Мы отправимся на прогулку по Болдиным горам, где в дохристианский период было языческое капище,...

Мы отправимся на прогулку по Болдиным горам, где в дохристианский период было языческое капище, увидим некрополь, пещеры и курганы, посетим Ильинскую церкоь и Троицкий собор.

Я расскажу тайны и легенды, которые хранят эти места, мы поднимемся на колокольню и полюбуемся на Чернигов с высоты птичьего полета.
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор
Мистика Болдиных гор

Что вы увидите 🤩

  • Красная Площадь
  • Болдины горы
  • Антониевы Пещеры (XI в. )
  • Троицко-Ильинский комплекс (XVII — XVIII в. )
Что вас ждет
На самом деле, Болдины горы – это вовсе не горы, а холмистая территория, с которой открывается один из лучших панорамных видов на древний детинец Чернигова.
На этом месте в дохристианский период вероятно была дубовая роща и, скорее всего, языческое капище. Сохранился и крупнейший в Восточной Европе курганный некрополь.
Место атмосферное, мистическое. Тут находится и всемирно известная пещера, где в 1069 году была келья преподобного Антония Печерского. Мы осмотрим и курганы, и пещеры, которые по сей день хранят множество тайн и даже, возможно, встретим привидение-призрак монаха.
Познакомимся с архитектурой Ильинской церкви XI века, посетим невероятной красоты Троицкий собор (XVII в. ), заберемся на колокольню, чтобы увидеть Чернигов с высоты птичьего полета.

Важно знать:

  • На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
  • Желательно передвижение на вашем авто либо арендуем такси.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • транспортные расходы
  • входные билеты в Антониевы пещеры — 50 грн. \чел., колокольня — 10 грн. \чел.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-10 человекДля группы 11-25 человек
Взрослый
500 грн
750 грн
1 000 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • транспортные расходы
  • входные билеты в Антониевы пещеры — 50 грн. \чел., колокольня — 10 грн. \чел.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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по договоренности

Леся .
Леся .
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