2 отзыва оставили туристы

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Черновцы приглашают на променад!

Погрузиться в неспешный ритм светских прогулок на экскурсии по главной улице города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

15 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Евгения – Гид в Черновцах
Вы готовы к неспешной прогулке 👣 "по главной улице к оркестром"? Тогда приглашаем вас на улицу Панскую в Черновцах!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!

Черновицкий Бродвей, черновицкая Корсо, черновицкие Елисейские поля, главный городской променад, место встречи всех горожан и гостей города — как только не называли эту поистине главную в Черновцах улицу! Но как ее не называй, важно одно: если вы не гуляли по Кобылянской — вы не видели Черновцы!

Программа

Когда-то ее по несколько раз в день мыли теплой водой с мылом, запрещали переносить что-либо, кроме цветов, а пройтись разрешали исключительно в чистой обуви. Сейчас же здесь можно за час встретить всех давних знакомых, понаблюдать за работой художников, послушать уличных музыкантов, поздравить молодоженов, угоститься лучшим кофе и десертами, купить сувениров, попасть на киносеанс или поэтические чтения под открытым небом, а при желании — и станцевать вальс или танго в сопровождении настоящего оркестра.
Протяженность улицы — всего около километра, количество домов на ней не дотягивает и до 60-ти, но всего два из них не принадлежат к памятникам архитектуры, каждый имеет свою увлекательную историю и славится более или менее знатными бывшими или нынешними жителями.

Во время прогулки по Панской я расскажу вам самые интересные, таинственные и интригующие ее истории, вы узнаете тайный смысл архитектурных символов на фасадах ее зданий, научитесь отличать исторически ценные детали от “новодела” и сами не заметите как погрузитесь в мирный неспешный ритм светских прогулок благородным дам и джентельменов прежних времен.

Милости прошу на прогулку!

Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!
Черновцы приглашают на променад!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Черновцы - мой родной и с детства любимый город, и я с радостью поделюсь с вами своей любовью! Вам гарантированы интересные прогулки по Черновцам и Буковине в комфортном для вас темпе, во время которых вы сможете увидеть как "обязательную программу", так и места "для своих", услышать все проверенные факты и загадочные легенды, которыми полнится наш край, получить море впечатлений и просто приятно пообщаться.
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2 отзыва оставили туристы

17 февраля 2020
Мы были в городе один день. Экскурсия очень понравилась. Нас было трое взрослых и ребенок. Наш экскурсовод Евгения провела экскурсию с учетом наших интересов и возможностей. Нам очень понравилось - большое спасибо, Женя.
26 марта 2019
Евгения прекрасный гид. Интересно, последовательно, сбалансированно. Брали экскурсия по Кобылянской улице. Полтора часа удовольствия.

Евгения проводит ещё 3 экскурсии

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Ни один город мира невозможно вполне увидеть и понять за несколько часов обзорной экскурсии. Особенно если это город, богатый историческими событиями, построенный в кружевном переплетении народов и культур, город камерный, открывающийся не каждому — такой, как мои родные Черновцы. Давайте оставим в стороне традиционные маршруты "открыточными" видами (тем более, что при такой компактности исторического центра, как у нас, мы все равно их увидим!) и попробуем заглянуть поглубже, чтобы увидеть самую душу города, понять, чем он живет и почему хоть раз побывав в Черновцах, каждый мечтает сюда вернуться вновь.

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