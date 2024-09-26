Начните день в Стамбуле с традиционного турецкого завтрака и восхититесь красивым видом на Босфор и исторические достопримечательности города, который откроется перед вашим взором. Такие необычные впечатления сделают ваше пребывание в Стамбуле еще более приятным.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 18 чел.)

Описание экскурсии

Традиционный турецкий завтрак в Стамбуле

Начать свой день в Стамбуле можно с наслаждения традиционным турецким завтраком, который предлагает не только вкусные блюда, но и великолепный вид. Завтрак на крыше ресторана Bilgins позволит вам полюбоваться Босфором и историческими достопримечательностями города с высоты.

Что включает в себя традиционный завтрак?

Традиционный турецкий завтрак — это настоящий праздник для гурманов. В его состав обычно входят:

Ассортимент сыров

Оливки

Свежий хлеб

Выпечка

Джемы и мед

Яйца

Чай или турецкий кофе

Выбор атмосферы

В Стамбуле вы найдете множество мест для завтрака, которые подойдут как для тех, кто предпочитает уютную и интимную обстановку, так и для любителей шумной атмосферы на крыше. Каждый сможет выбрать идеальное место для себя.

Рекомендации по бронированию

Чтобы насладиться утренним завтраком с красивым видом, обязательно забронируйте столик заранее. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов и начать день с позитивными эмоциями.