Что вас ожидает

День 1 (пятница): Вылет из Стамбула

Мы организуем трансфер из вашего отеля в Стамбуле до аэропорта. По прилете в Невхешир вас встретит машина и довезет до отеля в Гереме. Так у вас будет время, чтобы отдохнуть после переезда и подготовиться к насыщенным выходным.

День 2 (суббота): Красный тур

Если вы захотите полетать на воздушном шаре, наша машина отвезет вас рано утром на взлетную площадку. С первыми лучами они поднимаются в небо — картина необыкновенной красоты и с земли, и с воздуха.

Позавтракав, вы отправитесь на групповую экскурсию по Северной Каппадокии. Вас ждут:

Город-крепость Учхисар: гид расскажет историю Хеттской цивилизации и проведет по скальным монастырям этого музея под открытым небом

Долины Любви, Монахов и Воображения — вы впечатлитесь причудливыми каменными формами и поймете, как природа поработала над их формами

Город Аванос, славящийся своим гончарным ремеслом — здесь вы познакомитесь с работами турецких мастеров, а также попробуете своими руками сделать глиняный горшочек.

День 3 (воскресенье): Зеленый тур

Если в первый день была нелетная погода, у вас будет второй шанс, чтобы подняться на воздушных шарах. Либо вы сможете на смотровой площадке устроить фотосессию на их фоне и получить больше снимков с разных ракурсов.

А после завтрака на этот раз направимся на юг — программа будет такая:

Деринкую — многоэтажный подземный город: вы пройдете по его лабиринтам и оцените талант древних архитекторов

Долина Ихлара — живописный каньон высотой до 150 метров, в скалах которого монахи сделали себе кельи и церкви

Селиме — самый высокий скальный монастырь в Каппадокии

Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где вам откроется новый необычный ландшафт

После экскурсии трансфер доставит вас в аэропорт. А по прилету в Стамбул мы отвезем отвезет вас в отель.

Организационные детали

Важно: после бронирования необходимо заранее перевести оставшуюся часть суммы организатору — для брони и оплаты отеля, билетов на самолет и оплату работы водителей и гидов.

Возврат средств возможен частично: бронь отелей и билетов проходит по невозвратному тарифу.

Что входит в стоимость

— билеты на самолет из Стамбула в Каппадокию и обратно

— трансферы до аэропортов и отелей

— проживание на 2 ночи в комфортном отеле с завтраками

— двухдневная экскурсионная программа с русскоговорящим гидом по Северной и Южной Каппадокии

— обеды на экскурсиях

Дополнительные расходы (по желанию)

— полет на воздушном шаре

— профессиональная фотосессия на фоне шаров

— продление проживания в Каппадокии