Что вас ждет

Чернигов помнит разные времена: «визиты» викингов и славу Киевской Руси, возрождение в эпоху казачества, неспешное, размеренное течение жизни в губернский период, практически полное разрушение во время Второй Мировой войны.

Прогулка начнется сразу с осмотра Пятницкой церкви – памятника архитектуры конца XII века, ровесницы «Слова о Полку Игореве» и последней церкви домонгольского периода, построенной в Чернигове.

Мы познакомимся с трагической и, в то же время, удивительной историей этого шедевра зодчества, затем последуем на территорию Детинца, где пройдет основная часть экскурсии. Мы осмотрим остатки ровов и валов крепости, которая тут существовала 8 столетий, познакомимся с историей и посетим старейший собор на территории Восточной Европы и самый древний из уцелевших древнерусских — Спасо-Преображенский собор XI века.

Осмотрим Борисоглебский собор XII века, обязательно зайдем в середину, чтобы исследовать все его удивительные тайны, узнаем историю учебного заведения по образцу европейских университетов — Коллегиума, пройдемся по пушечной аллеи, сфотографируемся на фоне шедевра украинского барокко, визитки Чернигова – Екатерининской церкви (XVIII век), насладимся панорамой, которая открывает удивительный вид на Болдины горы и закончим экскурсию у «дома с приведением» — дома Мазепы.

Важно знать:

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: