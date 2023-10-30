За покупками с комфортом
Шоппинг-тур в ваших любимых магазинах в Стамбуле. Уникальность программы в том, что самое главное — это интересы гостя. Мы покажем вам торговые центры и пункты реализации для местного населения.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Торговые центры
- Рынки
- Базары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. Сопровождающий вас переводчик не только покажет лучшие места для шопинга, но и переведет и поторгуется для оптимизации цен. Также вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями.
Важная информация:
- Исходя из желания гостей и того, какие товары они хотят приобрести, заранее обговариваются локации для посещения: рынки и торговые центры Стамбула.
- В услугу шопинг-тура входит трансфер из отеля и обратно, а также по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито на целый день с 10:00 до 18:00.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны и по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Исходя из желания гостей и того, какие товары они хотят приобрести, заранее обговариваются локации для посещения: рынки и торговые центры Стамбула.
- В услугу шопинг-тура входит трансфер из отеля и обратно, а также по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито на целый день с 10:00 до 18:00.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 545 573 03 01
- +90 552 883 20 23
- Указав номер заказа на Спутник
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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