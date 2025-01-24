Я в Стамбуле

Вы прочувствуете дух Турции, посетив мечеть Султана Сулеймана

Индивидуально
для 5 чел.
Вы прочувствуете дух Турции, посетив мечеть Султана Сулеймана.

Окунетесь в европейское барокко в роскошном дворце Долмабахче.

Совершите прогулку на пароме по главной морской магистрали - Босфору.

С него вам откроются великолепные виды Стамбула: мосты, дворцы, башни, виллы.
Я в Стамбуле
Я в Стамбуле
Я в Стамбуле
Я в Стамбуле
Я в Стамбуле
Я в Стамбуле

Что вы можете увидеть 🤩

  • Мечеть Султана сулеймана
  • Прогулка по Босфору
  • Дворец Долмабахче
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
От Османской роскоши до европейского барокко

Вместе мы отправимся в удивительное путешествие по важнейшим достопримечательностям Стамбула. Вы увидите:

  • Мечеть Султана Сулеймана. Одна из самых крупных в Стамбуле, основанная великим султаном Сулейманом Великолепным.
  • Прогулка по Босфору. Начнем с берегов европейского, а продолжим берегами азиатского Стамбула. Во время прогулки на пароме увидим как расположен великий город, необычные дворцы султанов, мосты которые соединяют два континента, нескромные виллы, новые районы, достопримечательности.
  • Дворец Долмабахче. Роскошный дворец, который был построен во время правления 31-го султана Османской империи Абдула-Меджида.
Важная информация
  • Все мечети по программе осматриваем снаружи и внутри. Для посещения мечетей дамам желательно иметь при себе платок на голову.
  • В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в дворец Долмабахче (120 лир/чел.), билет на паром (30 лир/чел.).
  • В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится
Когда: вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях).
  • Все мечети по программе осматриваем снаружи и внутри. Для посещения мечетей дамам желательно иметь при себе платок.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:30

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