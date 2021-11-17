Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке. В мультиязычных группах экскурсия походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. Однако скучать не будет никто — Зона Отчуждения полна невероятных мест, которые интересно увидеть и почувствовать. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС "ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.