9 отзывов оставили туристы

Мы прогуляемся по самым красивым историческим местам, посетим территорию древнего Детинца, заглянем в самый старый православный собор из сохранившихся на территории Украины, России, Белоруссии, посетим 3 кургана викингов дохристианского периода (X век), пройдемся по Болдиной горе, спустимся в уникальные Антониевы Пещеры, посетим Троицкий собор и поднимемся на колокольню.
А еще узнаем легенды о доме с приведением, черниговском полковнике-вампире, серебряном идоле и чудотворных иконах. Будем гулять 👣 и наслаждаться видами древнего города, общаться и шутить. Обязательно выпьем ароматный кофе или чай и вкусно пообедаем.
Дополнительные расходы:
Стоимость входных билетов в музеи 🖼.
Личный счет в кафе.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я занимаюсь организацией культурных мероприятий в городе, концертов, фестивалей (Зеленая Сцена, Chernihiv Jazz Open). По образованию историк. Сама люблю путешествовать и знаю, как порой неловко оказаться одному в незнакомом городе, и как всегда приятно, когда тебя встретит компетентный и любящий свой город гид.
Все было интересно, познавательно! Леся - интереснейший рассказчик, осень любит свой город и всё о нём знает! Спасибо Вам большое, благодаря Вам, мы влюбились в Ваш город!
Ольга
23 августа 2020
Нам сподабалось. Екскурсовод з історичною освітою, яка закохана в рідне місто Чернігів. Леся розповіла про сучасне життя міста, відповіла на всі наші запитання, максимум розказала про історичні пам'ятки, порадила що ще відвідати.
Вячеслав
28 августа 2019
Начнем с того, что в Чернигове мы были первый раз. Прежде чем ехать, набросал себе меток на Гуглкартах и когда уже точно был уверен, что нашей семейной поездке ничто не может помешать, забронировал экскурсию на Трипстере. Леся - просто супер. Других слов просто нет. Экскурсия вместо 4-х часов затянулась на 5, но это совсем не напрягало, т. к. реально было интересно. Те метки, которые ставил на картах, мы все обошли с гидом. Очень рекомендую. Лесе - респект!!!
Екатерина
20 августа 2019
Впечатления от экскурсии с Лесей -отличные! Леся очень эрудированный и внимательный рассказчик. Прогулка была обширна и при этом, не утомительна. Экскурсовод, увлеченный и любящий свой город, раскрыла перед нами все очарование древнего Чернигова. Огромное спасибо Лесе за эту прекрасную прогулку, которая укрепила нас в мысли, что Чернигов один из самых интересных городов, нами увиденных, и безусловно, жемчужина Украины!.
Анна
12 августа 2019
Спасибо огромное Лесе за экскурсию! Она и интересностей много показала, и разные панорамы Чернигова и даже кусочки раскопок! Приятно, что можно откорректировать экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Успехов Лесе!
Hana
2 августа 2019
Очень здорово! Благодаря Лесе просто влюбились в город. Отличный гид, мы с удовольствием изучали бы город с Лесей еще и еще.
Марина
3 сентября 2018
Экскурсия была познавательной и вдохновляющей. Гид Леся искренне любит свой родной город, увлечена его историей. Видно, что Леся "живет" тем, о чем рассказывает: размышляет над прошедшими историческими событиями и предоставляет во время экскурсии не только канонические трактовки, но и альтернативные версии от различных исследователей. Я не заметила как пролетели 4 часа. Спасибо Лесе за погружение в атмосферу Чернигова и знакомство с ментальностью его жителей. Рекомендую данную экскурсию!
Ольга
7 августа 2018
Леся - очень интересный человек по-настоящему влюбленный в свой город. Она любит сложные вопросы и увлекать людей необычными деталями. На экскурсии мы действительно попутешествовали во времени, уникальные сохраненные памятники дают возможность увидеть прежнее величие города и почувствовать сильную энергетику прошлого. Еще хотелось бы отметить гибкость гида. Мы были с детками, отвлекались, отвлекали и также попросили немного изменений маршрут и расписание. Леся во всем пошла нам на встречу, договариваться и общаться с ней очень приятно. Приезжайте в Чернигов! Это город настоящей древнерусской красы, где вы найдете свои корни и истоки украинской истории.
Ольга
25 июля 2018
Отличная содержательная экскурсия. Наши гости были в восторге от города и Леся помогла им почувствовать глубину истории. Леся очень отвественная и отзывчивая. Обязательно хотим отправиться с Лесей на новую прогулку.