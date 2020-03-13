11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Эта церковь представляет собою изумительное зрелище, невероятное для тех, кто его видел, и вовсе не правдоподобное для тех, кто о нем слышал.» Прокопий Кесарийский

Что вас ожидает

Первые этапы византийского памятника

Вы проследите не только ключевые периоды постройки, но и фактически пройдете по главным вехам в истории Стамбула. Узнаете об основании города, Константине Великом, его ключевых решениях и первой предпостройке Софийского собора. Затем поговорим об императоре Феодосии и втором этапе, предварившим строительство великого сооружения. Перейдя к эпохе правления императора Юстиниана, вы услышите о главных причинах создания храма, архитектурных решениях в традициях византийской школы и особенностях богатого интерьера памятника, ставшего важнейшим образцом средневекового зодчества мирового масштаба.

Из христианского собора — в мечеть

Волны истории принесут к событиям более поздним, когда произошло судьбоносное для многих цивилизаций разделение церквей. Вы узнаете, какие изменения произошли в убранстве и обрядах храма в период католичества. Какие испытания выпали на долю Софийского собора во времена падения Византии и как в эпоху Османской империи христианский памятник превратили в мечеть Айя-Софию. И, наконец, приблизитесь к событиям современности, связанным с присвоением постройке статуса музея.

Легенды и интересные факты

Столь значимый памятник было бы невозможно представить без внушительного списка легенд, преданий и мифов. Разумеется, часть этих любопытных историй вы услышите на экскурсии. Например, я расскажу о капище, на котором стоит собор; об удивительных деталях из жизни великих императоров, повлиявших на судьбу храма. Вы увидите уникальные остатки юстиниановского декора — золотую мозаику на потолке. А еще узнаете об одном из первых примеров «фотошопа» в соборе, связанного с незадачливой принцессой Зоей и фреской, на которой то и дело меняли лицо. И, если повезет, повстречаетесь с «хозяином» Айя-Софии — прекрасным котом Гли.