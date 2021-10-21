Все экскурсии в Чернигове
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Чернигове – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 85 ⭐ отзывов, цены от 25грн. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Чернигове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
600грн
за 1-20 чел.
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Приглашаю Вас на легкую и впечатляющую прогулку по историческому центру Чернигова
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
900грн
за 1-10 чел.
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Чернигова
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€34
за 1-7 чел.
Тайны древнего Чернигова
Прогулка по «провинциальному» городу в лучшем смысле этого слова
Индивидуальная экскурсия
4ч
€35
за 1-10 чел.
Чернигов: 1300 лет за 4 часа — от древности к современности
Узнать самые интересные истории о городе на прогулке по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€25
за 1-20 чел.
Загадки и легенды Чернигова
Раскрыть секреты и богатую историю сказочного города на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Чернигова»
- ДДемьяненко21 октября 2021Были в этом прекрасном городе с подругами и очень рады, что увидели и немного узнали его изнутри. Спасибо Сергею за экскурсию. Было познавательно, интересно и душевно. Город прекрасен в своей аутентичности и завораживающей красоте. Всем советую обязательно посетить Чернигов!
- ААнтон18 октября 2021Мне понравилось, рекомендую!
- ЕЕкатерина17 октября 2021Были на экскурсии по Чернигову 15. 10 с экскурсоводом Сергеем и остались очень довольны! Экскурсия мега информативная, вместо 4х гуляли 6 часов) Сергея очень интересно слушать и взрослым и детям (хотя их внимание удержать сложно)). Вообщем, рекомендуем к посещению этот прекрасный город с богатой историей, а также Сергея в качестве проводника 😉
- ААлексей7 августа 2021Даже не заметили как 4 часа превратились в 5. Очень интересно и увлекательно. Настоятельно рекомендую.
- ААлексей31 мая 2021Приехали семьёй на однодневную прогулку по Чернигову и решили, что с экскурсоводом будет интереснее. И не прогадали! Большое спасибо экскурсоводу Лесе за интересную экскурсию! Экскурсия продолжалась даже не 4, а 5 часов и все на одном дыхании, далее без перерыва на перекус или кофе. При этом проводить экскурсию периодически активно мешали наши дети (8 и 12 лет). Но и их Леся могла заинтересовать интересными историями. А в конце Леся ещё и правильную рекомендацию кафе дала - вкусно покушали. Очень рекомендую всем и город посетить, и экскурсию, и экскурсовода!
- ІІнна31 октября 2020Были на экскурсии 30 октября. Не смотря на погоду, все было замечательно. )Нам было холодно, передвигаться приходилось быстро, но Леся сделала нашу экскурсию увлекательной и познавательной. После городской суеты и вечных пробок на допрогах нам было приятно окунуться в тишину, спокойствие и вдохнуть полной грудью всю древность Чернигова). Спасибо Леся. 👏👍🙂
- Отзыв на: Загадки и легенды ЧерниговаИИгорь17 мая 2020Все просто супер! До этого были в Чернигове сами. Но это не сравнимо с экскурсией Олега.
- ООльга1 мая 2017Спасибо Лесе за прекрасную пешую прогулку по Вашем Городу. ! Леся хорошо знакома не только с историей края, она и настоящий, активный, любящий, создающий житель города.