Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Восточная ночь на Босфоре

Проведите незабываемый вечер на корабле в самом сердце Стамбула! Вас ждет ужин

4.7
16 отзывов
Проведите незабываемый вечер на корабле в самом сердце Стамбула! Вас ждет ужин в традиционном стиле с панорамными видами ночного Босфора.

Выступления янычар, цыган, кружащихся дервишей и танец живота разогреют вас перед дискотекой, вести которую будет профессиональный DJ.
Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре
Проведите незабываемую Турецкую Ночь на Босфоре. После ужина вы насладитесь танцевальной программой и музыкальной программой профестонального Диджея(DJ), также ночными видами Босфора.

Программа:

Традиционный марш янычаров-мехтер

Шоу крутящихся дервишей

Турецкий цыганский танец

Кавказский танец

Танец живота

Турецкий фольклорный и другие танцы

Профессиональное DJ сопровождение

Меню ужина:

Закуски, салат

4 вида горячего на выбор

Десерт-баклава и фрукты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Что входит в экскурсию
  • Сопровождение
  • Прогулка на яхте по Босфору
  • Сервис из отеля и обратно в отель
  • Ужин из 4х блюд (салат или закуска, основное блюдо мясное или курицы, десерт). Также есть вегетарианское меню
Что не входит
  • Бесплатный трансфер из/в отель осуществляеться из районов Sultanahmet, Sirkeci, Beyazit, Laleli, Aksaray, Yenikapı, Topkapı, Galata, Karaköy, Taksim, Osmanbey, Beyoğlu (если вы проживаете в другом районе, необходимо заранее сообщить нам об этом трансфер из других районов оплачивается дополнительно)
Место начала и завершения?
ресепшн отеля
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности, время зависит от расположения Вашего отеля
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ МЕНЮ
  • Безлимитный напитки(coke, fanta, sprite, juice, tea, coffee)
  • МЕНЮ С АЛКОГОЛЕМ
  • Безлимитный местные алкогольные и без алкогольные напитки(local wine, beer, raki,vodka, gin and soft & hot drinks)
  • Скидка Детям:
  • Дети 3-7лет-50%Скидка
  • Дети 0-2года бесплатно, без ужина
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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