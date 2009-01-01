1 отзыв оставили туристы

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7 чудес Харькова

5
1 отзыв
Olga
Olga – Гид из Харькова
7 чудес Харькова
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 грн за человека

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7 чудес Харькова
Предлагаю удивительную экскурсию ⛳, посвященную семи чудесам Харькова. Во время нашего тура мы шаг за шагам познакомимся со списком самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Харькова, самых любимых мест гостей города и харьковчан. Наше путешествие начнется с площади Архитекторов, недавно торжественно открытой ко дню города в 2009. Здесь мы сможем полюбоваться макетами мини копий топ семерки, ну, а затем увидим все САМОЕ САМОЕ в реальности.
Наше путешествие будет насыщено легендами, мифами, познавательными историями. Отличное настроение и яркие впечатления гарантированы!:-)
Программа включает
1)Обзор мини копий семи чудес Харькова на площади Архитекторов
2)Знакомство с Благовещенским кафедральным собором
3)Знакомство с Успенским собором
4)Посещение Покровского монастыря
5)Прогулка возле Дома со шпилем, история 📖 его создания
6)Истории и легенды об архитектурном шедевре – «Зеркальная струя»
7)История создания памятника Т. Г Шевченко
8)Обзор уникального сооружения и визитной карточки города – Дома Государственно Промышленности
9)История возникновения архитектурного ансамбля на площади Свободы
Начало
🚩 Площадь Архитекторов, Памятник Влюбленным
Место завершения
🏁 Площадь Свободы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga
Olga
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