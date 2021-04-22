Летим в Ивано-Франковск

Как добраться до Ивано-Франковска на самолёте

В Ивано-Франковске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ivano-Frankovsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ивано-Франковска

  1. Ивано-Франковск IFO
    Ivano-Frankovsk Airport

Самые дешёвые билеты в Ивано-Франковск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.04.2021из 🇺🇦Киева1 5571ч 15м
14.04.2021из 🇺🇦Харькова3 36313ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Гданьска4 6898ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇪Стокгольм5 54548ч 40м (⇵2)
21.12.2020из 🇵🇱Варшавы5 60719ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Милана5 63646ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇦Одессы5 8569ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇦Запорожье5 8674ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇦Днепр5 9574ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇿Праги6 09032ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 14244ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Берлина6 3568ч 35м (⇵1)
23.11.2020из 🇪🇸Малаги6 63029ч 50м (⇵2)
27.11.2020из 🇫🇷Парижа6 73529ч (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇸Барселоны6 82533ч 5м (⇵2)
30.12.2020из 🇭🇺Будапешта7 07052ч 15м (⇵2)
28.12.2020из 🇨🇿Пардубице7 08421ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇸Аликанте7 22220ч 15м (⇵2)
18.12.2020из 🇸🇰Братиславы7 5437ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇱Вроцлава7 6009ч 20м (⇵1)
23.12.2020из 🇧🇪Брюсселя7 62239ч 30м (⇵2)
05.12.2020из 🇪🇸Мадрида7 71933ч 30м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы8 76349ч 45м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇦Херсона8 77010ч (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇱Познани8 84727ч (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска9 7907ч 55м (⇵1)
12.03.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне10 50319ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇬🇪Тбилиси11 18811ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Трабзона14 48021ч 15м (⇵2)
03.11.2020из 🇲🇩Кишинёва14 69245ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇭🇷Загреба16 73627ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇬Софии18 83919ч 10м (⇵2)
06.11.2020из 🇰🇿Алматы21 81736ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇫🇮Хельсинки23 66321ч 20м (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону26 97517ч 25м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Калининграда28 86629ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Рима30 80619ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга42 75624ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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