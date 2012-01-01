Все экскурсии в Киеве
24 экскрусии в Киеве, 74 отзыва, скидки до 10%, цены от €18 до €150. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Киеве много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Украине как можно лучше
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Пройти по призрачной Припяти и побывать в эпицентре главной техногенной катастрофы 20 века
Этот тур — ключ к пониманию событий, изменивших историю нашей цивилизации. С помощью опытного проводника вы избежите радиационно-опасных мест в окрестностях Чернобыльской АЭС, погрузитесь в атмосферу зоны отчуждения. Пройдете по улицам Припяти и Рыжему лесу и рассмотрите гигантский саркофаг, укрывший взорвавшийся реактор.
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей
Колыбель русской и украинской культуры, город-герой, столица современной Украины, где в цене современное искусство и креативная кухня, — всё это Киев! Вы увидите его во всех амплуа сразу. Древнерусским — возле языческого капища и у памятника основателям города, православным — в Киево-Печерской лавре и Андреевской церкви, модным и демократичным — во время прогулки по улице Крещатик. И у вас не останется сомнений, что миссия “узнать и полюбить Киев за несколько часов” выполнима.
Древний Киев
Историческая прогулка по «матери городов русских»
А знаете ли вы, когда и как возник Киев? А кем был основан? Еще нет? Тогда отправляйтесь на пешеходную экскурсию по древнему Киеву! Во время экскурсии вы погрузитесь в тысячелетнее прошлое Киева, узнаете, когда и кем он был основан, услышите невероятные истории о расцвете и упадке, увидите настоящие шедевры архитектуры и искусства, сохранившиеся с древнейших времен.
Киев — первое знакомство
Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор. А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт. Я раскрою, как развивался город на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.
Секретный Киев
Пройти по необычным улицам и открыть новые грани города
Не замечали в Киеве ничего таинственного? Попробуйте прислушаться к тому, что вам пытаются сказать здания, улицы и разные районы — возможно, вы узнаете их секреты. Каждый уголок столицы пропитан таким количеством тайн, что, переплетаясь с историей и культурой Киева, они образуют его неповторимый образ.
Мистический Киев
Открыть таинственную сторону жизни города
Эта тематическая прогулка погрузит вас в атмосферу тайн и легенд. Вы пройдёте по самой мистической улице столицы, услышите о поверьях, связанных с Лысой горой, и о возникновении известных речевых оборотов. Вспомните Гоголя и Булгакова, узнаете, по каким признакам в женщине распознавали ведьму, и возможно, встретите единственного киевского призрака!
Шоколадно-мистический Киев
Услышать городские легенды о ведьмах и попробовать горячий шоколад!
Киев всегда не обходили вниманием сладкоежки! Если вы относите себя к этой категории и хотите себе устроить праздник , то это для вас - сладкоежек, а особенно для любителей шоколада! Заодно вы сможете узнать историю самой мистической и одной из самых древних и наиболее интересных улиц Киева.
Киев по Булгакову
Найти места из произведений писателя и увидеть город его глазами
Михаил Булгаков писал: «Нет на свете города красивее, чем Киев!» Во время этой экскурсии вы познакомитесь не только с его достопримечательностями, но и узнаете, откуда черпал сюжеты некоторых своих произведений великий Мастер.
Неформальный Киев
Погулять по старинному Подолу и отыскать секретные дворики, улочки-лабиринты и солнечные часы
Подол — древнейший жилой район Киева, основанный в далеком IX веке. Вы услышите его богатую историю и увидите, что происходит в нем сейчас: как ведут домашние дела местные, где устраивает литературные «батлы» творческая молодежь и что ставят в детском театре оперы и балета.
Киев: история и судьбы
Прогуляться по Старому городу и рассмотреть дома его знаменитых жителей
Вы пройдетесь по древним столичным улицам Рейтарского квартала от Золотых ворот до Львовской площади и узнаете интересные факты об известных людях, которые когда-то здесь жили. Я покажу дома, где проводили время Пастернак, Булгаков, Врубель и Чайковский. Вы увидите «ежика в тумане» и трех почти ручных воронов в одном из дворов. Представите, как проходили поэтические и музыкальные вечера в легендарных особняках, и ощутите необыкновенное переплетение истории города и судеб его выдающихся гостей.
Инста-прогулка в сердце Киева
Познакомиться с легендами городских достопримечательностей и запечатлеть их на атмосферных снимках
Непросто понять древний и динамичный Киев, но еще сложнее уловить его характер на фотографиях. Эта авторская прогулка поможет решить обе задачи: вы прогуляетесь по главным достопримечательностям от Оперного театра до Золотых ворот, услышите нетривиальные истории и колоритные легенды, а по пути получите ценные навыки инста-съемки. Мы будем искать необычные локации и выгодные ракурсы, ловить ритм и динамику изображений, подмечать интересные детали и упражняться в портретной съемке. Приготовьтесь поймать в объектив настоящий Киев!
Трансфер+экскурсия по загадочному Киеву
Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история действительно роднят его с итальянским собратом. Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания. А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Тайны и легенды подиума Киева — улица Крещатик
Узнать интересные сюжеты и рассмотреть детали улицы-символа столицы
Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.
скидка10%
€120€108 за экскурсию
3 часа
Киев моими глазами
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия для всей семьи
На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Киева, увидите места съемок известных кинолент и узнаете историю города со времен Киевской Руси до 21 века.
скидка10%
€60€54 за экскурсию
2 часа
Киев для детей и родителей
Пешеходная экскурсия для детей от 5–6 до 12–13 лет по страницам истории города
Пешеходная экскурсия для детей от 5–6 до 12–13 лет по страницам истории КиеваН
Дворики Киева
Истории города в его секретных закоулках
Киев можно исследовать бесконечно, я говорю это не как влюбленный в этот город человек, а действительно со знанием дела! Если основные достопримечательности пройдены и хочется настоящей жизни, то предлагаю посмотреть на город под другим углом.
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Насладиться архитектурой старинных особняков Киева и услышать рассказы об их знаменитых обитателях
Липки — квинтэссенция архитектурной роскоши. Получив свое название от старинной липовой аллеи, эту местность сразу облюбовала знать, на чьи особняки XIX — начала XX века мы придем любоваться. О каждом из этих домов можно рассказывать часами, а биографии их жителей — это вообще неисчерпаемые сюжеты для фильмов и книг.
Жемчужины Печерска
Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена
Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!
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