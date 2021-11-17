Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева

Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке

Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке.

В мультиязычных группах экскурсия походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС «ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева

Что вы увидите 🤩

  • Чернобыль
  • РЛС "Дуга"
  • Новый безопасный конфайнмент
  • Охладительные башни
  • Советский командный центр
  • Захороненное село Копачи
  • Припять
  • Рыжий лес
  • Парк аттракционов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке. В мультиязычных группах экскурсия походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. Однако скучать не будет никто — Зона Отчуждения полна невероятных мест, которые интересно увидеть и почувствовать. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС "ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Страховка
  • Профессиональный гид
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Разрешения на вьезд в зону отчуждения
Что не входит?
  • Питание
  • Трансфер
Место начала и завершения?
04116, Киев, улица Шулявская, 5
Что важно знать?
  • В день тура необходимо с собой иметь действующий паспорт
  • Не рекомендовано для людей с сердечными и другими серьезными заболеваниями
  • Не рекомендовано для людей с ограниченным передвижением
  • Не рекомендовано людям с беременностью
  • Запрещено лицам не достигшим 18 лет
  • Нужно быть одетым (или иметь с собой) в закрытый тип одежды (в шортах, футболках и тапках вьезд в ЧЗО запрещен)
  • Во время бронирования необходимо предоставить ФИО (как в паспорте), дату рождения, национальность и номер паспорта
  • Доступно для граждан РФ
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели в 7:30
Экскурсия длится около 11 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни недели в 7:30

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