Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам

Приглашаю Вас на легкую и впечатляющую прогулку по историческому центру Чернигова

Приглашаю Вас на легкую и впечатляющую прогулку по историческому центру Чернигова.

Я расскажу про важные исторические вехи, местные легенды.

Мы посетим самую красивую центральную часть города, древние храмы.

Насладимся сохранившимся историческим культурным ландшафтом.

Это насыщенная и в то же время легкая, впечатляющая прогулка.
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам
Исторический Чернигов: прогулка по центральным улицам

Что вы увидите 🤩

  • Красная Площадь
  • Пятницкая церковь
  • Вал (архитектура Детинца)
  • Екатерининская церковь.
Что вас ждет
Чернигов помнит разные времена: «визиты» викингов и славу Киевской Руси, возрождение в эпоху казачества, неспешное, размеренное течение жизни в губернский период, практически полное разрушение во время Второй Мировой войны.
Прогулка начнется сразу с осмотра Пятницкой церкви – памятника архитектуры конца XII века, ровесницы «Слова о Полку Игореве» и последней церкви домонгольского периода, построенной в Чернигове.
Мы познакомимся с трагической и, в то же время, удивительной историей этого шедевра зодчества, затем последуем на территорию Детинца, где пройдет основная часть экскурсии. Мы осмотрим остатки ровов и валов крепости, которая тут существовала 8 столетий, познакомимся с историей и посетим старейший собор на территории Восточной Европы и самый древний из уцелевших древнерусских — Спасо-Преображенский собор XI века.
Осмотрим Борисоглебский собор XII века, обязательно зайдем в середину, чтобы исследовать все его удивительные тайны, узнаем историю учебного заведения по образцу европейских университетов — Коллегиума, пройдемся по пушечной аллеи, сфотографируемся на фоне шедевра украинского барокко, визитки Чернигова – Екатерининской церкви (XVIII век), насладимся панорамой, которая открывает удивительный вид на Болдины горы и закончим экскурсию у «дома с приведением» — дома Мазепы.

Важно знать:

  • На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-10 человекДля группы 11-20 человек
Стандартное предложение
600 грн
750 грн
1 000 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты в Борисоглебский собор-музей (взрослый — 40 грн., детский — 20 грн. )
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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по договоренности

Леся .
Леся .
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