Что Вас ждет
Во время экскурсии мы с вами прогуляемся по самым интересным местам исторического центра Чернигова, поскольку все главные архитектурные памятники города находятся именно здесь, причем в шаговой доступности друг от друга!
Вы окунетесь в атмосферу старинного, и в то же время современного Чернигова — посетите его древние соборы времён Руси, прогуляетесь его парками и скверами, полюбуетесь новыми поющими фонтанами, услышите занимательные истории и легенды города, которому уже более 13 веков!
Мы посетим:
- Красную площадь,
- Пятницкую церковь XII в.,
- Спасо-Преображенский собор XI в.,
- Борисоглебский собор XII в.,
- Коллегиум XVIII в.,
- Дом Мазепы XVII в.,
- Пушки на Валу XVII-XVIII в. в.,
- Екатерининская церковь XVII в.
Важно знать:
- На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты в музей Борисоглебского собора (40 грн. — взрослый, 20 грн. — детский).