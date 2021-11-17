Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом

Людные автобусы и толпы туристов не для тебя

Людные автобусы и толпы туристов не для тебя? Тогда тебе к нам! Мы организуем для тебя все по высшему разряду только лучшие гиды и только VIP сервис: трансфер с отеля, персональный гид, обед, комфортабельный личный транспорт.

Это именно те факторы, которые сделают твоё пребывание в Зоне Отчуждения незабываемым.

Мы позаботимся обо всём, чтобы сделать твоё персональное путешествие идеальным.
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом

Что вы увидите 🤩

  • г. Чернобыль
  • г. Припять
  • Секретный объект Чернобыль-2 ЗРЛС "ДУГА"
  • Смотровая площадка Чернобыльской АЭС
  • и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Начало путешествия
    Путь из Киева до КПП «Дитятки», контрольно-пропускного пункта 30-километровой ЧЗО, занимает около двух часов. Чтобы не скучать в дороге, мы предлагаем тебе посмотреть специально подготовленные видео материалы по теме Чернобыльской катастрофы 1986 года. В дороге запланирована остановка на заправочной станции. У тебя будет возможность выпить чаю, кофе, перекусить, сходить в туалет.

    Чернобыль, с. Копачи

    Вы увидите, что Чернобыль — это обычный провинциальный украинский город. Только он замер в 1986 году. Сейчас здесь проживают сотрудники станции и другие работники Чернобыльской зоны. Находясь в Чернобыле впервые, сложно поверить в то, что этот город каким-то образом связан с катастрофой 1986 года. В селе Копачи, вас ждёт посещение детского садика, одного из уцелевших зданий после захоронения всего села. Копачи находятся в четырех километрах от атомной станции.
    Промышленная площадка Чернобыльской Атомной Электростанции
    • фото-остановка возле пруда-охладителя с правой стороны ты сможешь увидеть недостроенные энергоблоки 5 и 6, а также огромные строения недостроенных градирен; с левой стороны будет видно 1,2 и 3 энергоблоки ЧАЭС, а также новый объект-укрытие «Арка»;
    • посещение мемориала у административного корпуса АЭС;
    • УКРЫТИЕ-2 «Арка», смотровая площадка;
    • Ты увидишь новый объект-укрытие на расстоянии 300 метров.
    Покинутый город Припять
    • Рыжий лес;
    • Стела «Припять» при въезде в город;
    • Мост смерти;
    • Остановка на центральной площади города, пешая прогулка;
    • Дворец культуры «Энергетик», отель «Полесье» (наблюдательный пункт);
    • Универмаг;
    • Парк аттракционов;
    • Чертово колесо (пуск колеса был запланирован на 1 мая 1986, но….);
    • Горисполком. Впоследствии здание стало штабом по ликвидации последствий катастрофы;
    • Кинотеатр «Прометей»;
    • Речная пристань города, затопленный причал;
    • Детский садик и школа;
    • Ты сделаете массу фото, получишь незабываемые впечатления и неповторимые эмоции!
    Секретный объект Чернобыль 2. Загоризонтная Радиолокационная Станция «ДУГА-1»
    ЗГРЛС «ДУГА-1» один из самых известных объектов бывшего СССР. Дуга предназначалась для оповещения об угрозах с воздуха (запуск межконтинентальных баллистических ракет). Сигнал, который передавала станция, напоминал стук дятла. Именно поэтому ее еще называли «Русский Дятел». Во время тура запланирован обед. Обед входит в стоимость приватного тура. Для твоей безопасности во время тура ты будешь проходить Радиологический контроль.

    Список объектов, которые можно посетить дополнительно:

    • Военный лагерь 25-брыгады, осмотр;
    • Объездная дорога, специально построена в первый месяц аварии;
    • Третья очередь ЧАЭС 5 и 6 энергоблоки, градирни;
    • По плану после завершения 5 и 6-го блока, должны были построить еще три на другой стороне реки Припять, тогда ЧАЭС была бы крупнейшей АЭС в мире;
    • Заброшенная экспериментальная база радиобиологии животных;
    • с. Парышев, с. Опачичи, с. Купатове (общение с самоселами);
    • Бывший лагерь отдыха «Сказочный»;
    • Свято-Ильинский храм, Чернобыль.

    Важная информация:

    • Внимание, выезд осуществляется из Киева;
    • Только для совершеннолетних (18+);
    • Для участия в туре необходимо предоставить паспортные данные всех участников;
    • Тщательно проверьте предоставленные данные;
    • Внимание! Очень важно, чтобы данные были указаны точно, как в паспорте!
    • В случае несовпадения данных Вы не сможете пройти паспортный контроль на КПП «Дитятки».

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Полномасштабное посещение ЧЗО
    • Транспортное сопровождение
    • Трансфер из отеля или другой точки в г. Киев
    • Страхование
    • Организация разрешительной документации, необходимой для посещения Зоны
    • Разрешительная документация необходимая для посещения 30км Зоны
    • Разрешительная документация необходимая для посещения 10км Зоны
    • Разрешительная документация необходимая для посещения г. Припять
    • Профессиональный гид на английском или русском языке
    • Разрешение на фото-видеосъемку
    • Обед на територии столовой №19 для сотрудников ЧАЭС
    Что не входит?
    • Аренда дозиметра - 220 UAH.
    • Личные расходы.
    Место начала и завершения?
    Любой адрес или отель в г. Киев
    Что важно знать?
    • Внимание, выезд осуществляется из Киева
    • Только для совершеннолетних (18+)
    • Для участия в туре необходимо предоставить паспортные данные всех участников
    • Тщательно проверьте предоставленные данные
    • Внимание! Очень важно, чтобы данные были указаны точно, как в паспорте!
    • В случае несовпадения данных Вы не сможете пройти паспортный контроль на КПП «Дитятки».
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 08:00

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