1 отзыв оставили туристы

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Черновцы: не с первого взгляда

Каретные проезды, уютные дворики, хрустальные стекла, дубовые ступени — душа города в улицах и домах

5
1 отзыв
Евгения
Евгения – Гид из Черновцов
Ни один город 🏙️ мира невозможно вполне увидеть и понять за несколько часов обзорной экскурсии 🧭.

Особенно если это город, богатый историческими событиями, построенный в кружевном переплетении народов и культур, город камерный, открывающийся не каждому — такой, как мои родные Черновцы.

Давайте оставим в стороне традиционные маршруты "открыточными" видами (тем более, что при такой компактности исторического центра, как у нас, мы все равно их увидим!) и попробуем заглянуть поглубже, чтобы увидеть самую душу города, понять, чем он живет и почему хоть раз побывав в Черновцах, каждый мечтает сюда вернуться вновь.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €35 за экскурсию

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Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда

Программа

Маршрут экскурсии: Центральная площадь — ул. И. Франка — ул. Головна — ул. Н. Гоголя — ул. О. Кобылянской — ул. Челюскинцев — ул. Украинская — ул. Русская — ул. Садовского — ул. А. Шептицкого — ул. Школьная — пл. Св. Марии.

Во время нашей прогулки мы:

  • услышим мелодию, которую ежедневно в полдень исполняет трубач с башни городской ратуши;
  • заглянем в роскошные каретные проезды знати и простые, но такие уютные дворики обычных горожан;
  • заметим ускользающие от беглого взгляда детали зданий и поймем их глубокий тайный смысл;
  • изучим причудливые рисунки многовековой брусчатки;
  • заглянем в дома, где поселились небеса и ангелы, где до сих пор таинственно поскрипывают вощеные дубовые ступени и ясным светом мерцают хрустальные стекла в оконницах;
  • и, наконец, поймем, как и почему здесь сложилась столь тесная и непоколебимая дружба украинцев, евреев, румын, русских, поляков, немцев, армян, венгров, чехов, австрийцев и еще многих и многих наций и народностей, равновеликих в своей роли в сотворении этого неповторимого феномена Черновцов и равномалых — на фоне его величия и совместно сотворенной красоты.

Притомившись, мы сможем остановиться на небольшой кофе-брейк или даже на обед (по вашему желанию, оплачивается дополнительно, ок. 50 грн/чел), чтобы с новыми силами продолжить свой маршрут извилистыми черновицкими улочками.

Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда
Черновцы: не с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Черновцы - мой родной и с детства любимый город, и я с радостью поделюсь с вами своей любовью! Вам гарантированы интересные прогулки по Черновцам и Буковине в комфортном для вас темпе, во время которых вы сможете увидеть как "обязательную программу", так и места "для своих", услышать все проверенные факты и загадочные легенды, которыми полнится наш край, получить море впечатлений и просто приятно пообщаться.
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1 отзыв оставили туристы

16 мая 2018
Женя очень профессиональный гид, очень знающая и приятная в общении

Евгения проводит ещё 3 экскурсии

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