5 отзывов оставили туристы

Черновцы: не с первого взгляда

Каретные проезды, уютные дворики, хрустальные стекла, дубовые ступени — душа города в улицах и домах

Ни один город мира невозможно вполне увидеть и понять за несколько часов обзорной экскурсии. Особенно если это город, богатый историческими событиями, построенный в кружевном переплетении народов и культур, город камерный, открывающийся не каждому — такой, как мои родные Черновцы. Давайте оставим в стороне традиционные маршруты "открыточными" видами (тем более, что при такой компактности исторического центра, как у нас, мы все равно их увидим!) и попробуем заглянуть поглубже, чтобы увидеть самую душу города, понять, чем он живет и почему хоть раз побывав в Черновцах, каждый мечтает сюда вернуться вновь.