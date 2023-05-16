Вы знаете об улице, которая носила французское название и располагается в итальянском квартале турецкого города? Каждый турист, приезжающий в Стамбул, обязательно оказывается здесь. Но большинству за толпой и суетой не удаётся увидеть жемчужины, которые прячет Истикляль: секретные чайные, надёжно укрытые от глаз церкви, старинные кафе и лавки, панорамы Босфора и Золотого рога. На прогулке со мной вы сможете заглянуть в удивительный Стамбул прошлого, увидеть места, куда нечасто забредают турист.

Что вы увидите, услышите и попробуете?

Нас ждут секретные гастрономические жемчужины района. Мы начнём день с завтрака в месте, куда уже больше ста лет Стамбульцы приходят за лакомствами из буйволиного молока и мяса. В течении прогулки мы попробуем лукум из старинной лавки, в которой президент Турции Эрдоган покупает подарки главам других стран. Нас ждут хрустящие соленья в пряном рассоле, сочный и аппетитный кебаб в месте, где едят только местные. Мы сможем попробовать необычные османские десерты: молочные пудинги с фисташкой и мастикой, пирожное с настоящим шафраном, ароматный и текстурный десерт из айвы с каймаком. Если вы вегетарианец, вас будет ждать очень необычное и яркое блюдо без мяса. Если вы захотите попробовать что-нибудь странное - для вас есть десерт с курицей и ещё несколько удивительных угощений.

Мы не только будем пробовать турецкий чай и кофе, но и обсудим историю напитков и узнаем, как определить их качество.

Места, в которые мы будем заходить, оптимальны по соотношению цены и качества, но если вы захотите, я обязательно дам вам рекомендации по ресторанам и барам Стамбула разных ценовых сегментов.

А разбавлять нашу прогулку мы будем «пищей духовной».

Вы услышите истории об итальянцах и французах, греках, евреях, армянах и англичанах, которые формировали облик района, узнаете как христиане и иудеи уживались с мусульманами и как это всё повлияло на современный Стамбул. Мы найдём следы русской белой эмиграции и разберёмся откуда современные турки знают слово "капустка". Краем глаза мы посмотрим на настоящие (и до сих пор опасные) трущобы. Познакомимся с тем Константинополем, который встречал путешественников Восточного Экспресса и сравним отели для пассажиров 1-го и 2-го класса. Нас ждут несколько точек, которые позволят нам увидеть Босфор и Золотой Рог с необычных ракурсов и другие отличные локации для фото. Мы познакомимся с эклектичной Стамбульской архитектурой: увидим роскошные здания в стиле Модерн, удивительно хорошо сохранившиеся интерьеры начала века, изящные пассажи, православные и католические церкви.

Вам будет легко и комфортно со мной, вы не заметите как бежит время на нашей прогулке, маршрут составлен таким образом, что локации очень разнообразны и мы будем успевать и гулять и отдыхать. А для того, чтобы вы смогли отчасти почувствовать себя местными, я научу вас самым нужным турецким словам.