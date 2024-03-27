Стамбул: групповая экскурсия с использованием виртуальной реальности
Предлагаем вам окунуться в инновационные туристические впечатления с использованием технологий виртуальной реальности.
Теперь во время экскурсии вы не только услышите историческую информацию, но и увидите руины и сможете стать свидетелем эпохи и открыть для себя совершенно новую историю.
Теперь во время экскурсии вы не только услышите историческую информацию, но и увидите руины и сможете стать свидетелем эпохи и открыть для себя совершенно новую историю.
Ближайшие даты:
Что вас ожидает:
- Топкапы
- Святая София
- Голубая мечеть
Описание
Time Travel VR TourПроект, предлагающий инновационные туристические впечатления с использованием технологий виртуальной реальности. Мы интерпретируем искусство, жизнь и архитектуру византийской и османской цивилизаций на знаменитом историческом полуострове Стамбул с объективной точки зрения и современного научного понимания, это основа нашей виртуальной среды. Мы делимся этим виртуальным опытом по всему Историческому полуострову в рамках наших экскурсий. Теперь во время экскурсии вы не только услышите историческую информацию, но и увидите руины и сможете стать свидетелем эпохи и открыть для себя совершенно новую историю. Что вы увидите:• Дворцовая площадь Топкапы, 16 век. Это единственная общественная площадь дворца в самый могущественный период Османской империи.
- Площадь Августея (Святая София), 5 век. Церемониальная площадь, соединяющая многие важные здания, такие как Большой дворец и собор Святой Софии.
- Конная площадь (Площадь Голубой мечети), 18 век. Главная площадь османского народа, сердце повседневной жизни Константинополя.
- Константинопольский ипподром, 5 век. В период расцвета Византии он был главным местом сбора людей для светских мероприятий и гонок на колесницах.
- Форум Константина (Чемберлиташ), 4 век. Главная городская площадь Константинополя, примыкающая к Сенатской и Мезе-роуд. Инструкция по применению виртуальных очков: 1. Выберите настройку объектива. 2. Отрегулируйте в соответствии с вашей головой. 3. Не подвергайте линзы воздействию прямых солнечных лучей.
Понедельник и четверг в 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Виртуальные очки
- Что не входит
- Входные билеты в объекты (тур виртуальный)
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник и четверг в 15.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
- Сиркеджи
- Чемберлиташ
- Беязит
- Бейоглу
- Лалели
- Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
- Мы просим подъехать в район Султанахмет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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