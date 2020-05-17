1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Главные соборы Чернигова

Я расскажу, почему Чернигов был главным соперником Киева и как складываются отношения этих двух городов в наши дни. Далее вы осмотрите Спасо-Преображенский собор XI века — я покажу солнечные часы и языческие символы на его стенах и поясню, когда они появились и мощи каких святых находятся внутри храма. В Борисоглебском соборе вы рассмотрите Царские врата, сделанные из древнего серебряного языческого идола, и узнаете, как название храма связано с языческим праздником первых ростков. А еще увидите оригинальные изображения существ, возможно, послуживших прообразами Змей Горыныча и Соловья Разбойника.

Таинственный Чернигов

Вы узнаете, какими «иезуитскими» методами велось обучение в Черниговском коллегиуме и почему его стены имеют трехметровую толщину. Отыщете самое старое каменное жилое здание на Левобережной Украине и раскроете секрет, почему вокруг него по ночам ходит призрак молодой девушки. Следом заглянете в местную Цитадель, где полюбуетесь красивыми 🤩 пейзажами и сделаете фото на фоне старинных пушек.

Чернигов и Илья Муромец

Рассматривая самый большой сохранившийся курганный некрополь Восточной Европы, вы услышите о былинных деяниях Ильи Муромца и их связи с Черниговом. Следом спуститесь в подземелья старинного Ильинского монастыря XI века, основанного святым Антонием Печерским, и сравните его с Киево-Печерской Лаврой. Завершится экскурсия ⛳ в величественном Троицком соборе, где вы сможете поклониться мощам святых покровителей Чернигова.

Организационные детали