Что Вас ждет
Экскурсия ориентирована на тех, кто хочет понять, как живут люди в условиях военного противостояния, как война превращается в обыденную вещь, к которой привыкаешь и даже иногда забываешь о ней…
И тогда, чтобы видеть мир в более розовых тонах, чем он есть на самом деле, люди сажают розы, ходят в театры и верят в то, что все плохое скоро закончится.
Донецк — именно такое место, здесь можно увидеть красивые бульвары, цветущие розарии… руины жилых домов и разрушенную снарядами инфраструктуру.
Мы увидим:
- центр Донецка — площадь Ленина, бульвары, парки, стадион «Донбасс-арена», парк кованных фигур и др. объекты Донецка — города миллиона роз,
- Донецк прифронтовой (обстреливаемые районы города, свидетельства военных преступлений ВСУ).
Важно знать: