1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Must-see места

Наша прогулка 👣 начнется на площади Султанахмет, где вы осмотрите внешнее убранство Голубой мечети и когда-то крупнейшего христианского храма Айя-София и услышите связанные с ними легенды. Далее посетите одну из подземных византийских цистерн, исследуете руины Ипподрома и узнаете, какие мероприятия на нем проводились и почему он пришел в упадок. Кроме того, заглянете на Египетский рынок, погуляете по старинному парку дома Роз и побываете в мечети Сулеймание, где находятся усыпальницы султана и его жены Роксоланы.

Азиатский Стамбул

В колоритном районе Ускюдар вы подниметесь на высокий холм Чамлыджа, на склонах которого раскинулся живописный парк 🌳 с клумбами, фонтанами, экзотическими деревьями и смотровыми площадками. Насладитесь невероятным видом на Стамбул и Босфор, зайдете на чашечку кофе в одно из панорамных кафе и посетите самую большую мечеть Турции. Я расскажу, чем объясняется минималистичное убранство мечетей, почему в исламе запрещены изображения людей и животных и что их заменяет.

Организационные детали