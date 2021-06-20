Отзыв на: Черновцы: не с первого взгляда С Сергей 5 Пять лет назад Евгения подарила мне этот город. Я влюбился в Черновцы во многом потому что у меня был прекрасный экскурсовод. Я с удовольствем вернулся в этот город и нашел экскурсовода которому был обязан своей любовью к Черновцам Евгению.

Отзыв на: Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке М Михаил 5 Всем рекомендую, лучший гид города

Отзыв на: Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке В Вия 5 Евгения - замечательный гид и очень интересный собеседник. Экскурсия пролетела на одном дыхании: учтены все наши пожелания, компактно выстроен маршрут, легкая подача материала. Черновцы - уникальный город. После экскурсии осталось приятное послевкусие. Конечно же, рекомендую! Без вариантов. ;-)

Отзыв на: Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке А Алексей 5 Потрясающая по впечатлениям экскурсия! Не обращали внимания на погоду. которая была уж совсем не очень. Очнь интересно, познавательно. Побывали в местах. которых нет ни в одном путеводителе. Очень рекомендую всем. Не пожалееете. это точно! Огромное спасибо Евгении за Экскурсию и впечатления!

Отзыв на: Черновцы приглашают на променад! О Ольга 5 Мы были в городе один день. Экскурсия очень понравилась. Нас было трое взрослых и ребенок. Наш экскурсовод Евгения провела экскурсию с учетом наших интересов и возможностей. Нам очень понравилось - большое спасибо, Женя.

Отзыв на: Черновцы приглашают на променад! П Павел 5 Евгения прекрасный гид. Интересно, последовательно, сбалансированно. Брали экскурсия по Кобылянской улице. Полтора часа удовольствия.

Отзыв на: Черновцы: не с первого взгляда v vika 5 Женя очень профессиональный гид, очень знающая и приятная в общении

Отзыв на: Черновцы: жемчужина австрийской короны Т Тетяна 5 Євгенія- чудовий гід, рекомендую всім, хто хоче дізнатися щось новеньке про славне місто Чернівці)) Кожен куточок, кожний будинок має свою історію, якою поділиться з вами Євгенія. Наша збірна тургрупа Київ-Одеса отримала справжнє задоволення від спілкування з нею. Всім щастя і удачі!