Болдины горы - черниговский Афон

Приглашаю вас посетить святые Болдины горы, которые во все времена были сакральным центром Чернигова

Приглашаю вас посетить святые Болдины горы, которые во все времена были сакральным центром Чернигова.

Я расскажу о языческие святилищах и курганном некрополе, подземном монастыре, основанном преподобным Антонием Печерским и появлении Елецкой обители на месте чудесного явления иконы Богородицы.
Болдины горы - черниговский Афон
Болдины горы - черниговский Афон
Болдины горы - черниговский Афон
Болдины горы - черниговский Афон
Болдины горы - черниговский Афон
Болдины горы - черниговский Афон

Что вы увидите 🤩

  • Елецкий монастырь (XII-XIX вв. )
  • Успенский собор (XII в. )
  • Курганы Черная могила, Гульбище, Безымянный (Х в. )
  • Антониевы пещеры (ХI-XVII вв. )
  • Ильинская церковь (XII в. )
  • Троицкий собор (XVII в. )
  • Колокольня Троицкого собора (ХVIII в. )
Что вас ждет
Во время экскурсии вы посетите два когда-то загородных, а сейчас входящих в историческую часть Чернигова монастыря — Елецкий Успенский и Троицкий Ильинский, древнейшей частью которого являются всемирно известные Антониевы пещеры. Все вместе они образовывали обширную Болдиногорскую Лавру — черниговский «Афон».

Святые Болдины горы во все времена были сакральным центром древнего Чернигова. Вы посетите:

  • действующий женский Елецкий Успенский монастырь — древнейший на Левобережной Украине,
  • Успенский собор ХII в., в котором сохранились древнерусские фрески и находится главная святыня монастыря — чудотворная Елецкая икона Божьей Матери,
  • загадочные и мистические Антониевы пещеры с их вырытыми в породе рукотворными монашескими келиями времен Киевской Руси и уникальными подземными кирпичными храмами в стиле барокко,
  • кафедральный Троицкий собор конца ХVII в., в котором покоятся нетленные мощи трех черниговских чудотворцев — Феодосия Углицкого, Лаврентия Черниговского, Филарета Гумилевского,
  • когда-то самую высокую колокольню на Левобережной Украине (58 м. ), откуда открываются потрясающей красоты виды города с высоты птичьего полета.
Мы увидим древние языческие курганы Х века — «Гульбище» и «Безымянный», в первом из которых, по преданию, похоронен былинный богатырь Илья Муромец, «Царскую» беседку, в которой должен был пить чай император Николай ІІ, могилы знаменитых украинских писателей А. Марковича, Л. Глибова, М. Коцюбинского, Ильинскую церковь ХІІ в. — единственный бесстолпный храм времен Киевской Руси, и многое другое!
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии влючено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в Антониевы пещеры (50 грн. взрослый, 30 грн. детский), подъем на колокольню Троицкого собора (10 грн. взрослый, 5 грн. детский).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
900 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты в Антониевы пещеры (50 грн. взрослый, 30 грн. детский)
  • подъем на колокольню Троицкого собора (10 грн. взрослый, 5 грн. детский).
Место начала и завершения
просп. Мира, д. 23 (Драмтеатр)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Иван К.
Иван К.
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