Донецк - город контрастов: война и розы

Я приглашаю Вас на экскурсию по славному Донецку

Я приглашаю Вас на экскурсию по славному Донецку.

Мы увидим центр города — площади, бульвары, парки, стадион «Донбасс-арена» и прифронтовую часть — обстреливаемые районы города, свидетельства военных преступлений ВСУ.

Я расскажу как живут люди в условиях военного противостояния, во что верят и как скрашивают повседневность.
Донецк - город контрастов: война и розы

Что вы увидите 🤩

  • центр Донецка — площадь Ленина, бульвары, парки, стадион «Донбасс-арена», парк кованных фигур и другие объекты Донецка — города миллиона роз
  • Донецк прифронтовой — обстреливаемые районы города, свидетельства военных преступлений ВСУ.
Что Вас ждет
Экскурсия ориентирована на тех, кто хочет понять, как живут люди в условиях военного противостояния, как война превращается в обыденную вещь, к которой привыкаешь и даже иногда забываешь о ней…
И тогда, чтобы видеть мир в более розовых тонах, чем он есть на самом деле, люди сажают розы, ходят в театры и верят в то, что все плохое скоро закончится.
Донецк — именно такое место, здесь можно увидеть красивые бульвары, цветущие розарии… руины жилых домов и разрушенную снарядами инфраструктуру.

Мы увидим:

  • центр Донецка — площадь Ленина, бульвары, парки, стадион «Донбасс-арена», парк кованных фигур и др. объекты Донецка — города миллиона роз,
  • Донецк прифронтовой (обстреливаемые районы города, свидетельства военных преступлений ВСУ).

Важно знать:

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человекДля группы 5-20 человек
    Стандартное предложение
    1 250 ₽
    1 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида.
    Что не входит
    • транспорт (стоимость зависит от количества экскурсантов и типа транспортного средства)
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Донецк, площадь Коммунаров, д. 6
    Завершение: Площадь Ленина, ориентир — ул. Артема, д. 76
    Когда и сколько длится?
    Когда: по договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    по договоренности

    Людмила O.
    Людмила O.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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