Нур проводит ещё 1 экскурсию

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Визитные карточки Европейского Стамбула

Дворец Долмабахче, Истикляль, Галатская башня и Египетский рынок — исследовать западную часть города

Нур
Нур – Гид из Стамбула
Вы познакомитесь с необычным для османской архитектуры сооружением — роскошным дворцом на берегу Босфора — и услышите о последних султанах империи.

На улице Истикляль поймете роль европейской и русской культуры в жизни Стамбула.

Взглянете на панорамы Босфора с Галатской башни.

А на колоритном базаре я расскажу, как не потеряться среди изобилия даров Турции.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче
Я расскажу историю 📖 новой императорской резиденции, где жили и правили шесть последних султанов Османской династии, а также первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. В изящных залах дворца вы откроете любопытные факты об отделке сооружения, выделяющегося среди других образцов национальной архитектуры, и оцените его убранство. Увидите картины Айвазовского, хрустальную люстру весом 4, 5 тонны, дары правителей со всех уголков мира и изысканную мебель. А осматривая гарем с окнами на живописный Босфор, разберетесь в мифах и легендах о знаменитом атрибуте царской власти в странах арабского Востока.

Улица Истикляль, или стамбульский Арбат
На площади Таксим я обращу ваше внимание на историю 📖 памятника Республика. Гуляя по самой оживленной, колоритной и популярной улице Стамбула, вы встретите знаменитый красный трамвайчик и узнаете об историческом маршруте. Я расскажу, какой удивительный вклад в облик и дух этой части города внесли европейская и русская культуры. По пути вы увидите пассажи, hand-made и антикварные лавки, многочисленные кафе, консульства, православные и католические церкви. Отдельно поговорим об отеле Пера, где сохранились комнаты Ататюрка и Агаты Кристи, работавшей здесь над романом «Убийство в Восточном экспрессе».

Галатская башня — знаменитый символ Стамбула
Каждый старинный символ столицы ⭐️ овеян легендами, и башня — не исключение. Вы услышите факты и древние романтические предания. Выясните, какое новое применение нашли Галатской башне в период правления султана Мурада Третьего. А еще узнаете об учёном, на самодельных крыльях перелетевшем через пролив в Азиатскую часть. И конечно, со смотровой площадки Галаты вам откроется великолепная панорама Босфора и Золотого Рога.

Египетский рынок
Завершим программу во втором по размеру рынке после стамбульского Гранд-базара. Это самая ароматная и атмосферная достопримечательность 🏛️ Стамбула! Я помогу не потеряться в этом многообразии, расскажу о разных специях, популярных товарах в Турции и посоветую, что стоит увезти в качестве сувенира 🎁.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Долмабахче — 90 лир/человека, вход в Галатскую башню (по желанию) — 30 лир/человека.

Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле или по договоренности
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула
Визитные карточки Европейского Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нур
Нур
Здравствуйте! Меня зовут Нур, я профессиональный русскоговорящий гид-историк с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Люблю путешествовать, общаться и делиться своими знаниями. Жду вас в Стамбуле.
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