5 отзывов оставили туристы

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Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке

Обзорная экскурсия по городу с многовековой историей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

28 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Евгения – Гид в Черновцах
600-летний город 🏙️ Черновцы открывает для вас свои двери! В ходе обзорной прогулки многовековая история 📖 города раскроется перед вами во всей полноте и противоречивости.
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке

Программа

Вы увидите все главные достопримечательности Черновцов:

  • истоки города в древнейшем его районе площади Пресвятой Марии (Турецкого колодца);
  • первый каменный храм города — католический Костел Воздвижения Честного Креста;
  • городскую Ратушу;
  • музыкально-драматический театр им. О. Кобылянской и одну из красивейших в Европе Театральную площадь;
  • “Черновицкий Бродвей” — пешеходную улицу Ольги Кообылянской;
  • шедевры классики и барокко, модерна и ренессанса в богатейшей черновицкой архитектуре;
  • места, помнящие шаги Ференца Листа и Карузо, Соломии Крушельницкой и Михая Эминеску, Софии Ротару и Владимира Ивасюка;
  • и, конечно же, визитку Черновцов, часть Всемирного наследия ЮНЕСКО — бывшую резиденцию православных митрополитов Буковины и Далмации.

Во время прогулки вы поймете, почему именно Черновцы стали любимейшим городом династии Габсбургов, городом-рекламой всей империи, ценнейшей жемчужиной в Австрийской короне, увидите наш город во всей его красе и обязательно захотите вернуться снова, чтобы узнать его получше.

Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке
Черновцы — 600 лет на европейском перекрестке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Черновцы - мой родной и с детства любимый город, и я с радостью поделюсь с вами своей любовью! Вам гарантированы интересные прогулки по Черновцам и Буковине в комфортном для вас темпе, во время которых вы сможете увидеть как "обязательную программу", так и места "для своих", услышать все проверенные факты и загадочные легенды, которыми полнится наш край, получить море впечатлений и просто приятно пообщаться.
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5 отзывов оставили туристы

24 августа 2020
Евгения - замечательный гид и очень интересный собеседник. Экскурсия пролетела на одном дыхании: учтены все наши пожелания, компактно выстроен маршрут, легкая подача материала. Черновцы - уникальный город. После экскурсии осталось приятное послевкусие. Конечно же, рекомендую! Без вариантов!;-)
7 марта 2020
Потрясающая по впечатлениям экскурсия!!!!! Не обращали внимания на погоду. которая была уж совсем не очень. Очнь интересно, познавательно. Побывали в местах. которых нет ни в одном путеводителе. Очень рекомендую всем. Не пожалееете. это точно!!!! Огромное спасибо Евгении за Экскурсию и впечатления!!!!!!!!
24 апреля 2019
Евгения, спасибо большое. Всё замечательно!
Анна
20 июля 2018
Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Гид Евгения не только профессиональный гид, а также очень приятный собеседник. Был построен маршрут, учитывая наши пожелания. Очень рекомендуем )
5 января 2017
Был на экскурсии 2. 01 с друзьями. Приехали из Херсона на праздники в Черновцы. Заказали экскурсию, перезвонили в течении часа. Экскурсия очень понравилась, интересная и увлекательная! Спасибо экскурсоводу Евгении)))

Евгения проводит ещё 3 экскурсии

Черновцы: жемчужина австрийской короныЧерновцы: жемчужина австрийской короныЧерновцы: жемчужина австрийской короны
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Прогулка в городе по следам величественных монархов династии Габсбургов
Черновцы, город с более чем 600-летней историей, наивысшего своего расцвета достиг во времена правления на этих землях Австро-Венгерской династии Габсбургов. Так давайте же пройдемся следами величественных монархов и попробуем понять, чем же им был так дорог этот небольшой городок на дальней восточной границе величественной империи!
Черновцы: не с первого взглядаЧерновцы: не с первого взглядаЧерновцы: не с первого взгляда
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Каретные проезды, уютные дворики, хрустальные стекла, дубовые ступени — душа города в улицах и домах
Ни один город мира невозможно вполне увидеть и понять за несколько часов обзорной экскурсии. Особенно если это город, богатый историческими событиями, построенный в кружевном переплетении народов и культур, город камерный, открывающийся не каждому — такой, как мои родные Черновцы. Давайте оставим в стороне традиционные маршруты "открыточными" видами (тем более, что при такой компактности исторического центра, как у нас, мы все равно их увидим!) и попробуем заглянуть поглубже, чтобы увидеть самую душу города, понять, чем он живет и почему хоть раз побывав в Черновцах, каждый мечтает сюда вернуться вновь.
Черновцы приглашают на променад!Черновцы приглашают на променад!Черновцы приглашают на променад!
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Погрузиться в неспешный ритм светских прогулок на экскурсии по главной улице города
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