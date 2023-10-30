Что вас ожидает:

Важная информация:

Исходя из желания гостей и того, какие товары они хотят приобрести, заранее обговариваются локации для посещения: рынки и торговые центры Стамбула.

В услугу шопинг-тура входит трансфер из отеля и обратно, а также по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито на целый день с 10:00 до 18:00.

Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. Сопровождающий вас переводчик не только покажет лучшие места для шопинга, но и переведет и поторгуется для оптимизации цен. Также вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями.