Донецк – столица ⭐️ восточной Украины, крупный промышленный и административный город 🏙️. Однако за суетой и деловитостью теряются и другие его достоинства – богатая история 📖, великолепная архитектура, чарующая природа, многочисленные культурные памятники. Если вы хотите взглянуть на Донецк не сквозь стекло автомобиля или офисное окно – добро пожаловать на экскурсию ⛳. Трехчасовое путешествие по главным артериям города позволит вам в полной мере насладиться красотой Донецка и окунуться в его атмосферу.

По пути вы не только познакомитесь с историей города и его достопримечательностями 🏛️, но и:

пройдете сквозь “звездные врата” и прикоснетесь к Мечу короля Артура;

увидите, какая мелочь роднит Донецк с жемчужиной Черного моря 🌊 – Одессой;

узнаете, кому в Донецке ставят памятники при жизни;

сможете собственными руками сдвинуть 28-тонную гранитную глыбу в форме футбольного мяча;

окажетесь на Поляне Сказок;

вспомните пионерское детство;

оцените панораму города во всей его красе.

Приезжайте, нам есть чем похвастаться!

Особо заинтересовавшимся рекомендую к посещению Донецкий краеведческий музей 🖼 и Музей истории футбольного клуба “Шахтер” с посещением “Донбасс-Арены”. Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.

Кому подойдет экскурсия

Гостям города, которые хотят поближе познакомиться с Донецком и оценить все его достоинства.