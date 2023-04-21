Замок Шамбор - жемчужина французского Ренессанса

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
На берегах Луары расположилось множество замков и усадеб. В небольшом городке Шамбор находится один из красивейших замков Франции. Он удивляет своими размерами и величием. Он и станет главным объектом экскурсии.

Роскошь Ренессанса, террасы с панорамными видами и огромный заповедник — все это вы исследуете за один день.
Замок Шамбор - жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор - жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор - жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор - жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор - жемчужина французского Ренессанса
Ближайшие даты:
21
апр
22
апр
28
апр
29
апр
5
мая
6
мая
12
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Шамборский замок
  • Парк
  • Внутренние убранства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На берегах Луары, одной из самых красивых французских рек, раскинулись старинные замки и дворянские усадьбы. Среди них - замок Шамбор - шедевр французского ренессанса, поражает своими размерами и величием. Одних только комнат в этом замке более четырехсот и они по прежнему хранят много тайн. Вам будет интересно узнать - почему Франциск I хотел быть поближе к графине Клод де Тури, которая проживала неподалёку, а так же - какое впечатление оставил замок на его соперника — Карла V.

пятница в 08:00, суббота в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Трансфер Париж - Шамбор - Париж
  • Входные билеты в замок
  • Экскурсия сопровождается русскоязычам гидом
Что не входит
  • Есть пауза на обед
  • Но он не входит в стоимость экскурсии
Место начала и завершения?
Площадь Фонтенуа, 75015 Париж
Когда и сколько длится?
Когда: пятница в 08:00, суббота в 08:00
Экскурсия длится около 7 дней 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Замок Шамбор
  • Парк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Групповые
На автобусе
Выездные
Многодневные туры
Дворцы, замки и особняки

Похожие туры из Стамбула

В Каппадокию из Стамбула
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
В Каппадокию из Стамбула
Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Завтра
21 апр
23 апр
26 апр
65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ