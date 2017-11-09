Живой Константинополь

Знакомство с наследием Византии на прогулке по историческому полуострову

4.9
8 отзывов
Индивидуальная
Думаете, Византия канула в лету? Нет, её следы — и довольно глубокие — до сих пор можно найти в современном Стамбуле.

Особенно той части города, которая находится на историческом полуострове, который русские называли Царь-градом.

Приглашаю совершить путешествие во времени и найти Византию в Стамбуле.
Живой Константинополь
Живой Константинополь
Живой Константинополь
Живой Константинополь
Живой Константинополь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

Мы пройдем вдоль прежней Месы — Срединной улицы. Посмотрим, что осталось от былого величия. Постараемся найти следы великих форумов, памятников, восхищавших человечество. Хлебная площадь, форумы Феодосия и Константина, цистерны, церкви. Найдем следы эпох и столетий. Разве это может не увлечь?

Маршрут экскурсии пешеходный и рассчитан на людей взрослых и подростков. Обещаю, к вечеру у вас сойдутся все рассыпанные кусочки пазла. Тем более, что мозаика пройдет яркой темой через весь наш экскурсионный день.

Вот что мы увидим обязательно:

  • форум Константина
  • храм св. Евфимии
  • ипподром
  • частные цистерны
  • ц. Сергия и Вакха
  • дв. Вуколеон
  • музей мозаик
  • монастырь Одигон
  • раскопки верхних дворцов
  • Спрятанный сад
  • Св. Ирина
  • цистерна базилики

Обедать будем в чудесном месте, где прямо под ногами — раскопки византийского дворца.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
С
9 ноя 2017
Очень интересно. Узнали очень много нового и диковинного.
И
22 мая 2017
Жанна отлично разбирается в теме, структурировано подает материал и становится, наконец, понятны и наглядны взаимосвязи эпох и империй. Рекомендую!
Ч
1 июня 2015
Очень интересная, увлекательная и познавательная экскурсия, Жанна увлеченный своим делом человек с большим багажом знаний, готовая поделиться ими с интересующимся собеседниками. Очень рекомендуем.
Н
17 мар 2015
Рекомендую всем! Глубокое знание истории, основанное на первоисточниках. Экскурсия была интересная и содержательная. А еще Жанна очень приятный в общении человек. Я получила огромное удовольствие от проведенного с ней дня. Вы не пожалеете!!!
А
18 сен 2014
Очень понравилась экскурсия, присоединяюсь ко всем более ранним комментариям. У Жанны накоплен невероятный объем знаний о Стамбуле, которыми она готова поделиться. Причем делает она это от души и очень хорошо. Во время экскурсии мы посетили много таких мест, о которых не написано в путеводителе и которые можно узнать только живя в этом городе. Всем рекоммендую эту экскурсию, особенно тем, кто хочет воочию увидеть и почувствовать следы и дух Константинополя.
В
19 авг 2014
Жанна большой специалист своего дела и благодаря этой экскурсии я, несмотря на то, что уже была в Стамбуле много раз, будто открыла его для себя впервые! Жанна приоткрыла лишь некоторые секретные византийские места, а сколько их ещё! Мы были очень удивлены. Всем любителям истории рекоммендуем
И
12 мар 2014
Отличная экскурсия. Жанна настоящий профессионал своего дела и отличный знаток Стамбула. Если бы ни она, у меня бы от города осталось совершенно иное впечатление. Меня поразило то, как она показывала в каких то маленьких гостиницах или ресторанах, за маленькими дверцами - вход в подвал, где находятся либо остатки дворцов, либо церквей, или цистерны. Эти места никогда не найдешь самостоятельно и в рамках большой экскурсии их тоже увидеть не возможно (группа туда не влезет). Кроме того Жанна большой знаток различных человеческих историй из жизни константинопольских царедворцев, что украшает любую экскурсию и делает ее занимательной. Рекомендую эту экскурсию всем, для кого Стамбул это не только "великолепный век", и если мне удастся еще раз посетить этот город, то сама с удовольствием воспользуюсь услугами Жанны, как гида. Большое ей спасибо.
К
11 мар 2014
Экскурсия очень понравилась. Видно, что Жанна очень любит как и своё дело, так и историю, которую она и очень детально передаёт в процессе экскурсии. Это действительно было похоже на путешествие во времени, мы попали в древний Константинополь, прикоснулись к величию Византийской цивилизации, а в перерывах было очень много полезной информации про быт и развлечения современного Стамбула. Всячески рекомендую, как и экскурсию, так и Жанну.

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