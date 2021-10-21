Отзыв на: Тайны древнего Чернигова Д Демьяненко 5 Были в этом прекрасном городе с подругами и очень рады, что увидели и немного узнали его изнутри. Спасибо Сергею за экскурсию. Было познавательно, интересно и душевно. Город прекрасен в своей аутентичности и завораживающей красоте. Всем советую обязательно посетить Чернигов!

Отзыв на: Тайны древнего Чернигова А Антон 5 Мне понравилось, рекомендую!

Отзыв на: Тайны древнего Чернигова Е Екатерина 5 Были на экскурсии по Чернигову 15. 10 с экскурсоводом Сергеем и остались очень довольны! Экскурсия мега информативная, вместо 4х гуляли 6 часов) Сергея очень интересно слушать и взрослым и детям (хотя их внимание удержать сложно)). Вообщем, рекомендуем к посещению этот прекрасный город с богатой историей, а также Сергея в качестве проводника 😉

Отзыв на: Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности А Алексей 5 Даже не заметили как 4 часа превратились в 5. Очень интересно и увлекательно. Настоятельно рекомендую.

Отзыв на: Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности А Алексей 5 Приехали семьёй на однодневную прогулку по Чернигову и решили, что с экскурсоводом будет интереснее. И не прогадали! Большое спасибо экскурсоводу Лесе за интересную экскурсию! Экскурсия продолжалась даже не 4, а 5 часов и все на одном дыхании, далее без перерыва на перекус или кофе. При этом проводить экскурсию периодически активно мешали наши дети (8 и 12 лет). Но и их Леся могла заинтересовать интересными историями. А в конце Леся ещё и правильную рекомендацию кафе дала - вкусно покушали. Очень рекомендую всем и город посетить, и экскурсию, и экскурсовода!

Отзыв на: Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности І Інна 5 Были на экскурсии 30 октября. Не смотря на погоду, все было замечательно. )Нам было холодно, передвигаться приходилось быстро, но Леся сделала нашу экскурсию увлекательной и познавательной. После городской суеты и вечных пробок на допрогах нам было приятно окунуться в тишину, спокойствие и вдохнуть полной грудью всю древность Чернигова). Спасибо Леся. 👏👍🙂

Отзыв на: Загадки и легенды Чернигова И Игорь 5 Все просто супер! До этого были в Чернигове сами. Но это не сравнимо с экскурсией Олега.