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Золотой Рог и Босфор - круиз и история Стамбула

Kenan A.
Kenan A. – Гид из Стамбула
Золотой Рог и Босфор - круиз и история Стамбула
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €15 за человека

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Золотой Рог и Босфор - круиз и история Стамбула
Золотой Рог и Босфор - круиз и история Стамбула

Что вы увидите

  • Золотой Рог и Босфор
История Стамбула очень велика и мы отправимся с вами в плаванье на яхте 🛥️ чтобы изучить её с воды.
Мы начнём наше плаванье с Золотого рога, где наши гиды расскажут вам об истории 📖 Константинополя и Стамбула в разные эпохи.
Затем отправимся на Босфор где увидем величественные дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербей.
Узнаем об их истории и кто в них жил. Увидем красавицу Босфора мечеть Ортакёй и величественные мосты.
Проедем вдоль Азии и увидем знаменитые Yali султанов и визирей и узнаём о современной жизни Турции.
Проедим мимо девичьей Башни и узнаём её историю
Что входит
  • чай
  • кофе
  • сладости
Начало и место завершения
🚩 мечеть Ahi Çelebi Cami, район порта Эминону
Золотой Рог и Босфор - круиз и история Стамбула
Золотой Рог и Босфор - круиз и история Стамбула

Выберите дату для встречи

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kenan A.
Kenan A.
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