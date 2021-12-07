В гости к горным гориллам из Уганды

Незабываемое путешествие по африканским джунглям в поисках горных горилл

Индивидуально
Незабываемое путешествие по африканским джунглям в поисках горных горилл.
В гости к горным гориллам из Уганды
В гости к горным гориллам из Уганды
В гости к горным гориллам из Уганды
В гости к горным гориллам из Уганды
В гости к горным гориллам из Уганды
В гости к горным гориллам из Уганды
В гости к горным гориллам из Уганды

Что вы увидите 🤩

  • Парк горных горилл Бвинди
  • ботанический сад Уганды
  • Мбарере
  • нац. парк Queen Elizabeth
  • экваторе в Масаке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наблюдение за гориллами - это уникальный и незабываемый опыт. Горные гориллы – самые крупные приматы в мире! В настоящее время на земле их осталось всего 600 особей. Осмотр их очень ограничен - только для малых групп туристов.
Вы в сопровождении гида и вооруженных егерей отправитесь через густые горные джунгли Бвинди, чтобы встретиться с одной из семей горилл. Вы познакомитесь с богатой флорой и фауной африканских джунглей, где обитают многочисленные стада слонов, редкие гигантские лесные кабаны, более десяти разновидностей обезьян и великолепные лесные птицы.
Встреча с гориллами является незабываемым событием. В течение часа Вы сможете понаблюдать за повадками, образом жизни, семейным укладом этих интереснейших животных!
Во время переезда из Энтеббе до места обитания горных горилл мы проедем через город Мбараре, где родился нынешний президент Уганды и где самое лучшее молоко в стране. Далее мы проедем через национальный парк Queen Elizabeth, где возможны встречи со слонами и другими животными! А на обратном пути мы сделаем остановку на экваторе в Масаке, чтобы сфотографироваться, провести опыты с водой и купить сувениры; а также посетим крокодиловую ферму!
Для путешественников, которые впервые приехали в Уганду в рамках данной программы организуется БЕСПЛАТНОЕ посещение ботанического сада на берегу озера Виктория. Здесь в 1947 году снимался самый первый фильм про Тарзана, а также проживают несколько видов обезьян, и мы непременно увидим зеленых мартышек и колобусов.
Отдельная благодарность Сергею Кульчицкому за предоставленные фото

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Все передвижения по программе с англоязычным шофером-гидом
  • 2. Проживание в двухместных номерах (Доплата за одноместное размещение 150 долларов)
  • 3. 3х разовое питание, вода в машине
  • 4. Въезд национальный парк Бвинди
  • 5. Треккинг к горным гориллам
  • 6. Местные гиды
  • 7. Опыты с водой на экваторе
  • 8. Посещение крокодиловой фермы
  • 9. Прощальный ужин в ресторане отеля «4 Penguins» (напитки за свой счет)
Место начала и завершения?
аэропорт Энтеббе / Энтеббе / Кампала
Когда и сколько длится
Когда: 1 деньПрибытие в международный аэропорт Энтеббе. Трансфер в «4 Penguins Hotel». После небольшого отдыха едем в ботанический сад. Ночь в отеле «4 Penguins»2 деньВыезжаем в Касесе, обед в Мбараре, пересекаем нац. парк Queen Elizabeth. Ночь в отеле «Golden Monkey»3 деньПосещение парка горилл. Переезд в Лиатонде, ночь в отеле «Sky Blue Hotel»4 деньПереезд в Энтеббе, по дороге остановка на экваторе в Масаке, посещение крокодиловой фермы. Прощальный ужин в ресторане «4 Points». Трансфер в аэропорт.
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

1 деньПрибытие в международный аэропорт Энтеббе. Трансфер в «4 Penguins Hotel». После небольшого отдыха едем в ботанический сад. Ночь в отеле «4 Penguins»2 деньВыезжаем в Касесе, обед в Мбараре, пересекаем нац. парк Queen Elizabeth. Ночь в отеле «Golden Monkey»3 деньПосещение парка горилл. Переезд в Лиатонде, ночь в отеле «Sky Blue Hotel»4 деньПереезд в Энтеббе, по дороге остановка на экваторе в Масаке, посещение крокодиловой фермы. Прощальный ужин в ресторане «4 Points». Трансфер в аэропорт.

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