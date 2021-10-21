Экскурсии Чернигова

Все экскурсии в Чернигове

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Чернигове – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 85 ⭐ отзывов, цены от 25грн. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Чернигове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
Пешком
Вид
Для кого
Популярные
По цене
По отзывам
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Индивидуальная экскурсия
600грн
за 1-20 чел.
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Приглашаю Вас на легкую и впечатляющую прогулку по историческому центру Чернигова
по договоренности
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Индивидуальная экскурсия
900грн
за 1-10 чел.
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Чернигова
Ежедневно
Тайны древнего Чернигова
Индивидуальная экскурсия
5
72
34
за 1-7 чел.
Тайны древнего Чернигова
Прогулка по «провинциальному» городу в лучшем смысле этого слова
Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности
Индивидуальная экскурсия
5
12
35
за 1-10 чел.
Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности
Узнать самые интересные истории о городе на прогулке по знаковым местам
Загадки и легенды Чернигова
Индивидуальная экскурсия
5
1
25
за 1-20 чел.
Загадки и легенды Чернигова
Раскрыть секреты и богатую историю сказочного города на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Чернигова»

  • Отзыв на: Тайны древнего Чернигова
    Д
    Демьяненко
    21 октября 2021
    5
    Были в этом прекрасном городе с подругами и очень рады, что увидели и немного узнали его изнутри. Спасибо Сергею за экскурсию. Было познавательно, интересно и душевно. Город прекрасен в своей аутентичности и завораживающей красоте. Всем советую обязательно посетить Чернигов!
  • Отзыв на: Тайны древнего Чернигова
    А
    Антон
    18 октября 2021
    5
    Мне понравилось, рекомендую!
  • Отзыв на: Тайны древнего Чернигова
    Е
    Екатерина
    17 октября 2021
    5
    Были на экскурсии по Чернигову 15. 10 с экскурсоводом Сергеем и остались очень довольны! Экскурсия мега информативная, вместо 4х гуляли 6 часов) Сергея очень интересно слушать и взрослым и детям (хотя их внимание удержать сложно)). Вообщем, рекомендуем к посещению этот прекрасный город с богатой историей, а также Сергея в качестве проводника 😉
  • Отзыв на: Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности
    А
    Алексей
    7 августа 2021
    5
    Даже не заметили как 4 часа превратились в 5. Очень интересно и увлекательно. Настоятельно рекомендую.
  • Отзыв на: Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности
    А
    Алексей
    31 мая 2021
    5
    Приехали семьёй на однодневную прогулку по Чернигову и решили, что с экскурсоводом будет интереснее. И не прогадали! Большое спасибо экскурсоводу Лесе за интересную экскурсию! Экскурсия продолжалась даже не 4, а 5 часов и все на одном дыхании, далее без перерыва на перекус или кофе. При этом проводить экскурсию периодически активно мешали наши дети (8 и 12 лет). Но и их Леся могла заинтересовать интересными историями. А в конце Леся ещё и правильную рекомендацию кафе дала - вкусно покушали. Очень рекомендую всем и город посетить, и экскурсию, и экскурсовода!
  • Отзыв на: Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности
    І
    Інна
    31 октября 2020
    5
    Были на экскурсии 30 октября. Не смотря на погоду, все было замечательно. )Нам было холодно, передвигаться приходилось быстро, но Леся сделала нашу экскурсию увлекательной и познавательной. После городской суеты и вечных пробок на допрогах нам было приятно окунуться в тишину, спокойствие и вдохнуть полной грудью всю древность Чернигова). Спасибо Леся. 👏👍🙂
  • Отзыв на: Загадки и легенды Чернигова
    И
    Игорь
    17 мая 2020
    5
    Все просто супер! До этого были в Чернигове сами. Но это не сравнимо с экскурсией Олега.
  • О
    Ольга
    1 мая 2017
    5
    Спасибо Лесе за прекрасную пешую прогулку по Вашем Городу. ! Леся хорошо знакома не только с историей края, она и настоящий, активный, любящий, создающий житель города.
🇺🇦