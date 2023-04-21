На берегах Луары расположилось множество замков и усадеб. В небольшом городке Шамбор находится один из красивейших замков Франции. Он удивляет своими размерами и величием. Он и станет главным объектом экскурсии.
Роскошь Ренессанса, террасы с панорамными видами и огромный заповедник — все это вы исследуете за один день.
Роскошь Ренессанса, террасы с панорамными видами и огромный заповедник — все это вы исследуете за один день.
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Что вас ожидает:
- Шамборский замок
- Парк
- Внутренние убранства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На берегах Луары, одной из самых красивых французских рек, раскинулись старинные замки и дворянские усадьбы. Среди них - замок Шамбор - шедевр французского ренессанса, поражает своими размерами и величием. Одних только комнат в этом замке более четырехсот и они по прежнему хранят много тайн. Вам будет интересно узнать - почему Франциск I хотел быть поближе к графине Клод де Тури, которая проживала неподалёку, а так же - какое впечатление оставил замок на его соперника — Карла V.
пятница в 08:00, суббота в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит:
- Трансфер Париж - Шамбор - Париж
- Входные билеты в замок
- Экскурсия сопровождается русскоязычам гидом
- Что не входит
- Есть пауза на обед
- Но он не входит в стоимость экскурсии
- Место начала и завершения?
- Площадь Фонтенуа, 75015 Париж
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница в 08:00, суббота в 08:00Экскурсия длится около 7 дней 21 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Замок Шамбор
- Парк
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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