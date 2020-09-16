9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по самым красивым историческим местам, посетим территорию древнего Детинца, заглянем в самый старый православный собор из сохранившихся на территории Украины, России, Белоруссии, посетим 3 кургана викингов дохристианского периода (X век), пройдемся по Болдиной горе, спустимся в уникальные Антониевы Пещеры, посетим Троицкий собор и поднимемся на колокольню.

А еще узнаем легенды о доме с приведением, черниговском полковнике-вампире, серебряном идоле и чудотворных иконах. Будем гулять 👣 и наслаждаться видами древнего города, общаться и шутить. Обязательно выпьем ароматный кофе или чай и вкусно пообедаем.

Дополнительные расходы: