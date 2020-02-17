2 отзыва оставили туристы

Черновицкий Бродвей, черновицкая Корсо, черновицкие Елисейские поля, главный городской променад, место встречи всех горожан и гостей города — как только не называли эту поистине главную в Черновцах улицу! Но как ее не называй, важно одно: если вы не гуляли по Кобылянской — вы не видели Черновцы!

Программа

Когда-то ее по несколько раз в день мыли теплой водой с мылом, запрещали переносить что-либо, кроме цветов, а пройтись разрешали исключительно в чистой обуви. Сейчас же здесь можно за час встретить всех давних знакомых, понаблюдать за работой художников, послушать уличных музыкантов, поздравить молодоженов, угоститься лучшим кофе и десертами, купить сувениров, попасть на киносеанс или поэтические чтения под открытым небом, а при желании — и станцевать вальс или танго в сопровождении настоящего оркестра.

Протяженность улицы — всего около километра, количество домов на ней не дотягивает и до 60-ти, но всего два из них не принадлежат к памятникам архитектуры, каждый имеет свою увлекательную историю и славится более или менее знатными бывшими или нынешними жителями.

Во время прогулки по Панской я расскажу вам самые интересные, таинственные и интригующие ее истории, вы узнаете тайный смысл архитектурных символов на фасадах ее зданий, научитесь отличать исторически ценные детали от “новодела” и сами не заметите как погрузитесь в мирный неспешный ритм светских прогулок благородным дам и джентельменов прежних времен.

Милости прошу на прогулку!