Программа

Мы пройдем вдоль прежней Месы — Срединной улицы. Посмотрим, что осталось от былого величия. Постараемся найти следы великих форумов, памятников, восхищавших человечество. Хлебная площадь, форумы Феодосия и Константина, цистерны, церкви. Найдем следы эпох и столетий. Разве это может не увлечь?

Маршрут экскурсии пешеходный и рассчитан на людей взрослых и подростков. Обещаю, к вечеру у вас сойдутся все рассыпанные кусочки пазла. Тем более, что мозаика пройдет яркой темой через весь наш экскурсионный день.

Вот что мы увидим обязательно:

форум Константина

храм св. Евфимии

ипподром

частные цистерны

ц. Сергия и Вакха

дв. Вуколеон

музей мозаик

монастырь Одигон

раскопки верхних дворцов

Спрятанный сад

Св. Ирина

цистерна базилики

Обедать будем в чудесном месте, где прямо под ногами — раскопки византийского дворца.