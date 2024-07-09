Все – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Все» в Стамбуле, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Топовые места Стамбула
2 отзыва
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
29 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$350 за человека
По Стамбулу с историком
Пешая
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
9 авг в 08:00
$680 за человека
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
15 сен в 10:00
85 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    9 июля 2024
    Топовые места Стамбула
    Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных ракурсов, был очень к
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    нам внимателен и корректировал экскурсию с учётом наших пожеланий и потребностей, оградил от ненужных трат, в общем сделал свою работу с душой - СПАСИБО! Это не только исторические лекции, а ещё и реальный современный Стамбул.

    Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Топовые места Стамбула
    Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Топовые места Стамбула
  2. По Стамбулу с историком
  3. Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Истикляль
  4. Айя-София
  5. Сулеймание
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Дворец Топкапы
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 350 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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