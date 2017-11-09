Мы пройдем вдоль прежней Месы — Срединной улицы. Посмотрим, что осталось от былого величия. Постараемся найти следы великих форумов, памятников, восхищавших человечество. Хлебная площадь, форумы Феодосия и Константина, цистерны, церкви. Найдем следы эпох и столетий. Разве это может не увлечь?
Маршрут экскурсии пешеходный и рассчитан на людей взрослых и подростков. Обещаю, к вечеру у вас сойдутся все рассыпанные кусочки пазла. Тем более, что мозаика пройдет яркой темой через весь наш экскурсионный день.
Обедать будем в чудесном месте, где прямо под ногами — раскопки византийского дворца.