История Стамбула очень велика и мы отправимся с вами в плаванье на яхте 🛥️ чтобы изучить её с воды.

Мы начнём наше плаванье с Золотого рога, где наши гиды расскажут вам об истории 📖 Константинополя и Стамбула в разные эпохи.

Затем отправимся на Босфор где увидем величественные дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербей.

Узнаем об их истории и кто в них жил. Увидем красавицу Босфора мечеть Ортакёй и величественные мосты.

Проедем вдоль Азии и увидем знаменитые Yali султанов и визирей и узнаём о современной жизни Турции.

Проедим мимо девичьей Башни и узнаём её историю