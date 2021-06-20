Все экскурсии в Черновцах
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Черновцах – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Черновцах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€30
за 1-10 чел.
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Обзорная экскурсия по городу с многовековой историей
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€28
за 1-10 чел.
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Прогулка в городе по следам величественных монархов династии Габсбургов
Индивидуальная экскурсия
2ч
€20
за 1-10 чел.
Черновцы приглашают на променад!
Погрузиться в неспешный ритм светских прогулок на экскурсии по главной улице города
Индивидуальная экскурсия
5ч
€40
за 1-10 чел.
Черновцы: не с первого взгляда
Каретные проезды, уютные дворики, хрустальные стекла, дубовые ступени — душа города в улицах и домах
Последние отзывы «Экскурсии Черновцов»
- Отзыв на: Черновцы: не с первого взглядаССергей20 июня 2021Пять лет назад Евгения подарила мне этот город. Я влюбился в Черновцы во многом потому что у меня был прекрасный экскурсовод. Я с удовольствем вернулся в этот город и нашел экскурсовода которому был обязан своей любовью к Черновцам Евгению.
- ММихаил12 июня 2021Всем рекомендую, лучший гид города
- ВВия24 августа 2020Евгения - замечательный гид и очень интересный собеседник. Экскурсия пролетела на одном дыхании: учтены все наши пожелания, компактно выстроен маршрут, легкая подача материала. Черновцы - уникальный город. После экскурсии осталось приятное послевкусие. Конечно же, рекомендую! Без вариантов. ;-)
- ААлексей7 марта 2020Потрясающая по впечатлениям экскурсия! Не обращали внимания на погоду. которая была уж совсем не очень. Очнь интересно, познавательно. Побывали в местах. которых нет ни в одном путеводителе. Очень рекомендую всем. Не пожалееете. это точно! Огромное спасибо Евгении за Экскурсию и впечатления!
- Отзыв на: Черновцы приглашают на променад!ООльга17 февраля 2020Мы были в городе один день. Экскурсия очень понравилась. Нас было трое взрослых и ребенок. Наш экскурсовод Евгения провела экскурсию с учетом наших интересов и возможностей. Нам очень понравилось - большое спасибо, Женя.
- Отзыв на: Черновцы приглашают на променад!ППавел26 марта 2019Евгения прекрасный гид. Интересно, последовательно, сбалансированно. Брали экскурсия по Кобылянской улице. Полтора часа удовольствия.
- Отзыв на: Черновцы: не с первого взглядаvvika16 мая 2018Женя очень профессиональный гид, очень знающая и приятная в общении
- Отзыв на: Черновцы: жемчужина австрийской короныТТетяна10 мая 2017Євгенія- чудовий гід, рекомендую всім, хто хоче дізнатися щось новеньке про славне місто Чернівці)) Кожен куточок, кожний будинок має свою історію, якою поділиться з вами Євгенія. Наша збірна тургрупа Київ-Одеса отримала справжнє задоволення від спілкування з нею. Всім щастя і удачі!
- Отзыв на: Черновцы: жемчужина австрийской короныТТатьяна23 августа 2015Экскурсия, экскурсовод и город не обманули наших ожиданий. Было интересно и познавательно. Евгения отличный гид. Мы окунулись в атмосферу Черновцов времен Австро-Венгрии, познакомились с архитектурой города, прониклись его духом. Еще раз спасибо Евгении. Рекомендуем всем посетить Черновцы. Татьяна и Валерий, туристы из Киева