Что вас ждет

На самом деле, Болдины горы – это вовсе не горы, а холмистая территория, с которой открывается один из лучших панорамных видов на древний детинец Чернигова.

На этом месте в дохристианский период вероятно была дубовая роща и, скорее всего, языческое капище. Сохранился и крупнейший в Восточной Европе курганный некрополь.

Место атмосферное, мистическое. Тут находится и всемирно известная пещера, где в 1069 году была келья преподобного Антония Печерского. Мы осмотрим и курганы, и пещеры, которые по сей день хранят множество тайн и даже, возможно, встретим привидение-призрак монаха.

Познакомимся с архитектурой Ильинской церкви XI века, посетим невероятной красоты Троицкий собор (XVII в. ), заберемся на колокольню, чтобы увидеть Чернигов с высоты птичьего полета.

Важно знать:

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

Желательно передвижение на вашем авто либо арендуем такси.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: