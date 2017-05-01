1 отзыв оставили туристы

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Чернигов дождливый

Музеи, театры, лучшие кафе и другие интересные места города, или как провести время в непогоду

5
1 отзыв
Lesya
Lesya – Гид из Чернигова
Если вы приехали в Чернигов, но не везёт с погодой, — это совсем не беда.

В компании местного жителя вы выберете для себя музеи 🖼 и самые интересные точки города, где приятно проведёте время, слушая об истории 📖 Чернигова, рассматривая экспонаты или пробуя местную кухню 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €25 за экскурсию

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Чернигов дождливый
Чернигов дождливый

Что вас ожидает

Город прекрасен в хорошую погоду, неповторимая атмосфера окутывает Чернигов ранней весной и осенью в период «бабьего лета». Но, если вы попадете в Чернигов в дождь, я не позволю вам скучать.

Мы посетим один их старейших музеев Украины — исторический музей 🖼 Чернигова. В коллекции представлены экспонаты, археологические находки, клады, иллюстрирующие более чем 1000-летнюю, богатую историю 📖 Чернигова. Музей считается одним из лучших в Украине.

Обязательно осмотрим уникальное место силы и вдохновения — древние Антониевы пещеры (Х-ХIX в). Сходим в художественную галерею, при желании, сможем посмотреть спектакль в театре или посетить концерт в одной их уютных рестораций города. И конечно же, попробуем местную черниговскую кухню 🥧, выпьем кофе в лучших заведениях города.

Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в музеи и на культурные мероприятия оплачиваются самостоятельно.

Чернигов дождливый
Чернигов дождливый
Чернигов дождливый
Чернигов дождливый
Чернигов дождливый
Чернигов дождливый

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lesya
Lesya
Я занимаюсь организацией культурных мероприятий в городе, концертов, фестивалей (Зеленая Сцена, Chernihiv Jazz Open). По образованию историк. Сама люблю путешествовать и знаю, как порой неловко оказаться одному в незнакомом городе, и как всегда приятно, когда тебя встретит компетентный и любящий свой город гид.
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1 отзыв оставили туристы

1 мая 2017
Спасибо Лесе за прекрасную пешую прогулку по Вашем Городу.. ! Леся хорошо знакома не только с историей края, она и настоящий, активный, любящий, создающий житель города.

Lesya проводит ещё 1 экскурсию

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