2 отзыва оставили туристы

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Неизвестный Ивано-Франковск

Истории и легенды очаровательного прикарпатского города на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

15 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
Елена – Гид в Ивано-Франковске
Ивано-Франковск часто называют городом кофеен и студентов.

Небольшой, с размеренным ритмом жизни и уютными улочками, он выглядит безмятежно и спокойно.

Однако богатая и сложная история 📖 повсеместно оставила здесь свои отпечатки.

Я помогу вам их отыскать и покажу разные грани этого замечательного города.
Неизвестный Ивано-Франковск
Неизвестный Ивано-Франковск

Что вас ожидает

Ивано-Франковск сквозь века
Буквально за каждым зданием исторического центра Ивано-Франковска лежит захватывающая история. Я расскажу о Вечевой площади и почтамте «Синг-Синг», периоде оккупации города нацистами и еврейском гетто в самом центре. Кроме того, вы увидите Ратушу, два старинных собора и древнейшую действующую баню Украины, где проводил политические собрания Иван Франко. А еще: филармонию, статую Девы Марии и бывший крепостной бастион с казематами, спроектированный французом-картезианцем.

Знаменитые и тайные уголки города
Вы рассмотрите Торговый пассаж Гартенбергов, благодаря которому Ивано-Франковск часто называют «маленьким Парижем». Отыщете здание в стиле функционализма, бывшую дирекцию железной дороги, художественный музей, кузнечные композиции, памятник Адаму Мицкевичу и статуи на одном из старейших каменных домов города. А чтобы ваше погружение в историю было еще более полным, я покажу старые фотографии Ивано-Франковска. За три часа вы влюбитесь в этот чудесный город так же, как когда-то влюбилась в него я сама!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Неизвестный Ивано-Франковск
Неизвестный Ивано-Франковск
Неизвестный Ивано-Франковск
Неизвестный Ивано-Франковск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я журналист и путешественник со стажем. В Ивано-Франковске живу чуть более трех лет. С этим местом у меня случилась любовь с первого взгляда. А когда я начала интересоваться его «городскими историями», то появилось еще и непреодолимое желание делиться знаниями и эмоциями с другими людьми. До встречи в уютном Ивано-Франковске!
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2 отзыва оставили туристы

12 августа 2020
В целом всё прошло хорошо. Экскурсия длится порядка 2 часов, проходит по всем базовым историческим местам Ивано-Франковска. Гид приятная девушка, которая искренне старается помочь во всём. Однако с нами получилось так, что она опоздала на 45 минут, перепутала время. Поэтому оценка четыре.
3 февраля 2020
Информативно, интересно, отличный маршрут.

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