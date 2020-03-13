11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Знакомьтесь, поразительная Айя-София!

Разобраться в истории храма и осознать ценность одной из величайших построек Средневекового мира

Майя
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Майя – ваш гид
Вы проследите этапы культового памятника от древнего капища до современного музея; разглядите следы, оставленные в его облике былыми эпохами; услышите легенды о византийских императорах и принцессах.

А также узнаете, как в разные времена выглядел храм, который тысячелетие был крупнейшим в мире, и что происходило за его могучими стенами.
10 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча неподалеку от ост. Султанахмет
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!

«Эта церковь представляет собою изумительное зрелище, невероятное для тех, кто его видел, и вовсе не правдоподобное для тех, кто о нем слышал.» Прокопий Кесарийский

Что вас ожидает

Первые этапы византийского памятника
Вы проследите не только ключевые периоды постройки, но и фактически пройдете по главным вехам в истории Стамбула. Узнаете об основании города, Константине Великом, его ключевых решениях и первой предпостройке Софийского собора. Затем поговорим об императоре Феодосии и втором этапе, предварившим строительство великого сооружения. Перейдя к эпохе правления императора Юстиниана, вы услышите о главных причинах создания храма, архитектурных решениях в традициях византийской школы и особенностях богатого интерьера памятника, ставшего важнейшим образцом средневекового зодчества мирового масштаба.

Из христианского собора — в мечеть
Волны истории принесут к событиям более поздним, когда произошло судьбоносное для многих цивилизаций разделение церквей. Вы узнаете, какие изменения произошли в убранстве и обрядах храма в период католичества. Какие испытания выпали на долю Софийского собора во времена падения Византии и как в эпоху Османской империи христианский памятник превратили в мечеть Айя-Софию. И, наконец, приблизитесь к событиям современности, связанным с присвоением постройке статуса музея.

Легенды и интересные факты
Столь значимый памятник было бы невозможно представить без внушительного списка легенд, преданий и мифов. Разумеется, часть этих любопытных историй вы услышите на экскурсии. Например, я расскажу о капище, на котором стоит собор; об удивительных деталях из жизни великих императоров, повлиявших на судьбу храма. Вы увидите уникальные остатки юстиниановского декора — золотую мозаику на потолке. А еще узнаете об одном из первых примеров «фотошопа» в соборе, связанного с незадачливой принцессой Зоей и фреской, на которой то и дело меняли лицо. И, если повезет, повстречаетесь с «хозяином» Айя-Софии — прекрасным котом Гли.

Организационные детали

  • Билет не входит в стоимость экскурсии — 72 лиры/человека
  • Вход в собор без очереди

Экскурсия провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.

Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура неподалеку от ост. Султанахмет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Майя
Майя
Филолог по образованию, я читаю о Стамбуле, пишу о Стамбуле, живу Стамбулом, люблю Стамбул и хочу подарить его вам таким, какой он есть: великолепный, приветливый, а главное — неизменно интересный и всегда загадочный. Я живу в Стамбуле много лет. И все эти годы были посвящены тому, чтобы ваше путешествие по этому сказочному городу навсегда осталось в памяти и сердце.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Гид очень интересно рассказывает, все четко и по полочкам. Знает тему на отлично. Нам очень понравилось.
12 марта 2020
Идеальное соотношение цена-качество. Плотная подача материала, всё быстро и по существу, что особенно важно, когда у вас пребывание в Стамбуле 2-3 дня. Рекомендую.
10 марта 2020
Отличная экскурсия. Гид Светлана
8 марта 2020
Отличная экскурсия и гид прекрасный
6 марта 2020
Экскурсию проводила Светлана. Очень интересно, лаконично, познаваиельно и весело. Всем рекомендую
4 марта 2020
Грамотный и знающий экскурсовод ,влюбленный в свое дело и в историю своего народа. Спасибо было очень познавательно.
22 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Наш гид Светлана - необыкновенно эрудированный и светлый человек. Прекрасная литературная речь, доброжелательность , чувство юмора - все это о нашем экскурсоводе Светлане !Очень много интересного и важного узнали мы за полтора часа экскурсии. Убеждена, что многое мы бы сами не увидели или пропустили . Очень советуем всем, кто интересуется историей этого уникального исторического памятника великой культуры!

Спасибо большое Майе и ее команде!
Всем рекомендуем!
17 февраля 2020
Отличная экскурсия. Жаль такая короткая( материала там море.
8 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. И экскурсовод Светлана тоже очень понравилась. Она профессионал своего дела.
3 февраля 2020
Система бронирования- обман. Наимя Майя обе экскурси вели другие люди . Тут нам достался молодоц турок с терпимым знанием русского, но с хорошим знанием темы .так что остались довольны, но ему ,явно, денег перепало меньше предполагаемого..
Ещё 1 отзыв

Майя проводит ещё 1 экскурсию

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