Донецк – столица ⭐️ восточной Украины, крупный промышленный и административный город 🏙️. Однако за суетой и деловитостью теряются и другие его достоинства – богатая история 📖, великолепная архитектура, чарующая природа, многочисленные культурные памятники. Если вы хотите взглянуть на Донецк не сквозь стекло автомобиля или офисное окно – добро пожаловать на экскурсию ⛳. Трехчасовое путешествие по главным артериям города позволит вам в полной мере насладиться красотой Донецка и окунуться в его атмосферу.
По пути вы не только познакомитесь с историей города и его достопримечательностями 🏛️, но и:
Приезжайте, нам есть чем похвастаться!
Особо заинтересовавшимся рекомендую к посещению Донецкий краеведческий музей 🖼 и Музей истории футбольного клуба “Шахтер” с посещением “Донбасс-Арены”. Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.
Гостям города, которые хотят поближе познакомиться с Донецком и оценить все его достоинства.