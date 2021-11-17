Что вас ожидает:
Начало путешествия
Путь из Киева до КПП «Дитятки», контрольно-пропускного пункта 30-километровой ЧЗО, занимает около двух часов. Чтобы не скучать в дороге, мы предлагаем тебе посмотреть специально подготовленные видео материалы по теме Чернобыльской катастрофы 1986 года. В дороге запланирована остановка на заправочной станции. У тебя будет возможность выпить чаю, кофе, перекусить, сходить в туалет.
Чернобыль, с. Копачи
Вы увидите, что Чернобыль — это обычный провинциальный украинский город. Только он замер в 1986 году. Сейчас здесь проживают сотрудники станции и другие работники Чернобыльской зоны. Находясь в Чернобыле впервые, сложно поверить в то, что этот город каким-то образом связан с катастрофой 1986 года. В селе Копачи, вас ждёт посещение детского садика, одного из уцелевших зданий после захоронения всего села. Копачи находятся в четырех километрах от атомной станции.
Промышленная площадка Чернобыльской Атомной Электростанции
- фото-остановка возле пруда-охладителя с правой стороны ты сможешь увидеть недостроенные энергоблоки 5 и 6, а также огромные строения недостроенных градирен; с левой стороны будет видно 1,2 и 3 энергоблоки ЧАЭС, а также новый объект-укрытие «Арка»;
- посещение мемориала у административного корпуса АЭС;
- УКРЫТИЕ-2 «Арка», смотровая площадка;
- Ты увидишь новый объект-укрытие на расстоянии 300 метров.
Покинутый город Припять
- Рыжий лес;
- Стела «Припять» при въезде в город;
- Мост смерти;
- Остановка на центральной площади города, пешая прогулка;
- Дворец культуры «Энергетик», отель «Полесье» (наблюдательный пункт);
- Универмаг;
- Парк аттракционов;
- Чертово колесо (пуск колеса был запланирован на 1 мая 1986, но….);
- Горисполком. Впоследствии здание стало штабом по ликвидации последствий катастрофы;
- Кинотеатр «Прометей»;
- Речная пристань города, затопленный причал;
- Детский садик и школа;
- Ты сделаете массу фото, получишь незабываемые впечатления и неповторимые эмоции!
Секретный объект Чернобыль 2. Загоризонтная Радиолокационная Станция «ДУГА-1»
ЗГРЛС «ДУГА-1» один из самых известных объектов бывшего СССР. Дуга предназначалась для оповещения об угрозах с воздуха (запуск межконтинентальных баллистических ракет). Сигнал, который передавала станция, напоминал стук дятла. Именно поэтому ее еще называли «Русский Дятел». Во время тура запланирован обед. Обед входит в стоимость приватного тура. Для твоей безопасности во время тура ты будешь проходить Радиологический контроль.
Список объектов, которые можно посетить дополнительно:
- Военный лагерь 25-брыгады, осмотр;
- Объездная дорога, специально построена в первый месяц аварии;
- Третья очередь ЧАЭС 5 и 6 энергоблоки, градирни;
- По плану после завершения 5 и 6-го блока, должны были построить еще три на другой стороне реки Припять, тогда ЧАЭС была бы крупнейшей АЭС в мире;
- Заброшенная экспериментальная база радиобиологии животных;
- с. Парышев, с. Опачичи, с. Купатове (общение с самоселами);
- Бывший лагерь отдыха «Сказочный»;
- Свято-Ильинский храм, Чернобыль.
Важная информация:
- Внимание, выезд осуществляется из Киева;
- Только для совершеннолетних (18+);
- Для участия в туре необходимо предоставить паспортные данные всех участников;
- Тщательно проверьте предоставленные данные;
- Внимание! Очень важно, чтобы данные были указаны точно, как в паспорте!
- В случае несовпадения данных Вы не сможете пройти паспортный контроль на КПП «Дитятки».