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Донецк — город роз

Татьяна
Татьяна – Гид из Донецка
Донецк — город роз
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €17 за экскурсию

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Донецк — город роз
Донецк — город роз

Донецк – столица ⭐️ восточной Украины, крупный промышленный и административный город 🏙️. Однако за суетой и деловитостью теряются и другие его достоинства – богатая история 📖, великолепная архитектура, чарующая природа, многочисленные культурные памятники. Если вы хотите взглянуть на Донецк не сквозь стекло автомобиля или офисное окно – добро пожаловать на экскурсию ⛳. Трехчасовое путешествие по главным артериям города позволит вам в полной мере насладиться красотой Донецка и окунуться в его атмосферу.

По пути вы не только познакомитесь с историей города и его достопримечательностями 🏛️, но и:

  • пройдете сквозь “звездные врата” и прикоснетесь к Мечу короля Артура;
  • увидите, какая мелочь роднит Донецк с жемчужиной Черного моря 🌊 – Одессой;
  • узнаете, кому в Донецке ставят памятники при жизни;
  • сможете собственными руками сдвинуть 28-тонную гранитную глыбу в форме футбольного мяча;
  • окажетесь на Поляне Сказок;
  • вспомните пионерское детство;
  • оцените панораму города во всей его красе.

Приезжайте, нам есть чем похвастаться!
Особо заинтересовавшимся рекомендую к посещению Донецкий краеведческий музей 🖼 и Музей истории футбольного клуба “Шахтер” с посещением “Донбасс-Арены”. Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.

Кому подойдет экскурсия

Гостям города, которые хотят поближе познакомиться с Донецком и оценить все его достоинства.

Донецк — город роз

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Мне 27 лет. Живу, работаю, люблю и радуюсь жизни в прекрасном городе Донецке. С радостью познакомлю вас с интересными подробностями из жизни родного города.
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