Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Проведите незабываемую Турецкую Ночь на Босфоре. После ужина вы насладитесь танцевальной программой и музыкальной программой профестонального Диджея(DJ), также ночными видами Босфора.
Программа:
Традиционный марш янычаров-мехтер
Шоу крутящихся дервишей
Турецкий цыганский танец
Кавказский танец
Танец живота
Турецкий фольклорный и другие танцы
Профессиональное DJ сопровождение
Меню ужина:
Закуски, салат
4 вида горячего на выбор
Десерт-баклава и фрукты
Ответы на вопросы
Что входит
Что входит в экскурсию
Сопровождение
Прогулка на яхте по Босфору
Сервис из отеля и обратно в отель
Ужин из 4х блюд (салат или закуска, основное блюдо мясное или курицы, десерт). Также есть вегетарианское меню
Что не входит
Бесплатный трансфер из/в отель осуществляеться из районов Sultanahmet, Sirkeci, Beyazit, Laleli, Aksaray, Yenikapı, Topkapı, Galata, Karaköy, Taksim, Osmanbey, Beyoğlu (если вы проживаете в другом районе, необходимо заранее сообщить нам об этом трансфер из других районов оплачивается дополнительно)
Место начала и завершения?
ресепшн отеля
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности, время зависит от расположения Вашего отеля
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Безлимитный местные алкогольные и без алкогольные напитки(local wine, beer, raki,vodka, gin and soft & hot drinks)
Скидка Детям:
Дети 3-7лет-50%Скидка
Дети 0-2года бесплатно, без ужина
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
TurkeyTours — ваш гид в Стамбуле
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них