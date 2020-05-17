1 отзыв оставили туристы

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Загадки и легенды Чернигова

Раскрыть секреты и богатую историю сказочного города на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Oleg
Oleg – Гид из Чернигова
Чернигов удивительным образом сочетает в себе древние архитектурные памятники, мистику, романтику, тайны и удивительные пейзажи.

Я поделюсь не сухим набором фактов и дат, а живой историей 📖 города.

Логически объясню, почему в нем происходили те или иные события и что имел в виду историк Грушевский, когда писал: «В Чернигове спрятаны секреты старой Украины и зачатки новой».
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €20 за экскурсию

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Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова

Что вас ожидает

Главные соборы Чернигова
Я расскажу, почему Чернигов был главным соперником Киева и как складываются отношения этих двух городов в наши дни. Далее вы осмотрите Спасо-Преображенский собор XI века — я покажу солнечные часы и языческие символы на его стенах и поясню, когда они появились и мощи каких святых находятся внутри храма. В Борисоглебском соборе вы рассмотрите Царские врата, сделанные из древнего серебряного языческого идола, и узнаете, как название храма связано с языческим праздником первых ростков. А еще увидите оригинальные изображения существ, возможно, послуживших прообразами Змей Горыныча и Соловья Разбойника.

Таинственный Чернигов
Вы узнаете, какими «иезуитскими» методами велось обучение в Черниговском коллегиуме и почему его стены имеют трехметровую толщину. Отыщете самое старое каменное жилое здание на Левобережной Украине и раскроете секрет, почему вокруг него по ночам ходит призрак молодой девушки. Следом заглянете в местную Цитадель, где полюбуетесь красивыми 🤩 пейзажами и сделаете фото на фоне старинных пушек.

Чернигов и Илья Муромец
Рассматривая самый большой сохранившийся курганный некрополь Восточной Европы, вы услышите о былинных деяниях Ильи Муромца и их связи с Черниговом. Следом спуститесь в подземелья старинного Ильинского монастыря XI века, основанного святым Антонием Печерским, и сравните его с Киево-Печерской Лаврой. Завершится экскурсия ⛳ в величественном Троицком соборе, где вы сможете поклониться мощам святых покровителей Чернигова.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. По индивидуальному запросу, я могу провести ее на восьмиместном минивэне. Доплата составит 10 евро.
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: Антониевы пещеры — 40 грн (1, 25 евро)/взрослые и 20 грн (0, 60 евро)/дети, Борисоглебский собор (по желанию) — 30 грн (1 евро)/взрослые и 15 грн (0, 5 евро)/дети
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова
Загадки и легенды Чернигова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oleg
Oleg
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Олег. Я историк и филолог по образованию и гид по призванию. Проведением экскурсий занимаюсь более 15 лет. Очень люблю родной Чернигов и с радостью поделюсь с вами его историей и загадками. До встречи в древнем городе легенд!
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1 отзыв оставили туристы

17 мая 2020
Все просто супер! До этого были в Чернигове сами. Но это не сравнимо с экскурсией Олега.

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