Что вас ждет

Во время экскурсии вы посетите два когда-то загородных, а сейчас входящих в историческую часть Чернигова монастыря — Елецкий Успенский и Троицкий Ильинский, древнейшей частью которого являются всемирно известные Антониевы пещеры. Все вместе они образовывали обширную Болдиногорскую Лавру — черниговский «Афон».

Святые Болдины горы во все времена были сакральным центром древнего Чернигова. Вы посетите:

действующий женский Елецкий Успенский монастырь — древнейший на Левобережной Украине,

Успенский собор ХII в., в котором сохранились древнерусские фрески и находится главная святыня монастыря — чудотворная Елецкая икона Божьей Матери,

загадочные и мистические Антониевы пещеры с их вырытыми в породе рукотворными монашескими келиями времен Киевской Руси и уникальными подземными кирпичными храмами в стиле барокко,

кафедральный Троицкий собор конца ХVII в., в котором покоятся нетленные мощи трех черниговских чудотворцев — Феодосия Углицкого, Лаврентия Черниговского, Филарета Гумилевского,

когда-то самую высокую колокольню на Левобережной Украине (58 м. ), откуда открываются потрясающей красоты виды города с высоты птичьего полета.

Мы увидим древние языческие курганы Х века — «Гульбище» и «Безымянный», в первом из которых, по преданию, похоронен былинный богатырь Илья Муромец, «Царскую» беседку, в которой должен был пить чай император Николай ІІ, могилы знаменитых украинских писателей А. Марковича, Л. Глибова, М. Коцюбинского, Ильинскую церковь ХІІ в. — единственный бесстолпный храм времен Киевской Руси, и многое другое!

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии влючено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: