Нур проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче

Я расскажу историю 📖 новой императорской резиденции, где жили и правили шесть последних султанов Османской династии, а также первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. В изящных залах дворца вы откроете любопытные факты об отделке сооружения, выделяющегося среди других образцов национальной архитектуры, и оцените его убранство. Увидите картины Айвазовского, хрустальную люстру весом 4, 5 тонны, дары правителей со всех уголков мира и изысканную мебель. А осматривая гарем с окнами на живописный Босфор, разберетесь в мифах и легендах о знаменитом атрибуте царской власти в странах арабского Востока.

Улица Истикляль, или стамбульский Арбат

На площади Таксим я обращу ваше внимание на историю 📖 памятника Республика. Гуляя по самой оживленной, колоритной и популярной улице Стамбула, вы встретите знаменитый красный трамвайчик и узнаете об историческом маршруте. Я расскажу, какой удивительный вклад в облик и дух этой части города внесли европейская и русская культуры. По пути вы увидите пассажи, hand-made и антикварные лавки, многочисленные кафе, консульства, православные и католические церкви. Отдельно поговорим об отеле Пера, где сохранились комнаты Ататюрка и Агаты Кристи, работавшей здесь над романом «Убийство в Восточном экспрессе».

Галатская башня — знаменитый символ Стамбула

Каждый старинный символ столицы ⭐️ овеян легендами, и башня — не исключение. Вы услышите факты и древние романтические предания. Выясните, какое новое применение нашли Галатской башне в период правления султана Мурада Третьего. А еще узнаете об учёном, на самодельных крыльях перелетевшем через пролив в Азиатскую часть. И конечно, со смотровой площадки Галаты вам откроется великолепная панорама Босфора и Золотого Рога.

Египетский рынок

Завершим программу во втором по размеру рынке после стамбульского Гранд-базара. Это самая ароматная и атмосферная достопримечательность 🏛️ Стамбула! Я помогу не потеряться в этом многообразии, расскажу о разных специях, популярных товарах в Турции и посоветую, что стоит увезти в качестве сувенира 🎁.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Долмабахче — 90 лир/человека, вход в Галатскую башню (по желанию) — 30 лир/человека.