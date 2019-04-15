12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать главное о мегаполисе в свете огней — автобусная экскурсия

Yana
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Yana – экскурсионное агентство
Вам предстоит с головой погрузиться в атмосферу вечернего Стамбула, ведь маршрут включает наиболее прекрасные в это время уголки города.

Вы проедете через районы Каракёй, Этилер, Ортакёй, и Маслак-Левент, узнаете, почему популярен каждый из них, прикоснётесь к древней истории, пройдёте по Галатскому мосту и пересечёте Босфорский.

А ещё заглянете на другую сторону пролива, чтобы насладиться видами азиатской части столицы с холма Чамлыджа.
310 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча укажите название отеля при бронировании
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У этой экскурсии12 отзывов
3.58
Волшебство вечернего Стамбула
Волшебство вечернего Стамбула

Что вас ожидает

Самые яркие районы Стамбула
Романтичная и даже немного магическая атмосфера вечернего Стамбула окутает вас в бурлящем районе Каракёй, открыточном Ортакёе и роскошном Этилере. Вы увидите достопримечательности дворцового мыса, разделяющего Мраморное море и залив Золотой Рог, изящную Часовую башню, небоскребы районов Маслак и Левент, висячий мост Мехмеда Фатиха и живописный парк Улус. Автобус остановится в двух местах: на Галатском мосту и у смотровой площадки холма Чамлыджа на азиатской стороне — с обеих точек откроются великолепные виды Стамбула.

Что важно знать о Стамбуле
Весь вечер вас будут сопровождать рассказы об истории и культуре Стамбула, византийских и османских страницах его биографии, об архитектуре достопримечательностей по пути, о специфике районов города двух континентов. Вы получите ответы на любые вопросы о том, как самостоятельно посетить известные места Стамбула, где приобрести сувениры и вкусно поесть. В конце экскурсии проедем по Босфорскому мосту — одному из символов Стамбула.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и прохладительные напитки включены в стоимость.
  • После экскурсии мы отвезём вас в ваш отель (возвращение в отель к 23:30).
  • Экскурсию проведёт один из гидов профессиональной команды.
Волшебство вечернего Стамбула
Волшебство вечернего Стамбула
Волшебство вечернего Стамбула
Волшебство вечернего Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура укажите название отеля при бронировании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 апреля 2019
Экскурсия - замечательная! экскурсовод - приветливая девушка, внимательная. спокойная. Все было замечательно. Спасибо! Нам не очень повезло с погодой- туман. несмотря, что половина экскурсии уже была проведена. Но т.к ничего не было видно со смотровой площадки, по нашей просьбе ее перенесли на другой день. Все состоялось через день. без всяких доплат. еще и чаем нас угостили, чтобы согреться (на смотровой площадке ветер). Спасибо!
24 марта 2019
Экскурсовод -гид, Аркан Султан, очень обходительный и внимательный человек, вежливый, с самого начала пытался всем поднять настроение, но....когда ты настраиваешься на рассказ про Стамбул , его историю, а не понимаешь о чем пытается рассказать гид, который плохо говорит по русски. Чувствуется, что он обладает необходимыми знаниями,, но выразить их ему трудно, так как нет необходимого запаса слов. Он очень старался, завозил на хорошие смотровые площадки, а когда увидел, что все подмёрзли , завёл в кафе, угостил всех национальным очень вкусным напитком за свой счёт. Даже не хотелось писать что-то неудачное про эту экскурсию, тем более моим спутникам она понравилась, они сказали, что их все устроило и большего они от неё не ожидали.
24 марта 2019
Не советую !
23 марта 2019
При бронировании экскурсоводом значилась Яна. Сама экскурсия началась с задержкой на 1 час. Нас встретил экскурсовод турецкой национальности, который осень плохо знает русский язык, имеет минимальный запас слов русского языка, не может построить правильно предложение, чтобы передать исторический смысл, а ударения на другой слог и неправильные окончания портят в итоге все, что гид хочет нам передать в своем рассказе. Сначала мы напрчгались и переспрашивали друг у друга, затем просто перестали слушать. Такое ощущение, что Яна по какой-либо присине не смогла нас сопровождать и нашли за 5 минут человека, тобы экскурсия состоялась и деньги нами бвли кплачены. Жалко не деньги, а потраченное время, которого у нас всего 2,5 дея! Рекомендуем еоманде трипстера пересмотреть свой кадровый состав и не портить себе репутацию вот такими ситуациями.
16 марта 2019
Очень интересно построен маршрут экскурсии, даёт возможность почувствовать атмосферу города и его разноплановость.
26 февраля 2019
Увидела вечернюю жизнь Стамбула. Город вечером совсем другой, нежели днём. И в этом его красота. А замечательный рассказ гида Айнуры дал возможность понять жизнь и устройство этого города.
6 февраля 2019
легкая и непринужденная беседа, хороший маршрут. Закончили чуть пораньше, не утомительно, для первого знакомства с городом очень даже хорошо, есть понимание - куда пойдем завтра )).
спасибо
26 декабря 2018
Замечательная экскурсия! Гид - умный, хороший язык, приятно с ним общаться.
23 ноября 2018
Всё прошло в лучшем виде. У нас была транзитная пересадка, и нам важно было вовремя начать и не опоздать на рейс, все было организованно лучшим образом, без задержек и запинок, ну и экскурсия интересная🙂
23 ноября 2018
Спасибо, что интересуетесь впечатлениями и, что называется, держите руку на пульсе).
Высказать своё впечатление об экскурсии, конечно, можем).
1. Маршрут, наполнение, организованность - отлично!
2. Гид - вполне себе, весьма осведомлён, но чересчур разговорчив и оценочен в своих суждениях (политика, религия и пр. «тонкие» темы). Это может кого-то задевать...
3. Но рекомендовать экскурсию можем. Вечерний Стамбул превосходен и восхитителен!
Ещё 2 отзыва

Yana проводит ещё 5 экскурсий

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