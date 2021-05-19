Всё о Йозгате

Полезная информация о Йозгате

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Местное время в Йозгате
08:2907
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЙозгат
По-английскиYozgat
Столица регионаЙозгат является столицей региона
Население города87 881 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 290 м. от уровня моря

Где находится Йозгат на карте

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