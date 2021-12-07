Все экскурсии и мероприятия в Кампале
Индивидуально
для 2 чел.
2д
$930
за 1-2 чел.
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Незабываемое сафари по Национальному Парку Водопад Мерчисон и трекинг к водопаду
День 1Выезд рано утром (5:30-6:00) из Кампалы/ЭнтеббеВо второй половине дня въезд в национальный пар... ещё
Индивидуально
4д
$1 500
за 1 чел.
В гости к горным гориллам из Уганды
Незабываемое путешествие по африканским джунглям в поисках горных горилл
1 деньПрибытие в международный аэропорт Энтеббе. Трансфер в «4 Penguins Hotel». После небольшого отд... ещё
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кампале – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $930. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кампале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Уганде на 📅 декабрь, январь и февраль