Выбирайте и другие экскурсии в Харькове

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Истории Харькова

Найти ключ к сердцу города и познакомиться с его незаурядными хрониками на обзорной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Конституции
  • Заказать экскурсию

35 за экскурсию

Валентина
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
Валентина – Гид в Харькове
От крепости до столицы за 4 века — наверное, так назывались бы мемуары Харькова, которые мы «полистаем» на прогулке.

Я познакомлю вас с одним из красивейших городов Украины, его достопримечательностями 🏛️, культовыми фигурами, историями и легендами.

Приготовьтесь взглянуть на Харьков с необычных ракурсов и понять его непростой характер.
Истории Харькова
Истории Харькова

Что вас ожидает

Всё самое-самое в Харькове
С моей помощью вы с головой погрузитесь в историю города и познакомитесь с его важнейшими достопримечательностями. Мы прикоснемся к истокам Харькова на площади Конституции, рассмотрим три святыни — Покровский монастырь 17 века, высокую Успенскую колокольню и Кафедральный собор. Встретим на пути «украинский Гарвард», который выпустил уже трех нобелевских лауреатов. Прогуляемся по Сумской улице, поговорим о том, как город пережил две войны и несколько революций. А на площади Свободы увидим Дом промышленности — превосходный образец конструктивизма — и обсудим, почему в Харькове нешуточная концентрация этого архитектурного стиля.

Истории города — от ученых до стиляг
Научная столица Украины, безусловно, может похвастаться огромным количеством выдающихся жителей — им мы уделим особое внимание. Поговорим о незаурядных харьковчанах: философе Сковороде, основателе университета Каразине, писателе Квитке-Основьяненко, композиторе Дунаевском, актере Быкове, художнике Репине и других культовых фигурах. Перед вами развернутся сюжеты и события, происходившие на улицах города: от трагического «расстрелянного возрождения» до яркого движения стиляг в 60-х годах.

По желанию мы остановимся на чашечку кофе со сладостями в старейшей кондитерской Харькова, а заодно поговорим об её основателе.

Организационные детали

Также экскурсию можно провести на автобусе или автомобиле (уточните такую возможность в переписке с гидом)

Истории Харькова
Истории Харькова
Истории Харькова
Истории Харькова
Истории Харькова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Конституции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Я очень люблю свой город, мне было интересно изучать историю Харькова и делиться знаниями с окружающими, что привело в последствии к тому, что я сделала это своей профессией. Преимуществом моих экскурсий является индивидуальный подход к каждому туристу. Экскурсия может быть легкой прогулкой или же погружать глубоко в историю и культуру города.
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35 за экскурсию
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