1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Город прекрасен в хорошую погоду, неповторимая атмосфера окутывает Чернигов ранней весной и осенью в период «бабьего лета». Но, если вы попадете в Чернигов в дождь, я не позволю вам скучать.

Мы посетим один их старейших музеев Украины — исторический музей 🖼 Чернигова. В коллекции представлены экспонаты, археологические находки, клады, иллюстрирующие более чем 1000-летнюю, богатую историю 📖 Чернигова. Музей считается одним из лучших в Украине.

Обязательно осмотрим уникальное место силы и вдохновения — древние Антониевы пещеры (Х-ХIX в). Сходим в художественную галерею, при желании, сможем посмотреть спектакль в театре или посетить концерт в одной их уютных рестораций города. И конечно же, попробуем местную черниговскую кухню 🥧, выпьем кофе в лучших заведениях города.

Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в музеи и на культурные мероприятия оплачиваются самостоятельно.