Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка

Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Чернигова

Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Чернигова.

Мы пройдем по старинным улочкам, увидим памятники, церкви, парки, полюбуемся новыми поющими фонтанами.

Я расскажу об истории города, которому исполнилось уже 13 веков, раскрою легенды и тайны здешних мест.
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка
Златоглавый Чернигов: обзорная прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Пятницкая церковь XII в.
  • Спасо-Преображенский собор XI в.
  • Борисоглебский собор XII в.
  • Коллегиум XVIII в.
  • Дом Мазепы XVII в.
  • Пушки на Валу XVII-XVIII вв.
  • Екатерининская церковь XVII в.
Что Вас ждет
Во время экскурсии мы с вами прогуляемся по самым интересным местам исторического центра Чернигова, поскольку все главные архитектурные памятники города находятся именно здесь, причем в шаговой доступности друг от друга!
Вы окунетесь в атмосферу старинного, и в то же время современного Чернигова — посетите его древние соборы времён Руси, прогуляетесь его парками и скверами, полюбуетесь новыми поющими фонтанами, услышите занимательные истории и легенды города, которому уже более 13 веков!

Мы посетим:

  • Красную площадь,
  • Пятницкую церковь XII в.,
  • Спасо-Преображенский собор XI в.,
  • Борисоглебский собор XII в.,
  • Коллегиум XVIII в.,
  • Дом Мазепы XVII в.,
  • Пушки на Валу XVII-XVIII в. в.,
  • Екатерининская церковь XVII в.

Важно знать:

  • На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музей Борисоглебского собора (40 грн. — взрослый, 20 грн. — детский).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
900 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты в музей Борисоглебского собора (40 грн. — взрослый, 20 грн. — детский).
Где начинаем и завершаем
Начало: просп. Мира, д. 23 (Драмтеатр)
Завершение: просп. Мира, 23 (Драмтеатр)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно

Иван К.
Иван К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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