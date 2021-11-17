Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке
Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке.
В мультиязычных группах экскурсия походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС «ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
В мультиязычных группах экскурсия походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС «ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
Что вы увидите 🤩
- Чернобыль
- РЛС "Дуга"
- Новый безопасный конфайнмент
- Охладительные башни
- Советский командный центр
- Захороненное село Копачи
- Припять
- Рыжий лес
- Парк аттракционов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке. В мультиязычных группах экскурсия походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. Однако скучать не будет никто — Зона Отчуждения полна невероятных мест, которые интересно увидеть и почувствовать. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС "ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Страховка
- Профессиональный гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Разрешения на вьезд в зону отчуждения
- Что не входит?
- Питание
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- 04116, Киев, улица Шулявская, 5
- Что важно знать?
- В день тура необходимо с собой иметь действующий паспорт
- Не рекомендовано для людей с сердечными и другими серьезными заболеваниями
- Не рекомендовано для людей с ограниченным передвижением
- Не рекомендовано людям с беременностью
- Запрещено лицам не достигшим 18 лет
- Нужно быть одетым (или иметь с собой) в закрытый тип одежды (в шортах, футболках и тапках вьезд в ЧЗО запрещен)
- Во время бронирования необходимо предоставить ФИО (как в паспорте), дату рождения, национальность и номер паспорта
- Доступно для граждан РФ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Все дни недели в 7:30Экскурсия длится около 11 часов 30 минут
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Все дни недели в 7:30
ЧернобыльЭксклюзивТурс
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