1 отзыв оставили туристы

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Знакомство со Стамбулом

Посетить европейскую и азиатскую части города и увидеть все главные достопримечательности

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Стамбула
Расположенный на семи холмах, Стамбул покорит вас фантастическими панорамами, древними мечетями и храмами, чарующими водами Босфора и яркими восточными рынками.

За один день я покажу вам «визитные карточки» города, помогу раскрыть его многогранный характер и расскажу о местных традициях, искусстве, менталитете и кухне 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Знакомство со Стамбулом
Знакомство со Стамбулом

Что вас ожидает

Must-see места
Наша прогулка 👣 начнется на площади Султанахмет, где вы осмотрите внешнее убранство Голубой мечети и когда-то крупнейшего христианского храма Айя-София и услышите связанные с ними легенды. Далее посетите одну из подземных византийских цистерн, исследуете руины Ипподрома и узнаете, какие мероприятия на нем проводились и почему он пришел в упадок. Кроме того, заглянете на Египетский рынок, погуляете по старинному парку дома Роз и побываете в мечети Сулеймание, где находятся усыпальницы султана и его жены Роксоланы.

Азиатский Стамбул
В колоритном районе Ускюдар вы подниметесь на высокий холм Чамлыджа, на склонах которого раскинулся живописный парк 🌳 с клумбами, фонтанами, экзотическими деревьями и смотровыми площадками. Насладитесь невероятным видом на Стамбул и Босфор, зайдете на чашечку кофе в одно из панорамных кафе и посетите самую большую мечеть Турции. Я расскажу, чем объясняется минималистичное убранство мечетей, почему в исламе запрещены изображения людей и животных и что их заменяет.

Организационные детали

  • Между удаленными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте (паром, автобус, трамвай). Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
  • Еда, напитки и билет 🎫 в подземную цистерну (20 лир) не включены в стоимость
Знакомство со Стамбулом
Знакомство со Стамбулом
Знакомство со Стамбулом
Знакомство со Стамбулом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лена, я живу в Стамбуле уже очень много лет и выучила каждый его уголок. С радостью покажу вам этот чудесный город и расскажу о нем весело, живо и непринужденно.
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1 отзыв оставили туристы

8 октября 2020
Очень милая девушка, приветливая, отзывчивая на пожелания и изменения программы, знающая и профессиональная. Понравилось абсолютно все, даже дети подростки, сложные и скептически настроенные были очарованы. Одной экскурсии достаточно чтобы влюбится в Стамбул. Экскурсия построена грамотно, не устаёшь, а получаешь сплошное удовольствие. Сразу после заказа экскурсии чувствуешь себя в заботливых руках, которые решают все твои проблемы, до самого отъезда. Есть возможность посоветоваться и получить любую информацию о Турции. Рекомендую искренне всем!

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