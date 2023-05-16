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Что вас ожидает:
- Секретные чайные
- Старинные лавки и кафе
- Спрятанные от глаз церкви
- Торговые пассажи
- Обзорные фотолокации
- Знаменитые отели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы знаете об улице, которая носила французское название и располагается в итальянском квартале турецкого города? Каждый турист, приезжающий в Стамбул, обязательно оказывается здесь. Но большинству за толпой и суетой не удаётся увидеть жемчужины, которые прячет Истикляль: секретные чайные, надёжно укрытые от глаз церкви, старинные кафе и лавки, панорамы Босфора и Золотого рога. На прогулке со мной вы сможете заглянуть в удивительный Стамбул прошлого, увидеть места, куда нечасто забредают турист.
Что вы увидите, услышите и попробуете?
Нас ждут секретные гастрономические жемчужины района. Мы начнём день с завтрака в месте, куда уже больше ста лет Стамбульцы приходят за лакомствами из буйволиного молока и мяса. В течении прогулки мы попробуем лукум из старинной лавки, в которой президент Турции Эрдоган покупает подарки главам других стран. Нас ждут хрустящие соленья в пряном рассоле, сочный и аппетитный кебаб в месте, где едят только местные. Мы сможем попробовать необычные османские десерты: молочные пудинги с фисташкой и мастикой, пирожное с настоящим шафраном, ароматный и текстурный десерт из айвы с каймаком. Если вы вегетарианец, вас будет ждать очень необычное и яркое блюдо без мяса. Если вы захотите попробовать что-нибудь странное - для вас есть десерт с курицей и ещё несколько удивительных угощений.
Мы не только будем пробовать турецкий чай и кофе, но и обсудим историю напитков и узнаем, как определить их качество.
Места, в которые мы будем заходить, оптимальны по соотношению цены и качества, но если вы захотите, я обязательно дам вам рекомендации по ресторанам и барам Стамбула разных ценовых сегментов.
А разбавлять нашу прогулку мы будем «пищей духовной».
Вы услышите истории об итальянцах и французах, греках, евреях, армянах и англичанах, которые формировали облик района, узнаете как христиане и иудеи уживались с мусульманами и как это всё повлияло на современный Стамбул. Мы найдём следы русской белой эмиграции и разберёмся откуда современные турки знают слово "капустка". Краем глаза мы посмотрим на настоящие (и до сих пор опасные) трущобы. Познакомимся с тем Константинополем, который встречал путешественников Восточного Экспресса и сравним отели для пассажиров 1-го и 2-го класса. Нас ждут несколько точек, которые позволят нам увидеть Босфор и Золотой Рог с необычных ракурсов и другие отличные локации для фото. Мы познакомимся с эклектичной Стамбульской архитектурой: увидим роскошные здания в стиле Модерн, удивительно хорошо сохранившиеся интерьеры начала века, изящные пассажи, православные и католические церкви.
Вам будет легко и комфортно со мной, вы не заметите как бежит время на нашей прогулке, маршрут составлен таким образом, что локации очень разнообразны и мы будем успевать и гулять и отдыхать. А для того, чтобы вы смогли отчасти почувствовать себя местными, я научу вас самым нужным турецким словам.
Вторник и Пятница, начало с 13.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Сюрпризы для туристов от гида
- Что не входит
- Расходы на питание (зависят от того, сколько всего вы захотите попробовать)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с туристамиЗавершение: Район Истикляль, точный адрес по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник и Пятница, начало с 13.30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь
- Пожалуйста
- С гидом для обсуждения точного места и времени встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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