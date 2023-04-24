Пожалуй, главное, с чего следует начать знакомство со Стамбулом это достопримечательности и улочки, расположенные на двух берегах залива Золотой Рог. В ходе экскурсии вы посетите самые популярные среди туристов места.

Увидите одну из главных достопримечательностей города - Галатскую башню.

Сможете прокатиться на знаменитом красном трамвайчике.

Окунётесь в атмосферу аутентичных улочек бывшего еврейского района Балат.

Выпьете кофе в современном районе Бейоглу, где Агата Кристи писала свой роман «Убийство в восточном экспрессе».

Ну и конечно же подниметесь на фуникулере на смотровую площадку на холм Пьер Лоти, откуда открывается удивительный вид на Стамбул и залив Золотой рог.

Экскурсия рассчитана на полдня дня с 08:30 до 14:30.

Возможно проведение индивидуальной экскурсии.