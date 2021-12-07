Наблюдение за гориллами - это уникальный и незабываемый опыт. Горные гориллы – самые крупные приматы в мире! В настоящее время на земле их осталось всего 600 особей. Осмотр их очень ограничен - только для малых групп туристов.

Вы в сопровождении гида и вооруженных егерей отправитесь через густые горные джунгли Бвинди, чтобы встретиться с одной из семей горилл. Вы познакомитесь с богатой флорой и фауной африканских джунглей, где обитают многочисленные стада слонов, редкие гигантские лесные кабаны, более десяти разновидностей обезьян и великолепные лесные птицы.

Встреча с гориллами является незабываемым событием. В течение часа Вы сможете понаблюдать за повадками, образом жизни, семейным укладом этих интереснейших животных!

Во время переезда из Энтеббе до места обитания горных горилл мы проедем через город Мбараре, где родился нынешний президент Уганды и где самое лучшее молоко в стране. Далее мы проедем через национальный парк Queen Elizabeth, где возможны встречи со слонами и другими животными! А на обратном пути мы сделаем остановку на экваторе в Масаке, чтобы сфотографироваться, провести опыты с водой и купить сувениры; а также посетим крокодиловую ферму!

Для путешественников, которые впервые приехали в Уганду в рамках данной программы организуется БЕСПЛАТНОЕ посещение ботанического сада на берегу озера Виктория. Здесь в 1947 году снимался самый первый фильм про Тарзана, а также проживают несколько видов обезьян, и мы непременно увидим зеленых мартышек и колобусов.

Отдельная благодарность Сергею Кульчицкому за предоставленные фото