Волшебный уикенд в Каппадокии

2 дня, 2 ночи — впечатлиться фантастическими пейзажами долин и услышать истории скальных городов

Этот тур в Страну прекрасных лошадей пройдет с комфортом: вы прибудете в Гереме накануне и успеете отдохнуть перед экскурсиями.

Вас ждет многообразие песчаных ландшафтов, лабиринты пещерных селений, знакомство с местными ремеслами и многовековой историей.

А два утра в Каппадокии позволят вам и подняться в небо на воздушном шаре, и устроить фотосессию мечты на их фоне!
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии
Волшебный уикенд в Каппадокии

Что вас ожидает

День 1 (пятница): Вылет из Стамбула

Мы организуем трансфер из вашего отеля в Стамбуле до аэропорта. По прилете в Невхешир вас встретит машина и довезет до отеля в Гереме. Так у вас будет время, чтобы отдохнуть после переезда и подготовиться к насыщенным выходным.

День 2 (суббота): Красный тур

Если вы захотите полетать на воздушном шаре, наша машина отвезет вас рано утром на взлетную площадку. С первыми лучами они поднимаются в небо — картина необыкновенной красоты и с земли, и с воздуха.
Позавтракав, вы отправитесь на групповую экскурсию по Северной Каппадокии. Вас ждут:

  • Город-крепость Учхисар: гид расскажет историю Хеттской цивилизации и проведет по скальным монастырям этого музея под открытым небом
  • Долины Любви, Монахов и Воображения — вы впечатлитесь причудливыми каменными формами и поймете, как природа поработала над их формами
  • Город Аванос, славящийся своим гончарным ремеслом — здесь вы познакомитесь с работами турецких мастеров, а также попробуете своими руками сделать глиняный горшочек.

День 3 (воскресенье): Зеленый тур

Если в первый день была нелетная погода, у вас будет второй шанс, чтобы подняться на воздушных шарах. Либо вы сможете на смотровой площадке устроить фотосессию на их фоне и получить больше снимков с разных ракурсов.
А после завтрака на этот раз направимся на юг — программа будет такая:

  • Деринкую — многоэтажный подземный город: вы пройдете по его лабиринтам и оцените талант древних архитекторов
  • Долина Ихлара — живописный каньон высотой до 150 метров, в скалах которого монахи сделали себе кельи и церкви
  • Селиме — самый высокий скальный монастырь в Каппадокии
  • Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где вам откроется новый необычный ландшафт

После экскурсии трансфер доставит вас в аэропорт. А по прилету в Стамбул мы отвезем отвезет вас в отель.

Организационные детали

  • Важно: после бронирования необходимо заранее перевести оставшуюся часть суммы организатору — для брони и оплаты отеля, билетов на самолет и оплату работы водителей и гидов.
  • Возврат средств возможен частично: бронь отелей и билетов проходит по невозвратному тарифу.

Что входит в стоимость

— билеты на самолет из Стамбула в Каппадокию и обратно
— трансферы до аэропортов и отелей
— проживание на 2 ночи в комфортном отеле с завтраками
— двухдневная экскурсионная программа с русскоговорящим гидом по Северной и Южной Каппадокии
— обеды на экскурсиях

Дополнительные расходы (по желанию)

— полет на воздушном шаре
— профессиональная фотосессия на фоне шаров
— продление проживания в Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лейла
Лейла
Люблю Стамбул и влюблю в него вас! Чтобы делиться самыми таинственными и прекрасными видами этого мегаполиса, я создала несколько экскурсионных программ. Каждая носит свой оттенок и покажет красоты архитектуры, местные порядки и мир коренных жителей изнутри. Кроме того, возможно, вам будет интересно узнать об опыте переезда и жизни в этой стране. Жду на моих прогулках!
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Лейла проводит ещё 1 экскурсию

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