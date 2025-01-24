Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
От Османской роскоши до европейского барокко
Вместе мы отправимся в удивительное путешествие по важнейшим достопримечательностям Стамбула. Вы увидите:
Мечеть Султана Сулеймана. Одна из самых крупных в Стамбуле, основанная великим султаном Сулейманом Великолепным.
Прогулка по Босфору. Начнем с берегов европейского, а продолжим берегами азиатского Стамбула. Во время прогулки на пароме увидим как расположен великий город, необычные дворцы султанов, мосты которые соединяют два континента, нескромные виллы, новые районы, достопримечательности.
Дворец Долмабахче. Роскошный дворец, который был построен во время правления 31-го султана Османской империи Абдула-Меджида.
Важная информация
Все мечети по программе осматриваем снаружи и внутри. Для посещения мечетей дамам желательно иметь при себе платок на голову.
В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Дополнительно оплачиваются входные билеты в дворец Долмабахче (120 лир/чел.), билет на паром (30 лир/чел.).
В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится
Когда: вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях).
Все мечети по программе осматриваем снаружи и внутри. Для посещения мечетей дамам желательно иметь при себе платок.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 09:30
Ruslan N.
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