1 отзыв оставили туристы

Предлагаю удивительную экскурсию ⛳, посвященную семи чудесам Харькова. Во время нашего тура мы шаг за шагам познакомимся со списком самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Харькова, самых любимых мест гостей города и харьковчан. Наше путешествие начнется с площади Архитекторов, недавно торжественно открытой ко дню города в 2009. Здесь мы сможем полюбоваться макетами мини копий топ семерки, ну, а затем увидим все САМОЕ САМОЕ в реальности.

Наше путешествие будет насыщено легендами, мифами, познавательными историями. Отличное настроение и яркие впечатления гарантированы!:-)

Программа включает

1)Обзор мини копий семи чудес Харькова на площади Архитекторов

2)Знакомство с Благовещенским кафедральным собором

3)Знакомство с Успенским собором

4)Посещение Покровского монастыря

5)Прогулка возле Дома со шпилем, история 📖 его создания

6)Истории и легенды об архитектурном шедевре – «Зеркальная струя»

7)История создания памятника Т. Г Шевченко

8)Обзор уникального сооружения и визитной карточки города – Дома Государственно Промышленности

9)История возникновения архитектурного ансамбля на площади Свободы