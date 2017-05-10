2 отзыва оставили туристы

Наш маршрут проляжет местами, так или иначе связанными с представителями монаршей династии.
Бывшая площадь Святого Креста раскроет нам тайны первого каменного дома и первой каменной церкви Черновцов, возведенных c приходом Австро-Венгрии.
Площадь Филармонии, ранее носившая имя крон-принца Рудольфа, шепотом поведает о его запретной страсти и трагической гибели и покажет прекрасные осколки имперских времен, вплетенные в современность.
На Центральной площади мы подробно рассмотрим главный символ любого европейского города, Ратушу и увидим дом, в котором некогда останавливался сам великий император Франц-Иосиф.
Далее, в “дворике Матильды”, мы сможем представить себя на традиционном великосветском балу и узнаем о всех его правилах и запретах.
Поднявшись чуть выше, на бывшую площадь Австрии, мы не только углубимся в ее непростую историю 📖, но и сможем загадать желание под деревом влюбленных, а также узнаем, как трагическая гибель красавицы-императрицы Елизаветы (Сисси) отозвалась в Черновцах.
Далее, на бывшей Господской улице, у Немецкого народного дома мы попадем в настоящую средневековую сказку, любуясь чарующим в своей изысканной простоте зданием в стиле баварского замка.
Завершим же мы нашу экскурсию ⛳ возле древнего неоготического Костела иезуитов, носящего имя “Пресвятейшего Сердца Иисуса”, прислушавшись к шагам императора, до сих пор прогуливающегося тихим церковным сквериком.
Место завершения экскурсии 🧭 находится совсем недалеко от прекрасного уютного парка, куда я вас с радостью смогу провести. Здесь взрослые смогут насладиться тишиной и покоем в тени многовековых деревьев, в дети — наконец-то дать волю своей энергии на многочисленных аттракционах (билеты — от 10 грн).
Также завершить прогулку 👣 вы сможете дегустацией традиционных буковинских блюд в ресторанчике национальной кухни 🥧, расположенном поблизости или свежего пива с закусками в местной пивоварне (средний чек — до 100 грн/чел).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Черновцы - мой родной и с детства любимый город, и я с радостью поделюсь с вами своей любовью! Вам гарантированы интересные прогулки по Черновцам и Буковине в комфортном для вас темпе, во время которых вы сможете увидеть как "обязательную программу", так и места "для своих", услышать все проверенные факты и загадочные легенды, которыми полнится наш край, получить море впечатлений и просто приятно пообщаться.
Євгенія- чудовий гід, рекомендую всім, хто хоче дізнатися щось новеньке про славне місто Чернівці)) Кожен куточок, кожний будинок має свою історію, якою поділиться з вами Євгенія. Наша збірна тургрупа Київ-Одеса отримала справжнє задоволення від спілкування з нею. Всім щастя і удачі!
Татьяна
23 августа 2015
Экскурсия, экскурсовод и город не обманули наших ожиданий. Было интересно и познавательно. Евгения отличный гид. Мы окунулись в атмосферу Черновцов времен Австро-Венгрии, познакомились с архитектурой города, прониклись его духом. Еще раз спасибо Евгении. Рекомендуем всем посетить Черновцы! Татьяна и Валерий, туристы из Киева