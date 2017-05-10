2 отзыва оставили туристы

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Черновцы: жемчужина австрийской короны

Прогулка в городе по следам величественных монархов династии Габсбургов

5
2 отзыва
Евгения
Евгения – Гид из Черновцов
Черновцы, город 🏙️ с более чем 600-летней историей 📖, наивысшего своего расцвета достиг во времена правления на этих землях Австро-Венгерской династии Габсбургов.

Так давайте же пройдемся следами величественных монархов и попробуем понять, чем же им был так дорог этот небольшой городок на дальней восточной границе величественной империи!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €25 за экскурсию

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Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны

Программа

Наш маршрут проляжет местами, так или иначе связанными с представителями монаршей династии.

  • Бывшая площадь Святого Креста раскроет нам тайны первого каменного дома и первой каменной церкви Черновцов, возведенных c приходом Австро-Венгрии.
  • Площадь Филармонии, ранее носившая имя крон-принца Рудольфа, шепотом поведает о его запретной страсти и трагической гибели и покажет прекрасные осколки имперских времен, вплетенные в современность.
  • На Центральной площади мы подробно рассмотрим главный символ любого европейского города, Ратушу и увидим дом, в котором некогда останавливался сам великий император Франц-Иосиф.
  • Далее, в “дворике Матильды”, мы сможем представить себя на традиционном великосветском балу и узнаем о всех его правилах и запретах.
  • Поднявшись чуть выше, на бывшую площадь Австрии, мы не только углубимся в ее непростую историю 📖, но и сможем загадать желание под деревом влюбленных, а также узнаем, как трагическая гибель красавицы-императрицы Елизаветы (Сисси) отозвалась в Черновцах.
  • Далее, на бывшей Господской улице, у Немецкого народного дома мы попадем в настоящую средневековую сказку, любуясь чарующим в своей изысканной простоте зданием в стиле баварского замка.
  • Завершим же мы нашу экскурсию ⛳ возле древнего неоготического Костела иезуитов, носящего имя “Пресвятейшего Сердца Иисуса”, прислушавшись к шагам императора, до сих пор прогуливающегося тихим церковным сквериком.
  • Место завершения экскурсии 🧭 находится совсем недалеко от прекрасного уютного парка, куда я вас с радостью смогу провести. Здесь взрослые смогут насладиться тишиной и покоем в тени многовековых деревьев, в дети — наконец-то дать волю своей энергии на многочисленных аттракционах (билеты — от 10 грн).
  • Также завершить прогулку 👣 вы сможете дегустацией традиционных буковинских блюд в ресторанчике национальной кухни 🥧, расположенном поблизости или свежего пива с закусками в местной пивоварне (средний чек — до 100 грн/чел).
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны
Черновцы: жемчужина австрийской короны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Черновцы - мой родной и с детства любимый город, и я с радостью поделюсь с вами своей любовью! Вам гарантированы интересные прогулки по Черновцам и Буковине в комфортном для вас темпе, во время которых вы сможете увидеть как "обязательную программу", так и места "для своих", услышать все проверенные факты и загадочные легенды, которыми полнится наш край, получить море впечатлений и просто приятно пообщаться.
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2 отзыва оставили туристы

10 мая 2017
Євгенія- чудовий гід, рекомендую всім, хто хоче дізнатися щось новеньке про славне місто Чернівці)) Кожен куточок, кожний будинок має свою історію, якою поділиться з вами Євгенія. Наша збірна тургрупа Київ-Одеса отримала справжнє задоволення від спілкування з нею. Всім щастя і удачі!
23 августа 2015
Экскурсия, экскурсовод и город не обманули наших ожиданий. Было интересно и познавательно. Евгения отличный гид. Мы окунулись в атмосферу Черновцов времен Австро-Венгрии, познакомились с архитектурой города, прониклись его духом. Еще раз спасибо Евгении. Рекомендуем всем посетить Черновцы! Татьяна и Валерий, туристы из Киева

Евгения проводит ещё 3 экскурсии

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