Выбирайте и другие экскурсии в Харькове

Что вас ожидает

Всё самое-самое в Харькове

С моей помощью вы с головой погрузитесь в историю города и познакомитесь с его важнейшими достопримечательностями. Мы прикоснемся к истокам Харькова на площади Конституции, рассмотрим три святыни — Покровский монастырь 17 века, высокую Успенскую колокольню и Кафедральный собор. Встретим на пути «украинский Гарвард», который выпустил уже трех нобелевских лауреатов. Прогуляемся по Сумской улице, поговорим о том, как город пережил две войны и несколько революций. А на площади Свободы увидим Дом промышленности — превосходный образец конструктивизма — и обсудим, почему в Харькове нешуточная концентрация этого архитектурного стиля.

Истории города — от ученых до стиляг

Научная столица Украины, безусловно, может похвастаться огромным количеством выдающихся жителей — им мы уделим особое внимание. Поговорим о незаурядных харьковчанах: философе Сковороде, основателе университета Каразине, писателе Квитке-Основьяненко, композиторе Дунаевском, актере Быкове, художнике Репине и других культовых фигурах. Перед вами развернутся сюжеты и события, происходившие на улицах города: от трагического «расстрелянного возрождения» до яркого движения стиляг в 60-х годах.

По желанию мы остановимся на чашечку кофе со сладостями в старейшей кондитерской Харькова, а заодно поговорим об её основателе.