Что Вас ждет

Экскурсия ориентирована на тех, кто хочет понять, как живут люди в условиях военного противостояния, как война превращается в обыденную вещь, к которой привыкаешь и даже иногда забываешь о ней…

И тогда, чтобы видеть мир в более розовых тонах, чем он есть на самом деле, люди сажают розы, ходят в театры и верят в то, что все плохое скоро закончится.

Донецк — именно такое место, здесь можно увидеть красивые бульвары, цветущие розарии… руины жилых домов и разрушенную снарядами инфраструктуру.

Мы увидим:

центр Донецка — площадь Ленина, бульвары, парки, стадион «Донбасс-арена», парк кованных фигур и др. объекты Донецка — города миллиона роз,

Донецк прифронтовой (обстреливаемые районы города, свидетельства военных преступлений ВСУ).

Важно знать: