Индивидуально для 2 чел. 2д $ 930 за 1-2 чел. Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон Незабываемое сафари по Национальному Парку Водопад Мерчисон и трекинг к водопаду День 1Выезд рано утром (5:30-6:00) из Кампалы/ЭнтеббеВо второй половине дня въезд в национальный пар... ещё Индивидуально 4д $ 1 500 за 1 чел. В гости к горным гориллам из Уганды Незабываемое путешествие по африканским джунглям в поисках горных горилл 1 деньПрибытие в международный аэропорт Энтеббе. Трансфер в «4 Penguins Hotel». После небольшого отд... ещё

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кампале – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $930. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кампале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Уганде на 📅 декабрь, январь и февраль