Что Вас ждет

Во время экскурсии мы с вами прогуляемся по самым интересным местам исторического центра Чернигова, поскольку все главные архитектурные памятники города находятся именно здесь, причем в шаговой доступности друг от друга!

Вы окунетесь в атмосферу старинного, и в то же время современного Чернигова — посетите его древние соборы времён Руси, прогуляетесь его парками и скверами, полюбуетесь новыми поющими фонтанами, услышите занимательные истории и легенды города, которому уже более 13 веков!

Мы посетим:

Красную площадь,

Пятницкую церковь XII в.,

Спасо-Преображенский собор XI в.,

Борисоглебский собор XII в.,

Коллегиум XVIII в.,

Дом Мазепы XVII в.,

Пушки на Валу XVII-XVIII в. в.,

Екатерининская церковь XVII в.

Важно знать:

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: