая султанка Роксалана, жена султана Сулеймана. Сегодня дворец является музеем, где находится гарем, дворы, кухня дворца, павильоны, сады, духовные ценности, драгоценные камни и объекты, и находится двор с прекрасным видом на Босфор. Отсюда османы 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе.

Цистерна Базилика

В VI веке при правлении византийского императора Юстиниана построили огромное водохранилище в акрополе старого города. В цистерне хранился большой запас питьевой воды на случай засухи или осады города. Здесь помещается около 100 тысяч тонн воды. В основании двух колонн расположены перевернутые головы Медузы Горгоны — одна смотрит вниз, а другая — в сторону. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены головы Медузы. Даже сегодня это самое большое римское подземное водохранилище Европы.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Римский Ипподром

Ипподром построен в III веке для развлечения народа. Здесь проводились гонки колесниц, гладиаторские бои и цирковые представления. Вместимость ипподрома составляла около 100 тыс. человек. Он был сердцем политической и спортивной жизни Константинополя в течение 500 лет.
Здесь мы увидим самый старый памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому 3 500 лет. Его привезли в IV веке из Египта, вес его составляет около 100 тонн. Здесь также находятся обелиск Константина VII и Змеиная колонна.
Второй день
Сегодня отправляемся на автомобильную экскурсию.

Холм Чамлыджа (cмотровая площадка)

Это высочайшая точка азиатской части Стамбула. На нём разбит уютный городской парк. Высота холма составляет 263 метра. Главным образом, холм Чамлыджа используется в качестве обзорной площадки, с которой открывается прекрасный вид на Босфорский пролив, Мраморное море, Принцевы острова и Стамбул.

Девичья башня

Настоящий символ Стамбула. Расположенная на маленьком островке в Босфоре небольшая башня, больше похожая на часовню, уже много лет является источников вдохновения стамбульских и заезжих художников, поэтов, музыкантов. Именно здесь всемирно известный художник Айвазовский написал картину «Вид Леандровой башни в Константинополе». Именно «Кыз кулеси» упоминается в десятках песен турецких исполнителей.

Халкедон (Кадыкей)

Я покажу самый древний район Стамбула, расположенный в азиатской части города. Первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э. Дорийцы из Мегары основали на берегу Босфора древнегреческий город Халкедон — сегодняшний современный район Кадыкей. На улицах Кадыкея продают картины, товары ручной работы, бижутерию, одежду местных дизайнеров, аксесуары. У многих известных художников и скульпторов здесь мастерские.
Армянская церковь поразит вас своим интерьером небесного цвета. Часовня Святой Екатерины удивит своим месторасположением, ведь она находится прямо под рестораном.
Мечеть султана Сулеймана и усыпальницы Роксаланы+Сулеймана
Мечеть сооружена по приказу cултана Сулеймана архитектором Синаном в 1550–1557 годах. Купол имеет высоту 53 м и диаметр 26,5 м. Пол мечети выложен коврами, внутри мечеть хорошо освещена — свет падает из 136 окон. Мечеть имеет четыре минарета. Со зданиями бань, медресе (учебных заведений), кухонь, библиотек и обсерваторией мечеть образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом.
Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Роксолана. Существуют версии, что мечеть медленно сползает в залив Золотой Рог.

Прогулка по Босфору на катере

Пролив Босфор соединяет Чёрное море с Мраморным. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул. Длина пролива около 30 км. Мы увидим с вами на Босфоре самые дорогие особняки, которые остались со времён Османской Империи, новые виллы, рыбные рестораны. Посмотрим, как местные кормят чаек бубликами.
Прогулка длится 1,5 часа.

Египетский базар

Второй по величине рынок Стамбула. Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Он был построен в XVII веке. Своё название базар получил благодаря тому, что основная масса пряностей и специй (того времени) поставлялась из Египта. В данный момент большинство продуктов турецкие. Можете приобрести самые вкусные сладости, фруктовые чаи, фисташки, орехи, кофе по-турецки.

Важно знать

В некоторых музеях для детей вход бесплатный, поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • входные билеты в музеи (храм Софии, дворец Топкапы, Цистерна Базилика),
  • прогулка на катере.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер.
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты в музеи (храм Софии, дворец Топкапы, Цистерна Базилика)
  • прогулка на катере.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В некоторых музеях для детей вход бесплатный
  • поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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