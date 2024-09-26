Завтрак с прекрасным видом в Panaroma View Istanbul

Начните день в Стамбуле с традиционного турецкого завтрака и восхититесь красивым видом на Босфор и исторические достопримечательности города, который откроется перед вашим взором. Такие необычные впечатления сделают ваше пребывание в Стамбуле еще более приятным.
Завтрак с прекрасным видом в Panaroma View Istanbul
Завтрак с прекрасным видом в Panaroma View Istanbul
Завтрак с прекрасным видом в Panaroma View Istanbul
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Традиционный турецкий завтрак в Стамбуле

Начать свой день в Стамбуле можно с наслаждения традиционным турецким завтраком, который предлагает не только вкусные блюда, но и великолепный вид. Завтрак на крыше ресторана Bilgins позволит вам полюбоваться Босфором и историческими достопримечательностями города с высоты.

Что включает в себя традиционный завтрак?

Традиционный турецкий завтрак — это настоящий праздник для гурманов. В его состав обычно входят:

  • Ассортимент сыров
  • Оливки
  • Свежий хлеб
  • Выпечка
  • Джемы и мед
  • Яйца
  • Чай или турецкий кофе

Выбор атмосферы

В Стамбуле вы найдете множество мест для завтрака, которые подойдут как для тех, кто предпочитает уютную и интимную обстановку, так и для любителей шумной атмосферы на крыше. Каждый сможет выбрать идеальное место для себя.

Рекомендации по бронированию

Чтобы насладиться утренним завтраком с красивым видом, обязательно забронируйте столик заранее. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов и начать день с позитивными эмоциями.

Время работы: 09:30 - 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участникиот €22.46

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Время работы: 09:30 - 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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