Полезная информация об Ушаке
Что нужно знать об Ушаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ушаке
00:5826
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Ушак
|По-английски
|Usak
|Столица региона
|Ушак является столицей региона
|Население города
|152 862 чел.
|Аэропорт
|Асак USQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|910 м. от уровня моря