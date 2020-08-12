2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Ивано-Франковск сквозь века

Буквально за каждым зданием исторического центра Ивано-Франковска лежит захватывающая история. Я расскажу о Вечевой площади и почтамте «Синг-Синг», периоде оккупации города нацистами и еврейском гетто в самом центре. Кроме того, вы увидите Ратушу, два старинных собора и древнейшую действующую баню Украины, где проводил политические собрания Иван Франко. А еще: филармонию, статую Девы Марии и бывший крепостной бастион с казематами, спроектированный французом-картезианцем.

Знаменитые и тайные уголки города

Вы рассмотрите Торговый пассаж Гартенбергов, благодаря которому Ивано-Франковск часто называют «маленьким Парижем». Отыщете здание в стиле функционализма, бывшую дирекцию железной дороги, художественный музей, кузнечные композиции, памятник Адаму Мицкевичу и статуи на одном из старейших каменных домов города. А чтобы ваше погружение в историю было еще более полным, я покажу старые фотографии Ивано-Франковска. За три часа вы влюбитесь в этот чудесный город так же, как когда-то влюбилась в него я сама!