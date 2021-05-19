Всё об Ушаке

Полезная информация об Ушаке

Что нужно знать об Ушаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ушаке
00:5826
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаУшак
По-английскиUsak
Столица регионаУшак является столицей региона
Население города152 862 чел.
АэропортАсак USQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота910 м. от уровня моря

Где находится Ушак на карте