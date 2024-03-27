Time Travel VR Tour

Площадь Августея (Святая София), 5 век. Церемониальная площадь, соединяющая многие важные здания, такие как Большой дворец и собор Святой Софии.

Конная площадь (Площадь Голубой мечети), 18 век. Главная площадь османского народа, сердце повседневной жизни Константинополя.

Константинопольский ипподром, 5 век. В период расцвета Византии он был главным местом сбора людей для светских мероприятий и гонок на колесницах.

Форум Константина (Чемберлиташ), 4 век. Главная городская площадь Константинополя, примыкающая к Сенатской и Мезе-роуд. Инструкция по применению виртуальных очков: 1. Выберите настройку объектива. 2. Отрегулируйте в соответствии с вашей головой. 3. Не подвергайте линзы воздействию прямых солнечных лучей.

Проект, предлагающий инновационные туристические впечатления с использованием технологий виртуальной реальности. Мы интерпретируем искусство, жизнь и архитектуру византийской и османской цивилизаций на знаменитом историческом полуострове Стамбул с объективной точки зрения и современного научного понимания, это основа нашей виртуальной среды. Мы делимся этим виртуальным опытом по всему Историческому полуострову в рамках наших экскурсий. Теперь во время экскурсии вы не только услышите историческую информацию, но и увидите руины и сможете стать свидетелем эпохи и открыть для себя совершенно новую историю. Что вы увидите:• Дворцовая площадь Топкапы, 16 век. Это единственная общественная площадь дворца в самый могущественный период Османской империи.