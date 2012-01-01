Такой разный Киев: обзорная экскурсия

Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей

Колыбель русской и украинской культуры, город-герой, столица современной Украины, где в цене современное искусство и креативная кухня, — всё это Киев! Вы увидите его во всех амплуа сразу. Древнерусским — возле языческого капища и у памятника основателям города, православным — в Киево-Печерской лавре и Андреевской церкви, модным и демократичным — во время прогулки по улице Крещатик. И у вас не останется сомнений, что миссия “узнать и полюбить Киев за несколько часов” выполнима.