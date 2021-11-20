Что вас ожидает:

ДЕНЬ 1

Есть время познакомиться с остальными участниками группы. После этой поездки они станут почти родными, вместе мы пройдём необыкновенно интересный путь. И начинается он уже в автобусе — видеоматериалы о ЧЗО погрузят тебя в другую реальность. Мы сделаем одну остановку, ты сможешь перекусить, выпить чашечку кофе, чая, настроиться на встречу с одной из самых крупных трагедий ХХ века.

Наша «машина времени» прибывает на первый Блокпост Зоны — КПП «Дитятки» Здесь ты поймёшь, что такое объект госбезопасности. Твои документы будут тщательно проверены сотрудниками спецслужб. Тебя ознакомят с правилами поведения в Чернобыльской Зоне. Наш совет — слушай внимательно… Ты пересекаешь границу 30-ти километровой зоны. Следующая остановка — Чернобыль. Ты готов?

Чернобыль

Заселяемся в одну из гостиниц. Удивлен? Здесь уже три действующих гостиницы. Город-призрак не такой уж и мёртвый… Несколько тысяч человек работают и живут здесь же: полиция, администрация, почта, магазины, кафетерий. Ты ожидал увидеть пустые улицы, заброшенные дома, призраков за углом? Все впереди. Только не отставай от нашего гида. Он покажет тебе музей роботов и техники, которые принимали участия в ликвидации последствий аварии. И ты прикоснешься к 26 апреля так сильно, что захочется сбежать. Но впереди еще памятник «Тем, кто спас мир», аллея памяти сел, покинутых после аварии на ЧАЭС, улицы, дома, люди, в чьи лица ты будешь вглядываться особенно пристально. Фотографируй и летим дальше. Сюда мы ещё вернёмся.

КПП «Левив» + село Копачи

Мы на границе 10-километровой зоны. Еще один пропускной пункт, ещё одна проверка. Да, отнимает время. Но смирись — сюда не попасть просто так. Первый «населенный пункт» в 10-ке — село Копачи. Только 4 км отделяют его от ЧАЭС. Представляешь, что творилось здесь в день взрыва? Дома оказались укрыты выбросами и радиацией, как покрывалом. Позже его похоронили. В прямом смысле слова – засыпали землей по самые крыши. Уцелело всего пару зданий. Будь готов увидеть детский сад с брошенными игрушками и покинутыми комнатами. А помнишь свой детский сад. .

ЧАЭС — символ промышленной и технологической мощи СССР

Их невозможно не заметить. Они огромные. Гигантские. Здания недостроенных градирен, 5й и 6й энергоблоки третей очереди ЧАЭС. Каменные истуканы, вселяющие чувство … нет, не страха… собственной беспомощности и восторга человеческим умом, придумавшим и соорудившим ЭТО. У тебя ещё будет возможность познакомиться с ними поближе. Слева от тебя — энергоблоки №1, №2 и №3, мощность каждого из них составляла 1000 МВт. Для охлаждения работающих реакторов был сооружен пруд-охладитель, который сейчас стал домом для огромного количества рыб. Кстати, ты прихватил хлеб? У тебя будет возможность покормить этих чернобыльских монстров. Хочешь увидеть место, откуда вырвалась смерть? Тот самый энергоблок №4. На смотровой площадке тебя отделят от эпицентра взрыва всего 150 метров. Да, сейчас он надежно спрятан под двумя саркофагами, старым и новым. Новый, безопасный конфайнмент (НБК-Арка), на строительство которого ушло 9 лет и 2.15 млрд евро, должен сдерживать радиацию будущих сто лет. И тем не менее — всего 150 метров… чувствуешь это. .

«Чёрная жемчужина» — город Припять

Вспомни любой фильм о жизни на Земле после Апокалипсиса. Здесь ты очутишься внутри такой ленты. Но первое, что вызовет мурашки, — «Рыжий лес». Лес, который принял на себя первую волну радиоактивных выбросов. А уже за мостом стоит Припять. Город-призрак. Чёрная жемчужина. Боль всего мира. Самый жуткий памятник трагедии. Город, который всего 30 лет назад был одним из самых современных в Союзе, опустел в один день. Катастрофа просто стерла их, оставив пустыми 13,5 тысяч квартир. Места слабонервным здесь нет, мы предупреждали об этом еще до выезда. Время остановилось здесь, и ты стоишь в центре воронки. По этим улицам спешно уезжали машины.

В этом воздухе звучали сигналы тревоги. Эти двери закрывались на замки, которые после были сорваны мародерами. Во дворах сушилось белье, кое-где так и висят веревки для него. Дворец культуры «Энергетик», супермаркет, горисполком, кафе, которое не успело даже получить название… Всё это было. И больше нет. Только пустота. Не останавливайся. Припять ждала открытия нового парка развлечений 1 мая 1986 года. Мы посетим его. Увидим чертово колесо, карусели, аттракционы. Они не прокатили ни одного ребенка.

Музыкальная школа с разломанным пианино, речной порт, школа, кафе «Припять» с остатками мебели, бассейн, стадион, засекреченный завод Юпитер, с крыши 16-этажки в центре города видны радиолокационные антенны (они будут следующим пунктом на карте нашего маршрута). Более 20ти объектов погрузят тебя в прошлое, а в голове будет биться только один вопрос: «Как. » Как такое могло произойти? Разрушены судьбы сотен тысяч людей, боль этого места выше любой другой. Многие здесь забывают даже фотографировать, настолько погружаются в свои мысли… Из Припяти никто не возвращается прежним. Странно, но своей смертью этот город учит любить и ценить каждое мгновение жизни.

Чернобыль-2: секретный объект СССР — ЗГРЛС "Дуга"

Чернобыль-2 — засекреченный город, который стали отмечать на карте только после развала СССР. Военный городок, целью которого было обслуживание гигантского сверхсекретного военного комплекса ЗГРЛС «ДУГА-1». Здесь жили и работали больше 1000 солдат и офицеров. На карте же это место обозначалось как «детский лагерь» Что собой представляет комплекс? «Дуга́» (5Н32) — это две гигантские антенны, верхушки которых упираются, кажется, прямо в небо, и которые были созданы для оповещения угрозы с воздуха. Благодаря своим размерам, антенны могли отслеживать высоколетящие цели на расстоянии от 900 до 3000 км. Возвращаемся в Чернобыль, ужинаем в кафе «Десятка». Какой будет твоя ночь в Зоне Отчуждения? Сможешь уснуть. .

ДЕНЬ 2

Завтрак, Обед

Двухдневный тур в Чернобыльскую зону — это не стандартная «автобусная» экскурсия, где ты поверхностно знакомишься с «достопримечательностями».

Уверены, что за первый день все участники поездки успели перезнакомиться и найти общий язык, так что второй день мы планируем вместе. Конечно, наши гиды помогают и подсказывают самые выгодные маршруты и объекты для посещения.

Места, куда стоит вернуться — г. Припять

В первый день мы посетили много локаций, но поверь, остались еще места, которые способны взбудоражить твое сознание. Мы подскажем, какие, и ты сможешь сделать крутые фото. Третья очередь ЧАЭС, недостроенные энергоблоки №5 и№6 (снаружи). ЧАЭС не была достроена полностью. Об этом ты знаешь, а сегодня будет возможность подсмотреть, как создавалась громадина станции. Пятый энергоблок был готов к сдаче на 80%. Под шестой был только вырыт котлован. Мы обойдем их по периметру и даже заглянем внутрь. Только представь, сколько сил и ресурсов было вложено в это строительство…

Недостроенные Градирни (внутри и снаружи)

Это место стоит посетить хотя бы из-за его размеров. Они огромны. Находясь здесь (а ты попадешь внутрь строений), сложно поверить, что это было создано человеком. А еще увидишь знаменитое на весь мир граффити итальянского художника Гвидо ванн Хелтена.

Заброшенная экспериментальная база радиобиологии

База находиться на берегу пруда охладителя недалеко от градирен. Ранее в лабораториях проводились исследования по влиянию ионизирующих излучений на биологические объекты. После аварии все исследования прекратились, вся техника и препараты остались в лаборатории. База готова поделиться с вами своими выводами.

Искусственный Пруд Охладитель АЭС

Здесь ты узнаешь тайну, которую несет в себе это искусственное озеро. Глубина его в некоторых местах достигает 10 метров. Здесь таится много загадок… Хочешь больше подробностей? Милости просим…

Железнодорожная станция «Янов» (посещение зависит от даты тура)

Чернобыль, конечно же, был соединен с системой железных дорог Союза. Ты можешь посетить станцию Янов, которая принимали пассажирские поезда. Последний из них, следующий по маршруту «Москва-Хмельницкий», останавливался здесь в апреле 1986 г. Теперь перрон пуст. Поезда здесь не ходят вообще. На рельсах оставлены только пара локомотивов. Печальное зрелище.

с. Парышев, Опачичи (общение с самоселами)

Хоть и принято считать, что ЧЗО — пустынна и непригодна для жизни, ты уже убедился, что это миф. Здесь найдешь лишнее этому подтверждение. Как жить в запрещенной зоне? В нескольких километрах от смертельной опасности. Жить фактически в дикой местности, куда не приедет скорая и пожарная, где минимум соседей, где царствует природа, но вымерли люди? Ты сможешь расспросить об этом самоселов. Ведь на все нашли в себе силы покинуть родные места. Многие, очень многие остались или вернулись вскоре после отселения.

Интервью с сотрудниками Института ядерной безопасности НАН Украины в городе Чернобыль

О ЧЗО ходит много мифов и регулярно появляются слухи, на которых спекулируют все, кому не лень. Услышать самые точные и правдивые новости о состоянии реакторов, о жизни в Зоне Отчуждения, задавать вопросы о причинах и последствиях трагедии, узнать, чем и как живет Зона сегодня можно будет в разговоре с теми, кто исследует эту территорию на месте.

Чернобыль-2 военный городок + РЛС «ДУГА-1» административное здание

Военные городки закрытого типа были разбросаны по всему Союзу. Но таких было не так уж много. Объект госбезопасности повышенной секретности. Сегодня для тебя доступ к нему открыт. Ты можешь прогуляться по единственной улице городка, ул. Курчатова, заглянуть в солдатские казармы и главное — административное здание, куда стекались и где фиксировались сигналы с антенн-гигантов, от которых зависела жизнь и безопасность огромной страны, да и мира в целом.

Радиологический контроль

Покидая Зону отчуждения, ты обязательно пройдешь радиологический контроль. Специальные приборы просканирует тебя и твои вещи, и ты со спокойной совестью — радиация осталась за КПП — сядешь автобус. Радиация осталась. Но мысли, эмоции, впечатления останутся навсегда. Они заставят задуматься об очень многих вещах. Этот экстрим-тур не позволит тебе остаться прежним.

Важная информация: