Как добраться до Ивано-Франковска на самолёте
В Ивано-Франковске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ivano-Frankovsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ивано-Франковска
- Ивано-Франковск IFOIvano-Frankovsk Airport
Самые дешёвые билеты в Ивано-Франковск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.04.2021
|из 🇺🇦Киева
|1 557
|1ч 15м
|14.04.2021
|из 🇺🇦Харькова
|3 363
|13ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|4 689
|8ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 545
|48ч 40м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|5 607
|19ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|5 636
|46ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|5 856
|9ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|5 867
|4ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 957
|4ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|6 090
|32ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 142
|44ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|6 356
|8ч 35м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|6 630
|29ч 50м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 735
|29ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|6 825
|33ч 5м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|7 070
|52ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇨🇿Пардубице
|7 084
|21ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|7 222
|20ч 15м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|7 543
|7ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|7 600
|9ч 20м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|7 622
|39ч 30м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|7 719
|33ч 30м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|8 763
|49ч 45м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇦Херсона
|8 770
|10ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|8 847
|27ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 790
|7ч 55м (⇵1)
|12.03.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|10 503
|19ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|11 188
|11ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|14 480
|21ч 15м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|14 692
|45ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|16 736
|27ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|18 839
|19ч 10м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|21 817
|36ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|23 663
|21ч 20м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|26 975
|17ч 25м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|28 866
|29ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|30 806
|19ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|42 756
|24ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ивано-Франковска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ивано-Франковска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киев, Одесса, Порту, Прага и Варшава
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