12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые яркие районы Стамбула

Романтичная и даже немного магическая атмосфера вечернего Стамбула окутает вас в бурлящем районе Каракёй, открыточном Ортакёе и роскошном Этилере. Вы увидите достопримечательности дворцового мыса, разделяющего Мраморное море и залив Золотой Рог, изящную Часовую башню, небоскребы районов Маслак и Левент, висячий мост Мехмеда Фатиха и живописный парк Улус. Автобус остановится в двух местах: на Галатском мосту и у смотровой площадки холма Чамлыджа на азиатской стороне — с обеих точек откроются великолепные виды Стамбула.

Что важно знать о Стамбуле

Весь вечер вас будут сопровождать рассказы об истории и культуре Стамбула, византийских и османских страницах его биографии, об архитектуре достопримечательностей по пути, о специфике районов города двух континентов. Вы получите ответы на любые вопросы о том, как самостоятельно посетить известные места Стамбула, где приобрести сувениры и вкусно поесть. В конце экскурсии проедем по Босфорскому мосту — одному из символов Стамбула.