Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Айя-София, площадь Ипподром, дворец Топкапы и Голубая мечеть на экскурсии по Старому городу

Вы посетите самое сердце исторического Стамбула.

Погуляете по роскошным залам восточного дворца Топкапы, увидите мраморный фонтан Хюррем, рассмотрите внутреннее убранство Айя-Софии и Голубой мечети.

Оцените памятники разных эпох на площади Ипподром и полюбуетесь видами на Мраморное море, Босфор и Золотой Рог.
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!
Здравствуй, Стамбул!

Что вас ожидает

Айя-София и Голубая мечеть
Вы посетите великолепный памятник Византийской эпохи — мечеть Айя-София. Раскроете, как она связана со знаменитым некогда храмом Соломона и какими деяниями прославился император Юстиниан. В не уступающей по масштабам Голубой мечети рассмотрите потрясающие мозаики и услышите о султане Ахмете и его любимой жене Кёсем.

Ипподром и дворец Топкапы
На площади Ипподром я расскажу о проходивших здесь празднествах, бунтах и лошадиных скачках. А также покажу три сохранившихся старинных памятника: Змеевидную колонну, древнеегипетский обелиск и немецкий фонтан. Кроме того, вы погуляете по роскошному дворцу Топкапы, где жили османские султаны, гостили иностранные послы и проходили казни знаменитых преступников.

Организационные детали

Входные билеты во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека, Гарем (по желанию) — 70 лир.

🚩 Начало и место завершения: на площади Султанахмет
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nurten
Nurten
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нуртен, я работаю в туризме почти четверть века. Очень люблю путешествовать: посетила более 20 стран. С радостью покажу вам чудесный Стамбул и расскажу о нем интересные факты.
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