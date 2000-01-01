Все экскурсии в Чернобыле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Чернобыле – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от 2600₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Чернобыле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальный тур
10ч
7 300₽
за 1 чел.
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Людные автобусы и толпы туристов не для тебя
Ежедневно в 08:00
2д
7 136₽
за 1 чел.
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Погрузись в атмосферу таинственной Чернобыльской Зоны за два дня
Каждую субботу в 07:20 утра
10ч
2 831₽
за 1 чел.
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора
Вы сможете посетить всемирно известную зону ядерной катастрофы 1986 года
В субботу и воскресенье, 07:20 утра
Индивидуальный тур
11ч 30м
2 600₽
за 1 чел.
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке
Все дни недели в 7:30