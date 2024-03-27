VR Тур
Групповая экскурсия в Стамбуле

Стамбул: групповая экскурсия с использованием виртуальной реальности

Предлагаем вам окунуться в инновационные туристические впечатления с использованием технологий виртуальной реальности.

Теперь во время экскурсии вы не только услышите историческую информацию, но и увидите руины и сможете стать свидетелем эпохи и открыть для себя совершенно новую историю.
VR Тур
VR Тур
VR Тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает:

  • Топкапы
  • Святая София
  • Голубая мечеть

Описание

Time Travel VR Tour

Проект, предлагающий инновационные туристические впечатления с использованием технологий виртуальной реальности. Мы интерпретируем искусство, жизнь и архитектуру византийской и османской цивилизаций на знаменитом историческом полуострове Стамбул с объективной точки зрения и современного научного понимания, это основа нашей виртуальной среды. Мы делимся этим виртуальным опытом по всему Историческому полуострову в рамках наших экскурсий. Теперь во время экскурсии вы не только услышите историческую информацию, но и увидите руины и сможете стать свидетелем эпохи и открыть для себя совершенно новую историю. Что вы увидите:• Дворцовая площадь Топкапы, 16 век. Это единственная общественная площадь дворца в самый могущественный период Османской империи.
  • Площадь Августея (Святая София), 5 век. Церемониальная площадь, соединяющая многие важные здания, такие как Большой дворец и собор Святой Софии.
  • Конная площадь (Площадь Голубой мечети), 18 век. Главная площадь османского народа, сердце повседневной жизни Константинополя.
  • Константинопольский ипподром, 5 век. В период расцвета Византии он был главным местом сбора людей для светских мероприятий и гонок на колесницах.
  • Форум Константина (Чемберлиташ), 4 век. Главная городская площадь Константинополя, примыкающая к Сенатской и Мезе-роуд. Инструкция по применению виртуальных очков: 1. Выберите настройку объектива. 2. Отрегулируйте в соответствии с вашей головой. 3. Не подвергайте линзы воздействию прямых солнечных лучей.

Понедельник и четверг в 15.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Виртуальные очки
Что не входит
  • Входные билеты в объекты (тур виртуальный)
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
  • Сиркеджи
  • Чемберлиташ
  • Беязит
  • Бейоглу
  • Лалели
  • Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
  • Мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ГрупповыеПешеходныеИстория и архитектураНеобычныеСвятые местаПопулярные местаДворец ТопкапыДворцы, замки и особнякиГолубая мечетьСобор Святой Софии

Похожие туры из Стамбула

Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Договорная (Еминйону раон)
435348 за всё до 10 чел.
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
95 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Каракой
4034 за человека
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
В холле Вашего отеля
125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам