На берегах Луары расположилось множество замков и усадеб. В небольшом городке Шамбор находится один из красивейших замков Франции. Он удивляет своими размерами и величием. Он и станет главным объектом экскурсии. Роскошь Ренессанса, террасы с панорамными видами и огромный заповедник — все это вы исследуете за один день.

Описание

На берегах Луары, одной из самых красивых французских рек, раскинулись старинные замки и дворянские усадьбы. Среди них - замок Шамбор - шедевр французского ренессанса, поражает своими размерами и величием. Одних только комнат в этом замке более четырехсот и они по прежнему хранят много тайн. Вам будет интересно узнать - почему Франциск I хотел быть поближе к графине Клод де Тури, которая проживала неподалёку, а так же - какое впечатление оставил замок на его соперника — Карла V.