Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Айя-София и Голубая мечеть

Вы посетите великолепный памятник Византийской эпохи — мечеть Айя-София. Раскроете, как она связана со знаменитым некогда храмом Соломона и какими деяниями прославился император Юстиниан. В не уступающей по масштабам Голубой мечети рассмотрите потрясающие мозаики и услышите о султане Ахмете и его любимой жене Кёсем.

Ипподром и дворец Топкапы

На площади Ипподром я расскажу о проходивших здесь празднествах, бунтах и лошадиных скачках. А также покажу три сохранившихся старинных памятника: Змеевидную колонну, древнеегипетский обелиск и немецкий фонтан. Кроме того, вы погуляете по роскошному дворцу Топкапы, где жили османские султаны, гостили иностранные послы и проходили казни знаменитых преступников.

Организационные детали

Входные билеты во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека, Гарем (по желанию) — 70 лир.