1 отзыв оставили туристы

Маршрут экскурсии: Центральная площадь — ул. И. Франка — ул. Головна — ул. Н. Гоголя — ул. О. Кобылянской — ул. Челюскинцев — ул. Украинская — ул. Русская — ул. Садовского — ул. А. Шептицкого — ул. Школьная — пл. Св. Марии.
Во время нашей прогулки мы:
услышим мелодию, которую ежедневно в полдень исполняет трубач с башни городской ратуши;
заглянем в роскошные каретные проезды знати и простые, но такие уютные дворики обычных горожан;
заметим ускользающие от беглого взгляда детали зданий и поймем их глубокий тайный смысл;
заглянем в дома, где поселились небеса и ангелы, где до сих пор таинственно поскрипывают вощеные дубовые ступени и ясным светом мерцают хрустальные стекла в оконницах;
и, наконец, поймем, как и почему здесь сложилась столь тесная и непоколебимая дружба украинцев, евреев, румын, русских, поляков, немцев, армян, венгров, чехов, австрийцев и еще многих и многих наций и народностей, равновеликих в своей роли в сотворении этого неповторимого феномена Черновцов и равномалых — на фоне его величия и совместно сотворенной красоты.
Притомившись, мы сможем остановиться на небольшой кофе-брейк или даже на обед (по вашему желанию, оплачивается дополнительно, ок. 50 грн/чел), чтобы с новыми силами продолжить свой маршрут извилистыми черновицкими улочками.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Черновцы - мой родной и с детства любимый город, и я с радостью поделюсь с вами своей любовью! Вам гарантированы интересные прогулки по Черновцам и Буковине в комфортном для вас темпе, во время которых вы сможете увидеть как "обязательную программу", так и места "для своих", услышать все проверенные факты и загадочные легенды, которыми полнится наш край, получить море впечатлений и просто приятно пообщаться.