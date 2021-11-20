Что вас ожидает:

Необычные впечатления

Что если вы знали что вас не станет уже в эти выходные? Вы бы стали ценить каждую минуту каждого дня? Я имею в виду … у нас только одна жизнь. Одна жизнь как человека, которым мы сейчас являемся. Ощутите масштабы трагедии, эмоции тех людей которые жили там когда-то. Посмотрите собственными глазами на некогда великие города бывшего СССР. Получи необъятное количество информации, за 1 день тура от настоящих сталкеров — фанатов Зоны отчуждения. Зона — это их жизнь, их смысл жизни… Они поделятся с тобой своими знаниями и расскажут такое, о чем ты возможно и не догадывался!

Загадки Чернобыля

Чернобыль загадочен и неоднозначен. Ты узнаешь, что «город-призрак» — всего лишь клеймо. Здесь кипит жизнь. Своя, совершенно особенная, другая. Сотрудники станции, дозиметристы, люди в штатском… Сложно поверить в то, что 32 года назад он был уничтожен за считанные часы. Доставай фотоаппарат. Будет много ядерных фото. В твой Instagram точно попадёт — стела «Чернобыль», роботы и техника, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, мемориал «Тем, кто спас Мир», действующий Свято-Ильинский храм, аллея отселенных городов и множество других объектов, которые перевернут твое сознание…

КПП «Левив». Блокпост №2

Второй блокпост. Будь готов к повторной паспортной проверке. Сотрудники спецслужб не допустят проникновение в 10-ти километровую зону случайных гостей.

Село Копачи. Садик-призрак

Всего 4 км до станции. Этот населенный пункт был захоронен ликвидаторами под толстым слоем земли. Уцелел лишь детский садик — памятник беззаботного детства и светлого будущего. ты уже вспоминаешь свой детсад, да? Похож, правда? Как все советские садики… Но веселье и детский смех здесь сменила звенящая тишина.

ЧАЭС — памятник «не мирному» атому

Проезжаем территорию Атомной Электростанции. Справа — недостроенные Энергоблоки №5 и №6, что их ждет дальше? Неужели их когда-нибудь запустят? Слева ты увидишь Энергоблоки №1, №2 и №3. Кстати, энергоблок №3 остановили только через 15 лет после аварии — в 2000 году. Здесь обрати внимание на спец сооружения, которые должны были охлаждать реакторы №5 и №6. Это внушающих размеров недостроенные градирни. Пруд-охладитель, который облюбовали многометровые гигантские сомы. Приготовь заранее лакомства для них, возможно, удастся покормить рыбок… И самое главное — объект-укрытие, или «Арка», в которой прячется враг всего человечества, безжалостный и до сих пор излучающий радиацию Реактор №4, мощнейший взрыв на котором унес здоровье и жизни тысяч людей. Тебе выпадет возможность побывать возле этого грандиозного чуда инженерии буквально на расстоянии вытянутой руки.

Припять. Забытый Богом город

Ты сможешь лично лицезреть объекты, которые стали достоянием множества фильмов, игр и книг. Молодой город, который должен был стать городом счастья, сегодня пуст и мрачен. Только несколько групп туристов, пес Тарзан и парочка бродячих домашних животных напоминают о жизни в этом забытом Богом месте. Позади остались Рыжий Лес, стела «Припять», мост «Смерти». автобус подъезжает к центральной площади города. Можешь зайти в универмаг — это был чуть ли не первый супермаркет в Союзе. Дворец культуры «Энергетик», отель «Полесье» (наблюдательный пункт), горисполком (ставший первым штабом по ликвидации последствий катастрофы), кинотеатр «Прометей», детский садик и школа, больница, бассейн «Лазурный».

Остановимся в парке аттракционов возле чертового колеса. Этот парк планировали запустить 1 мая 1986 года, всего 4 дня не хватило до открытия. Кажется, в этом месте буквально слышишь голоса… взрыв… вой сирен… чувствуешь боль и отчаянье людей, покидающих свои дома в неизвестности и страхе. Проникнись болью этого города, его историей и переоценка ценностей в твоей голове не заставит долго ждать. С Припяти ты уедешь совершенно другим человеком.

Секретный объект Чернобыль 2. ЗГРЛС «ДУГА-1»

Военные секреты Зоны отчуждения. ЗГРЛС «ДУГА-1» один из самых известных объектов бывшего СССР, точное название «5H32». «Дуга» предназначалась для оповещения угроз с воздуха (запуск межконтинентальных баллистических ракет). Сигнал, который передавала станция, напоминал стук дятла, поэтому её ещё называют Русский Дятел. Комплекс представляет собой две антенны огромнейших размеров, которые не в состоянии будет охватить объектив твоей камеры.

Радиологический контроль

Наша однодневная поездка подходит к концу. Пройди специальный радиологический контроль. Ты будешь спокоен. Радиация остается в Зоне. С тобой домой едут совершенно новые эмоции. Возможно, раньше ты даже не представлял их. Этот опыт никого не оставляет равнодушны; прикасаясь к смерти, меняются все. Полтора часа обратной дороги обычно молчаливее, чем те же часы утром. Каждый думает о своем. Несет СВОЙ эмоциональный артефакт домой. Но всех объединяет одно, и мы убедились в этом — каждому, кто едет сейчас в автобусе, захочется вернуться. Зона притягивает, как магнит. Увернуться невозможно.

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