Мы организуем трансфер из вашего отеля в Стамбуле до аэропорта. По прилете в Невхешир вас встретит машина и довезет до отеля в Гереме. Так у вас будет время, чтобы отдохнуть после переезда и подготовиться к насыщенным выходным.
Если вы захотите полетать на воздушном шаре, наша машина отвезет вас рано утром на взлетную площадку. С первыми лучами они поднимаются в небо — картина необыкновенной красоты и с земли, и с воздуха.
Позавтракав, вы отправитесь на групповую экскурсию по Северной Каппадокии. Вас ждут:
Если в первый день была нелетная погода, у вас будет второй шанс, чтобы подняться на воздушных шарах. Либо вы сможете на смотровой площадке устроить фотосессию на их фоне и получить больше снимков с разных ракурсов.
А после завтрака на этот раз направимся на юг — программа будет такая:
После экскурсии трансфер доставит вас в аэропорт. А по прилету в Стамбул мы отвезем отвезет вас в отель.
— билеты на самолет из Стамбула в Каппадокию и обратно
— трансферы до аэропортов и отелей
— проживание на 2 ночи в комфортном отеле с завтраками
— двухдневная экскурсионная программа с русскоговорящим гидом по Северной и Южной Каппадокии
— обеды на экскурсиях
— полет на воздушном шаре
— профессиональная фотосессия на фоне шаров
— продление проживания в Каппадокии