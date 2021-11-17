Что вас ожидает:

Начало путешествия

Путь из Киева до КПП «Дитятки», контрольно-пропускного пункта 30-километровой ЧЗО, занимает около двух часов. Чтобы не скучать в дороге, мы предлагаем тебе посмотреть специально подготовленные видео материалы по теме Чернобыльской катастрофы 1986 года. В дороге запланирована остановка на заправочной станции. У тебя будет возможность выпить чаю, кофе, перекусить, сходить в туалет.

Чернобыль, с. Копачи

Вы увидите, что Чернобыль — это обычный провинциальный украинский город. Только он замер в 1986 году. Сейчас здесь проживают сотрудники станции и другие работники Чернобыльской зоны. Находясь в Чернобыле впервые, сложно поверить в то, что этот город каким-то образом связан с катастрофой 1986 года. В селе Копачи, вас ждёт посещение детского садика, одного из уцелевших зданий после захоронения всего села. Копачи находятся в четырех километрах от атомной станции.

Промышленная площадка Чернобыльской Атомной Электростанции

фото-остановка возле пруда-охладителя с правой стороны ты сможешь увидеть недостроенные энергоблоки 5 и 6, а также огромные строения недостроенных градирен; с левой стороны будет видно 1,2 и 3 энергоблоки ЧАЭС, а также новый объект-укрытие «Арка»;

посещение мемориала у административного корпуса АЭС;

УКРЫТИЕ-2 «Арка», смотровая площадка;

Ты увидишь новый объект-укрытие на расстоянии 300 метров.

Покинутый город Припять

Рыжий лес;

Стела «Припять» при въезде в город;

Мост смерти;

Остановка на центральной площади города, пешая прогулка;

Дворец культуры «Энергетик», отель «Полесье» (наблюдательный пункт);

Универмаг;

Парк аттракционов;

Чертово колесо (пуск колеса был запланирован на 1 мая 1986, но….);

Горисполком. Впоследствии здание стало штабом по ликвидации последствий катастрофы;

Кинотеатр «Прометей»;

Речная пристань города, затопленный причал;

Детский садик и школа;

Ты сделаете массу фото, получишь незабываемые впечатления и неповторимые эмоции!

Секретный объект Чернобыль 2. Загоризонтная Радиолокационная Станция «ДУГА-1»

ЗГРЛС «ДУГА-1» один из самых известных объектов бывшего СССР. Дуга предназначалась для оповещения об угрозах с воздуха (запуск межконтинентальных баллистических ракет). Сигнал, который передавала станция, напоминал стук дятла. Именно поэтому ее еще называли «Русский Дятел». Во время тура запланирован обед. Обед входит в стоимость приватного тура. Для твоей безопасности во время тура ты будешь проходить Радиологический контроль.

Список объектов, которые можно посетить дополнительно:

Военный лагерь 25-брыгады, осмотр;

Объездная дорога, специально построена в первый месяц аварии;

Третья очередь ЧАЭС 5 и 6 энергоблоки, градирни;

По плану после завершения 5 и 6-го блока, должны были построить еще три на другой стороне реки Припять, тогда ЧАЭС была бы крупнейшей АЭС в мире;

Заброшенная экспериментальная база радиобиологии животных;

с. Парышев, с. Опачичи, с. Купатове (общение с самоселами);

Бывший лагерь отдыха «Сказочный»;

Свято-Ильинский храм, Чернобыль.

Важная информация: