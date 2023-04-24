Золотой Рог
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
Что вас ожидает:
- Парк Миниатюрк
- Район Балат
- Галатская башня
- Галатский мост
- Холм Пьер Лотти
- Площадь Таксим
- Тоннель
- Район Бейолу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пожалуй, главное, с чего следует начать знакомство со Стамбулом это достопримечательности и улочки, расположенные на двух берегах залива Золотой Рог. В ходе экскурсии вы посетите самые популярные среди туристов места.
Увидите одну из главных достопримечательностей города - Галатскую башню.
Сможете прокатиться на знаменитом красном трамвайчике.
Окунётесь в атмосферу аутентичных улочек бывшего еврейского района Балат.
Выпьете кофе в современном районе Бейоглу, где Агата Кристи писала свой роман «Убийство в восточном экспрессе».
Ну и конечно же подниметесь на фуникулере на смотровую площадку на холм Пьер Лоти, откуда открывается удивительный вид на Стамбул и залив Золотой рог.
Экскурсия рассчитана на полдня дня с 08:30 до 14:30.
Возможно проведение индивидуальной экскурсии.
Ежедневно в 8.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоговорящий гид
- Трансфер из отеля
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Binbirdirek Mah. Klod Farer Cad. Güven Han Apt. NoЗавершение: Binbirdirek Mah. Klod Farer Cad. Güven Han Apt. No:2 / 302 Fatih / İstanbul
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8.30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
Необычные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании